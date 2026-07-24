Andrea Dianetti, l’intervista: “Non riesco a godermi il successo, perché è già successoˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, appena arrivano su un palco, sembrano sapere esattamente dove stare. Conoscono il ritmo, il tempo della battuta, il momento in cui prendere la parola e quello, forse ancora più difficile, in cui lasciarla agli altri. È ad esempio il caso di Andrea Dianetti. Attore, regista, autore, conduttore televisivo e cantante, da oltre vent’anni attraversa linguaggi diversi senza perdere quella naturale inclinazione all’intrattenimento che, prima ancora di diventare un mestiere, sembra essere stata un modo di entrare in relazione con le persone. Dal 24 al 26 luglio sarà il volto della nona edizione del Pop Corn Festival del Corto di Porto Santo Stefano, manifestazione alla quale è legato da quasi un decennio e che ormai considera una seconda casa. Un appuntamento che racconta bene il professionista. Questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Andrea Dianetti, però, prova a raccontare soprattutto l’uomo. Perché dietro il sorriso, la battuta pronta e la leggerezza con cui affronta il palcoscenico, emerge una fragilità inattesa. C’è il rapporto complicato con il successo, che fatica a trattenere perché, come dice lui stesso, «è già successo». C’è la sindrome dell’impostore, il bisogno di approvazione, la perdita del padre, il desiderio di diventarne uno senza ripeterne l’assenza, il matrimonio il prossimo 13 settembre. E c’è il tempo, forse il vero protagonista di questa conversazione: quello che sembra infinito quando si è ragazzi e che, all’improvviso, ci restituisce un’immagine di noi diversa da quella che continuiamo a portare dentro. Ne nasce un dialogo sincero, a tratti sorprendente, nel quale Andrea Dianetti mette da parte il personaggio pubblico e lascia spazio alle domande che, in fondo, riguardano tutti: quanto contano davvero gli applausi, quando finiscono le luci del palco? E quanto è difficile imparare a riconoscere il valore di ciò che si è già diventati?

Che cosa rappresentano per Lei questi tre giorni di Pop Corn?

“Per me, il festival è diventata una seconda casa. Partecipo a questa manifestazione da così tanti anni che mi sembrerebbe quasi strano non esserci. È una realtà alla quale sono profondamente affezionato, e non lo dico per piaggeria. Chi mi conosce sa che sono una persona molto diretta, forse perfino troppo, e non sono il tipo che dice ciò che non pensa. Ormai la vivo davvero come una casa. Mi sono affezionato alle persone, all’organizzatrice e ai rapporti che si sono costruiti nel tempo. È un legame autentico. È bello ritrovarsi ogni anno, stare insieme, confrontarsi, vedere come ciascuno di noi sia cambiato e si sia evoluto. Per questo tornare è sempre un piacere. Lo considero anche un modo per interrompere la routine. Quel luogo lo sento come una casa estiva e chi lo anima come quella famiglia che ritrovi ogni estate al mare. Nove anni sono tanti: se ci pensa, rappresentano quasi un terzo della mia vita. È inevitabile che nasca un legame così forteˮ.

Calca i palcoscenici da vent’anni. Se immaginasse il suo percorso come un grande palazzo, entrando dall’androne e salendo piano dopo piano fino al terrazzo, a che punto pensa di essere arrivato?

“Direi al quarto piano. Se non ricordo male, nell’edilizia viene definito il piano nobiliare. Mi piace questa immagine perché rappresenta una posizione intermedia: non sei ancora all’attico, ma non sei nemmeno ai piani bassi. D’inverno benefici del calore che sale dai piani inferiori, d’estate sei protetto da quelli superiori. È quella via di mezzo in cui pensi: ‘Qui si sta bene’. È un buon punto di arrivo. Detto questo, è naturale continuare ad ambire all’attico. Quello resta l’obiettivoˮ.

Come si rapporta oggi con la parola ‘ambizione’? Quanta ne ha avuta, quanta ne conserva e quanta pensa gliene servirà in futuro?

