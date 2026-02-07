Andrea Fuorto, l’intervista all’attore: “Ho imparato ad accettare la sconfitta, e mi piace raccontarla”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Andrea Fuorto parla come recita: senza protezioni. Non costruisce frasi per piacere, non cerca l’effetto. Si ferma, pensa, torna indietro. E in quel modo esitante, mai frettoloso, c’è già molto di ciò che è: un attore che non separa il lavoro dalla vita, e che non ha paura di restare dentro le domande, anche quando fanno male. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge un uomo che ha imparato presto a confrontarsi con l’idea di fallimento, di attesa, di sconfitta. Non come concetti teorici, ma come esperienze quotidiane. Cresciuto in una provincia che guarda il mondo da dietro le montagne, Andrea Fuorto, al cinema dal 12 marzo con il film Il bene comune di Rocco Papaleo, ha dovuto prima di tutto attraversare una distanza interiore: quella tra ciò che si è e ciò che ci si sente autorizzati a diventare. La recitazione, per lui, non è mai stata una fuga, ma un luogo di confronto continuo, quasi una palestra emotiva in cui misurarsi con i propri limiti, le proprie ossessioni, la propria fragilità. C’è una parola che ritorna spesso: ansia. Ma non è un’ansia sterile. È una tensione viva, che accompagna l’ambizione, il desiderio, la paura di non essere all’altezza e, allo stesso tempo, la necessità di provarci. Andrea Fuorto racconta un rapporto complesso con la visibilità, con l’immagine, con l’idea stessa di successo. Non c’è rifiuto ideologico, ma una cautela profonda: il bisogno di non perdersi, di non confondere il riconoscimento esterno con il valore personale. Parlando di mascolinità, di padri e di figli, di modelli che cambiano e di ruoli che si incrinano, emerge il ritratto di una generazione che sta cercando nuove forme di forza. Una forza che non passa più dal controllo o dalla vittoria, ma dalla capacità di stare nella vulnerabilità, di accettare la sconfitta senza farsene definire. Non è un caso che Andrea Fuorto, 28 anni il prossimo 20 marzo, abbia spesso interpretato uomini in bilico, personaggi che non vincono, che non trionfano. Attraverso di loro, ha imparato qualcosa anche di sé. Questa intervista non è il racconto di una carriera, ma di un attraversamento. Di un giovane uomo che sta imparando a camminare da solo, senza rinnegare le proprie radici, senza rinunciare allo sguardo del bambino che era, ma assumendosi, giorno dopo giorno, il peso e la bellezza di diventare adulto. Non ci sono risposte definitive, né pose. Solo un dialogo onesto, che lascia spazio al dubbio. Ed è forse proprio lì che risiede la sua verità più profonda.

A che punto sente di trovarsi oggi nel suo percorso professionale?

“Se devo essere sincero, mi sento ancora all’inizio. Non mi verrebbe da dire ‘a metà’ o ‘a un quarto del cammino’, perché non riesco nemmeno a immaginare quale sia il traguardo. Non so dove porti questo percorso, quindi faccio fatica a definirlo in quei termini. Ma sì, chiamerei ‘inizio’ il punto in cui mi trovo adesso. Anche perché credo sia un lavoro in cui non si smette mai di imparare: ogni esperienza insegna qualcosa di nuovo e ogni volta ci si rimette in discussione. C’è sempre un passo ulteriore da compiere”.

Eppure, nonostante questa percezione d’inizio, il suo nome ha già iniziato a circolare anche fuori dai confini italiani. Non la sorprende?

“Un po’ sì, ma le dico la verità: non ci penso troppo. Anzi, la visibilità mi mette ansia. Il mio è un lavoro che amo profondamente ma che allo stesso tempo mi agita. Quindi, anche se da fuori può sembrare che il mio percorso sia avviato, io continuo a percepirmi all’inizio. Forse è anche per questo che non vivo con entusiasmo certe attenzioni. È un mestiere che ti tiene sempre in movimento, non si arriva mai davvero”.

Ovviamente facevo riferimento al film svizzero Zweitland, in cui ha recitato. È stata un’esperienza importante per lei?

