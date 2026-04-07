Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo col "partito dipreista" promette d'abolire l'Iva e riaprire case chiuse

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Andrea Diprè, ex avvocato di origini trentine, noto ai più per le sue provocazioni sul web, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a nuovo sindaco di Fermo. L’annuncio è arrivato via social, con un video in cui ha promesso di abolire l’Iva per i residenti e di ridurre la pressione fiscale “al minimo estremo”.

L’annuncio di Andrea Diprè

Andrea Diprè ha pubblicato un video su Instagram nella giornata di domenica 5 aprile.

Il filmato in cui annuncia la sua candidatura a sindaco di Fermo è corredato da un messaggio, in cui si legge: “Non è una candidatura. È una rottura. Fermo è ferma da troppo tempo. Io la voglio libera, veloce, ricca. Meno tasse. Più opportunità. Più futuro. Non sono qui per partecipare. Sono qui per vincere“.

Il programma politico di Andrea Diprè per Fermo

Nel video pubblicato su Instagram, Andrea Diprè ha illustrato il suo programma politico per Fermo: “Reset totale! Debiti cancellati subito! Rottamazione immediata per tutti i fermani. Si riparte da zero, punto! Pressione fiscale ridotta al minimo estremo. I soldi restano a te. No Iva per i residenti. Compri, vivi, spendi senza essere spremuto e senza essere punito. Zero accise locali“.

Sulla sanità: “Entri in ospedale, ti curi subito non con liste di attesa decennali”.

Capitolo banche locali: “Accordi diretti, soldi veri subito! Chi lavora deve vincere, chi lavora deve crescere”, dice Diprè nel video.

Come riportato da Ildolomiti, nei piani di Diprè ci sarebbe anche la riapertura delle case chiuse.

Chi sostiene Andrea Diprè a Fermo

La candidatura di Andrea Diprè a nuovo sindaco di Fermo sarebbe sostenuta, a suo dire, da due liste.

Le parole dell’ex avvocato trientino riportate da Il Resto del Carlino: “Il Partito Dipreista, la mia identità politica pura, la lista della rottura, di chi crede fino in fondo nel cambiamento radicale che voglio portare a Fermo, e la civica Andrea Diprè sindaco, aperta e trasversale”.

Le reazioni alla candidatura di Andrea Diprè a sindaco di Fermo

Il post pubblicato da Andrea Diprè nel giorno di Pasqua ha raccolto oltre 1500 “like” e numerosi commenti, tra sorpresa e ironia.

“Il giorno più importante della nostra città”, ha scritto un utente.

“Ci manchi solo tu”, si legge in un altro commento.