“Sono stato molto ambizioso. Oggi un po’ meno; un tempo lo ero davvero tantissimo. Ho un difetto, se così vogliamo chiamarlo: sono un eterno insoddisfatto. Cerco sempre di migliorarmi e questo spesso mi porta a non essere pienamente soddisfatto nemmeno quando vivo esperienze molto belle. Negli ultimi anni, però, grazie anche alla terapia e al sostegno degli amici, che mi aiutano a riconoscere gli aspetti positivi della mia vita, sto imparando a godermi di più ciò che vivo e i traguardi che raggiungoˮ.

Che cosa ha significato diventare un uomo adulto sotto i riflettori?

“Non saprei darle una risposta precisa, perché ormai la dimensione privata, quella pubblica e quella virtuale si sono fuse. Procedono insieme e quasi non si distinguono più. Quello che cerco di preservare è la mia componente più umana, che credo sia anche uno degli aspetti che mi caratterizzano maggiormente. Sono una persona semplice, con i piedi per terra, alla mano. Cerco di vivere tutto come parte della mia quotidianità, senza separare troppo il lavoro dalla sfera personale. A volte, però, questo modo di essere mi porta anche a soffrire, perché non tutti vivono il lavoro e l’amicizia allo stesso modo. Qualche delusione è inevitabile. Con gli anni, comunque, ho imparato a proteggermiˮ.

Quello che sta facendo oggi corrisponde a ciò che sognava vent’anni fa?

“No, assolutamente. Se qualcuno mi avesse raccontato tutto quello che avrei fatto, avrei pensato che non sarebbe mai successo. Da questo punto di vista sono sempre stato piuttosto disfattista e avrei risposto: ‘Figurati se capiterà davvero’. Non avrei mai immaginato di condurre lo Zecchino d’Oro, partecipare a Tale e Quale Show, fare Detto Fatto, o portare in scena un one man show con il teatro pieno e il pubblico in piedi ad applaudire. Ci sono momenti che porto dentro come fossero i titoli di coda di un film. Christian De Sica è sempre stato il mio idolo e vederlo alzarsi in piedi durante un mio spettacolo per una standing ovation è stato uno di quegli istanti che sembrano chiudere un cerchio, come la scena finale dell’eroe prima che scorrono i titoli di coda. Poi, però, ti rendi conto che non finisce lì. Ci sono ancora tantissime esperienze che vorrei vivere. E, con tutta la modestia possibile, credo di avere ancora molto da offrire e da dimostrareˮ.

Visto che stiamo quasi tracciando un bilancio del suo percorso, secondo lei che cosa è stato compreso di Andrea Dianetti e che cosa, invece, ancora sfugge?

“Credo che l’aspetto meno compreso sia quello dell’intrattenimento televisivo. Molti mi vedono soprattutto come performer, attore o cantante, mentre è meno evidente la mia dimensione di intrattenitore a tutto tondo. Ancora oggi mi capita di sentirmi dire: ‘Ma sai fare anche questo?’. Ogni volta mi sorprendo, perché alcune di queste attività le svolgo da molti anni. Mi chiedo come sia possibile che non sia ancora chiaro, ma evidentemente la percezione è questaˮ.

E il cinema? Pensa che abbia compreso il suo valore oppure sente ancora di dover bussare a quella porta?

“Con il cinema il rapporto è particolare. Non mi tratta proprio da reietto: ogni tanto mi offre qualche opportunità. Però è un po’ come avere una relazione con un narcisista: ti illude, ti concede qualcosa e poi torna ad allontanarti. Credo che il fatto di essere molto associato alla televisione e di lavorare anche sui social faccia sì che una parte del cinema mi percepisca come una figura troppo televisiva. Altri, invece, non attribuiscono alcuna importanza a questo aspetto e mi fanno lavorare con serenità. Tuttavia ho la sensazione che quella percezione esista ancora. In Italia, del resto, piace molto etichettare le persone. Si tende ad assegnare un ruolo preciso: ‘Questo fa questo’. Se pensa che perfino Gigi Proietti raccontava di essere stato cercato poco dal cinema, si capisce quanto sia facile essere incasellati. Ricordo che lo disse lui stesso in un’intervista. Potrei sbagliarmi, ma quel concetto mi è rimasto impressoˮ.

Guardando al ragazzo degli inizi, secondo lei che cosa ha sopravvalutato e, al tempo stesso, che cosa ha sottovalutato del percorso che aveva davanti?