“È stata una bellissima sorpresa. Prima di tutto, mi ha permesso di conoscere un metodo di lavoro molto diverso dal nostro: lì c’è un’altra disciplina, si lavora di più, con grande attenzione e cura. E poi la storia che abbiamo raccontato non la conoscevo: riguarda gli attentati avvenuti in Trentino, in un contesto particolare dove convivono cittadini tedeschi, svizzeri e italiani. È una realtà ancora molto viva. Il regista, Michael Kofler, ha vinto il premio come miglior regista esordiente proprio per Zweitland. E il film, pur trattando temi duri, lo fa con grande delicatezza. Per me è stato un progetto prezioso, anche sul piano umano”.

Però in Italia lei non ne ha parlato, sbandierando alla stampa i suoi ‘progressi’. Ho dovuto cercarla anch’io per chiederle questa intervista. Altri, al suo posto, sarebbero con il megafono in mano.

“Capisco, ma è un’osservazione che mi mette in imbarazzo. Ma credo dipenda proprio dall’ansia di cui parlavo prima. C’è una pressione costante – non solo in questo mestiere, ma nella società in generale – che spinge a dover raccontare tutto, a esporsi, a esistere solo se lo si fa pubblicamente. Per quanto mi riguarda, vivo con fatica quest’esigenza. Sembra che se non pubblichi qualcosa su Instagram, allora non esisti. O che la tua vita debba necessariamente essere documentata, condivisa, ‘scritta’. Personalmente, mi mette a disagio. E poi, le dirò, sono convinto che il lavoro dovrebbe parlare da sé. Non c’è sempre bisogno di raccontarlo”.

Vista da fuori, però, questa sua riservatezza appare come una forma di coerenza da parte sua. Mai una scelta facile, mai una mossa ruffiana. Che cos’è per lei la recitazione?

“È la mia passione più grande. È ciò che mi piace fare di più in assoluto, e anche l’argomento di cui preferisco parlare. A volte diventa quasi un’ossessione: amici e familiari mi dicono che con me non si riesce a conversare d’altro, ed è vero. Tutto, per me, finisce lì: ogni riflessione torna al cinema, ai film, alla recitazione. Mi capita spesso di pensare: se non ci fosse questo, che altro farei? È una domanda che mi accompagna da sempre, anche se può sembrare una frase fatta. Ma è davvero così: ho fatto di tutto per trasformare questa passione in un lavoro. E mi piace anche perché è complicata, difficile. È una sfida continua”.

E tutta la precarietà che questo mestiere si porta dietro non le fa paura?

“No, quella meno. Sono una persona abbastanza concreta: so che se oggi faccio qualcosa, in qualche modo domani accadrà altro. Non so cosa, ma so che ogni azione ha una conseguenza. Quindi quella parte, per quanto impegnativa, non mi spaventa troppo. Certo, ci sono poi tutte le altre ansie: l’immagine, l’esposizione, l’idea che un attore debba sempre dire la sua, prendere posizione su tutto, parlare pubblicamente anche quando magari non ne sente il bisogno. Questa è la parte che trovo più difficile. Tutto ciò che sta fuori dal set, fuori dal lavoro vero e proprio, è ciò che mi mette più in difficoltà”.

Cosa intende esattamente con “ciò che c’è intorno”?

“La pressione sociale, oggi più che mai, a dover essere sempre visibili. A dover esprimere un’opinione su tutto – politica, temi sociali, qualsiasi argomento – solo perché si è attori, figure pubbliche. E mi viene quasi da pentirmi mentre lo dico, ma è la verità: tutto ciò che sta al di fuori del lavoro attoriale in senso stretto, per me è fonte di forte ansia. Invece la parte che mi fa stare bene è quella più laboratoriale, dove ci si può confrontare, allenare, lavorare sul proprio strumento. È essenziale per me. O almeno, lo è per il mio percorso: ognuno ha il suo approccio, l’importante è che funzioni per sé”.

Lavoro in laboratorio ha un senso quasi artigianale. Che cosa sente di aver imparato dai maestri che ha incontrato? E che cosa, invece, ha capito solo facendo esperienza?

“È una domanda che mi mette un po’ in conflitto. Da un lato, credo che recitare non sia qualcosa che si possa davvero insegnare. È un mestiere legato all’unicità della persona, al modo in cui ciascuno racconta se stesso e un personaggio. È difficile, se non impossibile, trasmettere regole universali. Quello che può raccontare una persona, lo può fare unicamente lei. Paradossalmente, più formazione si fa, più si rischia di assorbire sovrastrutture che ti allontanano dalla verità che si cerca in scena. Dall’altro lato, però, le scuole e i laboratori ti danno strumenti fondamentali: l’analisi del testo, del personaggio, una base culturale che ti apre la mente. Ti aiutano ad avere una visione più ampia e a usare meglio il tuo strumento, a giocare. Ho iniziato a studiare recitazione a 14 anni. Prendevo il treno da Sulmona a Pescara per seguire un laboratorio. All’inizio facevo di tutto per compiacere il docente, convinto che fosse la chiave per entrare nel mondo del lavoro. Prendevo le sue indicazioni come verità assolute, me le portavo addosso come un vestito. Col tempo, ho capito che quello stile non mi apparteneva. Era diventata un’abitudine, non un’espressione autentica. Per fortuna, ho poi incontrato un altro approccio, in particolare alla ‘Gian Maria Volonté’. Lì si parte prima dalla persona, poi si arriva all’artista. Ricordo uno dei primi esercizi: ci chiesero di trovare un modo nuovo di camminare, che fosse solo nostro, che non appartenesse a nessun altro. È stato un passaggio decisivo. Ho cominciato a riconoscere la mia unicità, a sentirmi libero di dire: ‘Questo è il mio modo’. Poi, certo, costruisco attorno – in base all’epoca, al contesto – ma parto da me. E da quella presa di consapevolezza ho cominciato anche a divertirmi. Per me, l’insegnante ideale è quello che ti aiuta a scoprire il tuo modo di giocare”.

È un mondo difficile da affrontare, soprattutto all’inizio. Lei ha cominciato molto presto: a 14 anni. Quanti imbonitori – o “lestofanti”, per usare un termine diretto – ha incontrato lungo la strada?

“Ci sono tantissime persone che sognano di lavorare nello spettacolo, e di conseguenza molti altri che promettono accessi e opportunità… salvo poi non mantenere nulla. È un ambiente dove le promesse a vuoto esistono, e da giovani è facile crederci. Ciò premesso, mi considero abbastanza fortunato. Ho incontrato quasi sempre persone serie. Certo, va anche detto che chi organizza corsi o laboratori, anche quando non è del tutto trasparente, spesso lo fa per necessità: è il suo mestiere. Il problema nasce quando le richieste economiche diventano sproporzionate o poco giustificabili. Ricordo che, da ragazzo, qualcuno mi disse: ‘Se ti chiedono soldi per sciocchezze, è una truffa’. Ed è un buon criterio. Ancora oggi vedo situazioni simili: persone che contattano giovani aspiranti attori per poi chiedere denaro in cambio di nulla. Basta prestare attenzione. In fondo, come dicevo prima, ogni metodo può essere utile per qualcuno e inutile per altri. Se un laboratorio ti fa bene, ti arricchisce, allora ha senso continuare. Se invece senti che non ti serve, cambialo. O forse non ne hai nemmeno bisogno. Conosco attori bravissimi che non hanno mai frequentato un laboratorio: semplicemente, hanno talento e lo sanno usare. Non sentono la necessità di approfondire in quel modo, eppure lavorano benissimo”.

Quindi, per lei, qual è la vera scuola?

“Per me, la scuola migliore è il set. O il palco, naturalmente. È lì che si impara davvero cosa significa fare questo mestiere. Si impara sbagliando. È la palestra più concreta e formativa che ci sia. E su questo mi sento di dire che ho avuto un’altra fortuna: aver frequentato la ‘Gian Maria Volonté’. Era l’unica scuola gratuita in Italia – almeno fino a poco tempo fa, poi con il cambio di governo credo le cose siano cambiate. Era una borsa di studio triennale, con 14 studenti selezionati ogni anno. Tutti i docenti dovevano aver lavorato professionalmente negli ultimi cinque anni. Quindi erano persone realmente aggiornate, con esperienza sul campo. Anche per questo mi considero molto fortunato”.

Lei è entrato alla ‘Volonté’molto giovane. Uscendone, che tipo di cambiamento ha visto in sé, come persona?