“Ho sopravvalutato il tempo. Anzi, forse il tempo è la risposta a entrambe le domande. Da ragazzo ero convinto che scorresse molto più lentamente. Invece mi sono ritrovato, nel giro di un attimo, ad avere quasi quarant’anni. L’ho sottovalutato soprattutto perché tutti mi hanno sempre detto che dimostravo meno anni di quelli che avevo. Siccome sul viso non vedevo il tempo passare e anche gli altri continuavano a ripetermelo, inconsciamente mi sono convinto di averne davanti tantissimo. Poi arriva il momento in cui ti accorgi che è trascorso davvero. Me ne sono reso conto quando ho visto comparire il primo pelo bianco sulla barba, sotto il mento. E Lei, da uomo, sa bene che quando compare il primo in quel punto viene spontaneo pensare: ‘Adesso è finita’ (ride, ndr). Ripensandoci, il tempo è davvero la risposta a entrambe le domande. Ho sottovalutato la velocità con cui scorre e, nello stesso momento, ho sopravvalutato quello che pensavo di avere ancora a disposizione. È la stessa riflessione osservata da due prospettive diverseˮ.

E oggi che rapporto ha con il tempo? Sta per entrare negli ‘anta’: quale bagaglio sente di portare con sé?

“Proprio per il rapporto che ho sempre avuto con il tempo, mi succede una cosa curiosa: dimentico quello che ho fatto. Mi capita davvero di rimuovere molte esperienze. A volte le ricordo perché le rileggo su Wikipedia oppure perché qualcuno le cita durante un’intervista. Altrimenti continuo a percepirmi come il ragazzo che sta iniziando questo mestiere. Poi incontro magari un collega, anche più giovane di me, che mi dimostra una stima enorme. E dentro di me mi chiedo il motivo, perché continuo a vedermi come quello che deve ancora dimostrare tutto. Invece è proprio lui a ricordarmi esperienze che avevo completamente rimosso. Per esempio qualcuno mi dice: ‘Hai fatto tantissimo teatro’. E, istintivamente, penso all’ultima commedia, a uno spettacolo qualsiasi. Poi, se mi fermo davvero a ripercorrere il mio cammino, ricordo di aver lavorato con Giorgio Albertazzi. E lavorare con Albertazzi è come aver lavorato con Gigi Proietti o Vittorio Gassman. È un’esperienza enorme. Eppure tendo quasi a cancellare questi ricordi. Quando qualcuno mi ricorda il mio percorso, la mente non corre subito a quelle esperienze. È come se ridimensionassi automaticamente tutto ciò che ho vissutoˮ.

In fondo, è come se fosse lei stesso il suo primo sabotatore.

“Sì. Credo dipenda anche dalla sindrome dell’impostoreˮ.

Cioè?

“Spesso la sindrome dell’impostore viene interpretata in modo diverso da quello che è realmente. Non significa necessariamente pensare di non essere capaci di fare qualcosa. Per me significa, piuttosto, avere la sensazione di non meritare ciò che mi è arrivato. Magari so anche di saper svolgere quel lavoro, eppure continuo a pensare: ‘Forse non dovrei essere io qui’. Oppure: ‘Prima o poi si accorgeranno che sono un bluff’. È una sensazione difficile da spiegare. Più che dubitare delle mie capacità, ho l’impressione che quello che faccio non sia mai abbastanza, che potrei sempre fare meglio. È una sindrome dell’impostore un po’ particolare, forse perfino imperfetta, ma la vivo cosìˮ.

Sono vent’anni che colleziona risultati importanti. Che cos’è, oggi, il successo per Andrea Dianetti?

“Mi viene in mente una riflessione proprio adesso, mentre pronuncia la parola ‘successo’. Forse l’ho sentita da qualche parte e il cervello me la restituisce come fosse mia, ma la sensazione è questa. Credo di non riuscire mai a godermi il successo… perché è già successo. È già accaduto. E proprio perché appartiene già al passato, mi sembra immediatamente qualcosa di lontano. In fondo è sempre lo stesso discorso: faccio fatica a godermi quello che vivo. Tendo ad archiviare tutto molto in fretta. Ne dimentico la portata, l’effetto positivo, la forza che ha avuto. Mi sembra già consegnato al passato, a volte perfino mentre lo sto ancora vivendo. Per questo sto lavorando molto su me stesso. Cerco di imparare a vivere il momento presente. Anche un piccolo gesto, come pubblicare un reel che riesce a far sorridere le persone. Se il pubblico si diverte, commenta e lo apprezza, provo a godermelo davvero, senza pensare subito a ciò che verrà dopo. Altrimenti ci si ritrova a novant’anni senza capire come ci si sia arrivati. Sono convinto che succeda anche a molti colleghi: a forza di inseguire sempre il traguardo successivo, senza vivere mai il presente, a un certo punto ci si volta indietro e ci si accorge che tutto è passato. Bisogna imparare a godersi anche una giornata trascorsa tranquillamente a giocare alla PlayStation. Anche quello è un momento della propria vita e merita di essere vissuto. Del resto il presente si chiama ‘presente’ proprio perché è un regalo. E questa non è una frase mia: la prendo in prestito da Kung Fu Pandaˮ.

Siamo passati da Giorgio Albertazzi a Kung Fu Panda…

“(ride, ndr) Ma quei film hanno autori straordinari. Li chiamiamo cartoni animati e tendiamo a considerarli prodotti leggeri, ma dietro ci sono persone di un’intelligenza incredibile. Basta pensare a quanto ci abbia insegnato Il Re Leone. Ci sono frasi che ti restano dentro per tutta la vitaˮ.

Le confesso una cosa. Ogni volta che parte Circle of Life, in italiano o in inglese cambia poco, mi si chiude ancora lo stomaco. Avevo tredici anni quando uscì il film ed era appena morto mio padre. Può immaginare quanto mi abbia segnato.

“La capisco. Mio padre è morto quando avevo nove anni. Su questo possiamo capirci davvero. Quando, nel film, arriva quella frase, ‘Ricordati chi sei’, ogni volta assume un peso enorme. È una di quelle battute che, crescendo, acquistano un significato sempre più profondoˮ.

Riprendo il discorso che stavamo facendo sul successo. Eppure l’avvocato del diavolo direbbe che un attore, o più in generale un performer, dovrebbe conoscere meglio di chiunque altro il valore del ‘qui e ora’. Che cosa pensa sia andato storto, nel suo caso?

“Forse sono fallato, non lo so. Magari andavo rimandato al mittente o sostituito. Però posso dirle sinceramente una cosa: di colleghi che riescono davvero a vivere il qui e ora ne conosco forse uno soltanto. Quindi non so da dove nasca questa convinzione. Anzi, secondo me è quasi il contrario. Chi fa questo mestiere, molto spesso, lo fa proprio perché non si accontenta mai. Siamo persone profondamente irrisolte, in qualche modo. Gassman diceva che si fa l’attore per non andare in terapia. Io, invece, ci vado comunque, quindi faccio un doppio lavoro. Però il concetto è quello: chi lavora nello spettacolo spesso ha un bisogno enorme di sentirsi accettato, desiderato, apprezzato. Evidentemente c’è una mancanza, qualcosa che si avverte come incompleto, e allora si continua a cercare conferme. L’applauso, se ci pensa, è proprio questo: una ricerca di approvazione. In fondo assomiglia molto all’incoraggiamento dei genitori quando si è bambini. Quando, a un anno e mezzo, fai i primi passi e loro ti applaudono, oppure ti dicono ‘Bravo!’ perché hai pronunciato una parola. Cresciamo con quel meccanismo e, probabilmente, chi fa il mio mestiere continua a rincorrere proprio quella sensazione. Altrimenti mi chiedo perché si dovrebbe desiderare così tanto un applauso. Ci sono persone che non ne sentono affatto il bisogno. Hanno esigenze diverse, ma non quella di essere applaudite. Credo che il nodo sia proprio lìˮ.

A lei, quell’applauso, è mancato?