“Paradossalmente, il cambiamento più grande è stato sentirmi scelto. È stata la prima volta in cui sono stato selezionato per qualcosa. Fino ad allora avevo girato solo qualche cortometraggio, ma non avevo ancora davvero messo piede nel cinema. Il fatto di essere stato scelto è stato uno spartiacque, anche a livello personale: mi ha alleggerito, mi ha tolto di dosso tante responsabilità che mi attribuivo da solo e mi ha fatto sentire più libero. E forse anche per questo, poi, sono iniziate ad arrivare tante esperienze belle, quasi a catena. Oltre a questo, naturalmente, c’è tutto il discorso che facevamo prima: alla Volonté ho imparato a trovare il mio modo di lavorare e ho capito che quel mio modo poteva andare bene. È stato un passaggio fondamentale”.

Lei viene da Sulmona, che non è certo la capitale del cinema o del teatro. Com’è stato far comprendere, a chi la circondava, la sua passione e le sue aspirazioni?

“In realtà, ho avuto una grande fortuna: mia madre. È stata lei a insistere perché provassi a frequentare una scuola di recitazione a Pescara. A Sulmona, ancora oggi, non esiste un vero punto di riferimento per chi vuole studiare recitazione. C’è un teatro che lavora molto bene ma un luogo dove iniziare un percorso formativo non esite ancora. Mia madre ha sempre creduto nei sogni e mi ha trasmesso l’idea che, con impegno, si possa ottenere ciò che si desidera. Mi disse: ‘Se è davvero quello che vuoi, vai. Fai il sacrificio, prendi il treno, torna indietro. Così capisci se ti appartiene davvero’. All’inizio rifiutavo, non volevo. Poi ho fatto la prima lezione, mi è piaciuta tantissimo, e ho deciso di continuare. La mia famiglia mi ha, dunque, sempre sostenuto. E i miei genitori si sono fidati, pur non conoscendo questo mondo: entrambi sono veterinari e, ovviamente, all’inizio non avevano cognizione di cosa fosse un casting o un self-tape. Quando mi sono trasferito a Roma, mi sono iscritto all’università, a Arti e Scienze dello Spettacolo alla Sapienza. Ho fatto un anno, dato qualche esame, poi ho lasciato. Sentivo di avere bisogno di altro: laboratori, esperienze pratiche. In quel momento, anche fare il cameriere mi sembrava più utile rispetto all’università, che comunque comportava un costo, e io sapevo già che non l’avrei portata a termine. Farlo capire ai miei non è stato semplice, perché per loro – primi laureati in famiglia – la laurea era fondamentale. Ma si sono fidati. E anche se non capivano bene cosa stessi facendo, il loro sostegno non è mai venuto meno”.

E in un paese di provincia quanto è stato difficile affrontare i pregiudizi?

“Molto. Sulmona – o meglio, il sulmonese – è segnato dalla sua geografia: è una conca circondata dalle montagne, e questo si riflette nel modo di pensare. Tutto ciò che sta ‘oltre le montagne’ viene percepito come lontano, estraneo, non necessario. Quindi sì, quando dici che vuoi fare l’attore, spesso la reazione è: ‘Ma questo cosa vuole fare?’. E in provincia esiste ancora uno stereotipo molto forte: se ti occupi di arte, vieni automaticamente percepito come ‘diverso’. E quel ‘diverso’ viene spesso associato, in modo superficiale e ignorante, a una messa in discussione della tua mascolinità o sessualità. Basta che tu non rientri in certi canoni, e subito qualcuno ti guarda con sospetto”.

Come si chiamano i suoi genitori?

Filippo e Liliana.

Glielo chiedo perché per me è importante nominarli, riconoscerli come persone reali. Spesso diciamo solo “mamma” e “papà”, come se fossero figure astratte.

“Ha perfettamente ragione. Ed io l’ho capito solo dopo essermene andato da Sulmona, con la distanza. Ho imparato a riconoscere loro il giusto valore. Alla fine, sono le uniche persone che ti restano davvero vicine, in ogni circostanza. Non importa dove sei o cosa succede: saranno sempre dalla tua parte. E sono anche gli unici che non ti giudicano mai, né per le scelte, né per gli errori, né per i successi.