“Sì… probabilmente sì. Credo che mi sia mancato anche per una questione di tempi e di carattere. Mio padre era un carabiniere ed era anche maestro di karate. Non sono esattamente due professioni famose per gli applausi e per le coccole. Attenzione, però: questo non significa che non fosse affettuoso. Anzi. Tutti mi raccontano che era innamoratissimo di me. Il problema è che lo incontravo soprattutto nei momenti in cui doveva mantenere il suo ruolo. Lavorava moltissimo e, inevitabilmente, il tempo che trascorrevamo insieme era limitato. Anche mia madre, almeno nei primi anni, per timore che diventassimo troppo montati, è stata molto parsimoniosa con i complimenti. Poi, dopo i miei diciotto anni, soprattutto dopo Amici, è cambiata completamente. È come se, all’improvviso, avesse pensato: ‘Però è bravo’. E da quel momento ha iniziato a dirmelo. Solo che, ormai, avevo già diciotto anni. Il mio carattere si era formato. Sentirmelo dire faceva piacere, certo, ma non aveva più lo stesso effetto che avrebbe avuto durante l’infanzia. Penso che l’insieme di questi due aspetti abbia creato questo piccolo intoppo. Me ne accorgo anche nelle situazioni più banali. A volte ho bisogno dell’approvazione degli altri perfino per capire se ho condito bene i pomodoriˮ.

In chi ha cercato la figura paterna che le è mancata?

“L’ho cercata soprattutto nei maestri. Nei maestri di recitazione, nel mio insegnante di danza, nei registi. Ogni volta che incontravo una figura autorevole, soprattutto maschile, una persona che suscitava in me rispetto, tendevo ad aggrapparmi a lei con estrema facilità. Era quasi automatico. Naturalmente, queste figure cambiavano a seconda dei lavori. Alcune sono rimaste nella mia vita per sei, sette, otto, perfino dieci anni. Altre, invece, soltanto per la durata di uno spettacolo o di una produzione. Ogni volta si ripeteva la stessa dinamica. Quando quella persona usciva dalla mia vita, vivevo una sorta di piccolo lutto. E, se poi si rivelava diversa da come l’avevo immaginata, il dolore era ancora più forteˮ.

Che rapporto ha con la parola ‘paternità’?

“Vivo una doppia sensazione. Da una parte sono terrorizzato. Ma davvero terrorizzato. Dall’altra, però, sento molto forte il desiderio di diventare il padre che non ho avuto. È come se avvertissi il bisogno di un riscatto. Sento di dover diventare, a tutti i costi, un ottimo padre. È questo il sentimento che prevale. Allo stesso tempo, però, ho paura. Temo di non essere all’altezza. Ho paura che, non avendo avuto un padre accanto durante la crescita, possano mancarmi alcuni strumenti e che io possa sbagliare senza nemmeno rendermene conto. È questo che mi spaventaˮ.

Come vive i ricordi?

“Sono una persona profondamente malinconica. Mi piace rifugiarmi nei ricordi, nei momenti belli, nelle fotografie scattate molti anni fa con gli amici. A volte ascolto una canzone che mi rattrista e sento il bisogno di riascoltarla proprio per la malinconia che mi trasmette. In questo mi riconosco pienamenteˮ.

Qual è il ricordo nel quale si rifugia quando ha bisogno di conforto?

“Non ce n’è uno solo. Ci sono quattro o cinque ricordi che tornano ciclicamente, ma non esiste un momento preciso al quale ritorno sempre. Sono immagini, situazioni, frammenti di vita che riaffiorano di tanto in tantoˮ.

Sono ricordi privati oppure legati al lavoro?

“Sono tutti ricordi privati. Quelli professionali non riesco a viverli nello stesso modo. Anzi, proprio perché vivo il lavoro come Le raccontavo prima, finirei subito per pensare che avrei potuto fare meglio, affrontare diversamente una scena o interpretare un ruolo in un altro modo. Per questo non mi rifugio mai nei ricordi professionali. Quelli che mi fanno stare bene appartengono tutti alla mia vita privataˮ.

Lei ha recitato in Pensati sexy e in Ancora più sexy. In che cosa è sexy Andrea Dianetti?

“Ritengo che l’umorismo sia una qualità molto sexy. Se dovessi individuare un tratto che mi rende attraente, direi proprio questo: la capacità di far ridere. Secondo me è una caratteristica molto sottovalutataˮ.

Che cosa la fa ridere?

“Sono molto più cinico di quanto la gente immagini, anche se mostro pochissimo questo lato. Mi divertono le battute ciniche e tutto ciò che è dissacrante. Forse proprio perché sono aspetti in netto contrasto con il modo in cui mi mostro in pubblico. Il mio migliore amico mi dice sempre: ‘Hai un lato oscuro che nessuno conosce. Lo conosco soltanto io ed è un peccato che tu non lo faccia vedere, perché è molto divertente’. E gli rispondo sempre che faccio molta fatica a lasciarlo emergereˮ.

Di solito si dice che il cinismo nasca dalla disillusione. Nel suo caso ha pesato di più l’illusione o la disillusione?

“Direi la disillusione. Quando nella vita assisti a molti eventi dolorosi, inevitabilmente diventi più disincantato. Resti sempre sul chi va là, come se da un momento all’altro dovesse accadere qualcos’altro. Questa sensazione porta a vivere in uno stato di costante allertaˮ.

La televisione, in fondo, è anche una forma di illusione. Lei ha iniziato proprio lì. Eppure, rispetto a molti altri che hanno seguito un percorso simile al suo, il suo nome ha resistito nel tempo. Che cosa c’era allora che oggi, invece, non esiste più?

“C’era una maggiore inconsapevolezza. Non assoluta, ma certamente più diffusa di oggi. Soprattutto tra i ragazzi più giovani esisteva una spontaneità diversa. Oggi, invece, tutto è molto più studiato e costruito. Quando ho iniziato, non avevo la minima idea di quello che stessi facendo. Quando si dice che le prime edizioni di Amici, del Grande Fratello, dell’Isola dei Famosi o di Pechino Express erano diverse, credo che il motivo sia proprio questo: le persone non conoscevano ancora il funzionamento di quei meccanismi e, di conseguenza, si comportavano in modo più naturale. Oggi tutti conoscono le regole del gioco. Sanno che, comportandosi in un certo modo, finiranno in una clip. Sanno che, rispondendo in un determinato modo, innescheranno una reazione precisa. E non è colpa di nessuno. Non dei concorrenti, degli autori o delle trasmissioni. È semplicemente inevitabile. Chi oggi partecipa a Temptation Island sa perfettamente che, adottando un certo comportamento, arriverà il falò. Se non ci va, probabilmente gli verranno mostrati altri video. È normale. Accadrà lo stesso anche nelle prossime edizioni di qualsiasi reality: chi partecipa conosce già le dinamiche osservate nelle stagioni precedentiˮ.

Nel frattempo sono arrivati i social. Da una parte hanno favorito molti percorsi professionali, dall’altra li hanno trasformati profondamente. Che rapporto ha con queste piattaforme? Che ruolo hanno avuto nella sua carriera?

“Per me sono stati una vera manna dal cielo. Mi hanno permesso di mostrare un lato che, fino a quel momento, il pubblico non aveva mai conosciuto. Chi veniva a teatro sapeva che avevo una vena comica e che amavo intrattenere. In televisione, invece, mi affidavano soprattutto delle performance: cantavo, recitavo, conducevo. Mancava completamente la componente più ironica. Grazie ai social sono riuscito a farla emergere. Durante la pandemia, per esempio, trasmettevo in diretta per circa due ore al giorno, quasi quotidianamente, per due mesi consecutivi. Erano veri e propri programmi di intrattenimento e raggiungevano numeri incredibili. Prima di quel periodo, pochissime persone immaginavano che fossi in grado di sostenere un intrattenimento di quel tipo. Devo moltissimo ai social, anche dal punto di vista economico. Per anni, infatti, ci ho lavorato gratuitamente. Ho seminato per sette o otto anni senza guadagnare nulla e, a un certo punto, è arrivato il ritorno di tutto quell’impegnoˮ.

Che rapporto ha con le persone che la seguono? Legge i messaggi che riceve?

“Sì, assolutamente. Anzi, mi scrivono spesso: ‘Andrea, tu rispondi sempre’. Le critiche mi feriscono, perché sono molto permaloso, ma per fortuna sono poche. Con chi mi segue dialogo davvero molto. Forse perfino troppo. A volte penso che, quando si diventa eccessivamente disponibili, si perda un po’ della magia che inevitabilmente esiste tra chi lavora nello spettacolo e il pubblico. Però sono fatto così. Mi sento un po’ come l’amichevole Spider-Man di quartiere. Vengo da un quartiere popolare e ho conservato quel modo di essere. Quando ero in tournée con A un passo dal sogno, registravamo il tutto esaurito ogni sera e, alla fine dello spettacolo, restavo anche un’ora e mezza in più per fare fotografie e firmare autografi. Aspettavo perfino il pullman della compagnia, pur di non lasciare indietro nessuno. Mi sarebbe dispiaciuto moltissimo deludere qualcuno. Odio deludere le personeˮ.

I social sono anche il luogo del giudizio. Quando ha smesso di giudicare se stesso?

“Mai. Non ho mai smesso. Sono il peggior nemico di me stesso, i miei amici me lo ripetono continuamente. Mi tormento da solo. Non sono mai soddisfatto e dubito sempre del modo in cui svolgo il mio lavoro. Prima di portare in scena il mio spettacolo da solo, continuavo a chiedere ad Adriano Bettinetti e alla mia compagna: ‘E se poi il pubblico non ridesse?’. A un certo punto Adriano mi disse una frase che ricordo ancora perfettamente: ‘Scusa, ma questo spettacolo lo hai già fatto. Perché continui a porti la stessa domanda?’. Poi aggiunse: ‘Ricordi almeno una volta in cui hai raccontato una battuta ed è calato un silenzio imbarazzante? Hai memoria di un episodio simile?’. Gli risposi di no. E lui replicò: ‘Allora perché hai tutta questa paura? È una vita che fai ridere le persone: al ristorante, in vacanza, sul palco. Perché continui a tormentarti come se tutto quello che hai già vissuto non fosse mai accaduto?’. Aveva ragione. Il problema è sempre quello di cui le parlavo prima: dimentico ciò che è già successo.

E se, invece, accadesse davvero? Se una sera il pubblico non ridesse?

“Sarebbe tremendo. Davvero tremendo. È uno dei miei incubi peggioriˮ.

Gli ‘anta’ e il matrimonio sono ormai vicini. Come immagina il futuro? Sente il peso delle aspettative oppure sta imparando a vivere con maggiore serenità?

“Sto cercando di accogliere gli eventi così come arrivano. Le dirò qualcosa che, fino a pochi anni fa, non avrei mai immaginato: oggi l’idea di una vita più sobria non mi dispiace affatto. Se un tempo mi avessero parlato di una casa in campagna, probabilmente mi sarebbe venuto un attacco di panico. Oggi, invece, penso che non sarebbe affatto male. Magari una casa poco fuori Roma, ma comunque abbastanza vicina da raggiungere la città in mezz’ora. Con il lavoro che faccio e grazie ai social si può continuare a essere attivi anche vivendo in una posizione un po’ più defilata. Naturalmente mi auguro che arrivino ancora opportunità belle e nuove. Allo stesso tempo, però, mi rendo conto di avere già molto. Faccio un lavoro che amo. Ho accanto una donna che mi ama. Ho una bella famiglia. Ho dei nipoti meravigliosi. Che altro potrei chiedere? Ci sono persone che darebbero qualsiasi cosa anche soltanto per uno di questi aspetti. Ho anche una situazione economica stabile. Forse dovrei imparare a essere felice anche cosìˮ.

Quando si guarda allo specchio, chi vede oggi?

“(ride, ndr) Un vecchio. No, scherzi a parte, continuo a vedere quel ragazzino che desidera stupire gli altri e farli divertire. Vedo ancora lui. È un tratto che non è mai cambiato. Far ridere i miei amici seduti a tavola mi procura la stessa soddisfazione che provo davanti a una platea. A volte perfino di più. Ricordo che, da bambino, quando durante la ricreazione ci lasciavano in classe per punizione, mi mettevo davanti alla lavagna e inventavo storie e gag per intrattenere i compagni. Nessuno me lo chiedeva. Non c’erano premi né compensi. Mi è sempre piaciuto far ridere le persone. Riuscirci mi cambia davvero la giornata. Anche oggi, durante la prova dell’abito da sposo, mi sono messo a far ridere una signora che stava aspettando il figlio. Non ne ricavavo nulla. Eppure ero felicissimo di averla fatta sorridereˮ.

Se il piccolo Andrea incontrasse l’Andrea di oggi, che cosa lo stupirebbe maggiormente?

“Del fatto di essere riuscito a realizzare così tanti sogni. Da ragazzo di periferia, senza conoscenze né appoggi, non avrei mai creduto che fosse possibile. Invece, passo dopo passo, siamo riusciti a raggiungere diversi traguardiˮ.