Partire da Sulmona significava superare quella barriera psicologica delle montagne. Quando è arrivato a Roma, ha avuto il timore di perdersi?

“No, per niente. Non vedevo l’ora. Ricordo l’emozione dei primi tempi: quando vedevo quei pini – non ricordo mai il nome preciso, ma per me erano gli alberi del Re Leone, quelli della Disney – che si trovano all’uscita est del casello… io già lì ero felice. Per me era un sogno che si stava realizzando. Quindi no, paura mai. Solo entusiasmo e curiosità per ciò che poteva accadere”.

Non ha mai temuto che quel sogno potesse trasformarsi in un incubo?

“Sinceramente no. ma per il ragionamento di prima: se dai un nome giusto alle cose, le cose giuste arrivano. Ovviamente non basta restare sul divano a ripeterselo come in uno spot: devi fare, muoverti, darti da fare, agire. Ma sì, se ci credi davvero, se ti impegni fino in fondo, qualcosa succede. Magari non diventi Vittorio Gassman, ma riesci comunque a vivere di questo lavoro, a mantenere una famiglia, a mandare i figli all’università. Hai vinto comunque. Anche se realizzi il sogno solo al settanta per cento, è comunque un grande risultato”.

E l’ansia che fine fa?

(Sorride, ndr) “Un po’ è tornata, sì. Ho comprato casa da poco, quindi il mutuo, le responsabilità, l’affrontare ciò che sarà… tutti elementi che ti fanno sentire un certo peso sulle spalle. Ma cerco sempre di trasformare quell’ansia in qualcosa di positivo. Se provi ansia per qualcosa, vuol dire che ci tieni davvero. Per me, l’ansia è proporzionale all’amore che provi per ciò che fai”.

Comprarsi casa è anche un simbolo. Stabilità, radici. È diventato grande?

“Spero di no, sinceramente! O almeno, non del tutto. Mi piace conservare uno sguardo da bambino, quella leggerezza tipica della prima età. Ma sento anche che bisogna crescere. E l’acquisto della casa, per me, è stato un bel salto. Un passo avanti, sì, ma con dentro ancora un bambino”.

Che bambino era Andrea Fuorto?

“Ero un piccolo terremoto! Vivacissimo. Parlavo sempre, facevo mille domande, ero un gran rompiscatole con maestre e compagni. Volevo sempre giocare. Mi sono una volta definito puntiglioso ma in realtà ero soprattutto esuberante”.

E che cosa ha conservato di quel bambino, che oggi ritiene importante nel suo lavoro?

“La voglia di giocare. Quella è rimasta intatta. E anche un po’ di sana competitività, che in questo mestiere serve. È un po’ come uno sport: ci sono regole, prove, sfide. E mantenere quello spirito di gioco ti salva”..

Che rapporto ha con la parola “ambizione”? La considera qualcosa di positivo o di negativo?

“Per me è assolutamente qualcosa di positivo. L’ambizione è fondamentale, deve esserlo. Una persona che mi ha fatto molto riflettere mi diceva spesso: ‘Sei ambizioso formale’. Intendeva dire che trattavo l’ambizione con eccesso di rispetto, quasi dandole del ‘lei’. Invece bisogna avere il coraggio di chiamarla per nome. L’ambizione non può rimanere distante: dev’essere qualcosa con cui si parla in confidenza, quasi in modo intimo. Bisogna arrivare al punto di poterle dire: ‘Bella, come stai?’. Io non ci riesco ancora del tutto. La tratto ancora con un certo distacco, forse per paura. La paura di fallire c’è sempre, ma è anche quella che ti spinge a rischiare. E poi, se non cadi, il piacere del salto è ancora più forte. Per quanto la paura del fallimento sia forte, vale sempre la pena tentare. Al massimo commetti un errore, ma ti porti a casa un’esperienza. E magari la prossima volta non sbagli nello stesso modo”.

Dal punto di vista lavorativo, c’è qualcosa che considera un errore?

“Sì, soprattutto legato alle aspettative. Tendo a proiettarmi molto sulle cose, mi creo dei film in testa. E quando poi non va come immaginavo, ci rimango male. Mi illudo facilmente, e la disillusione fa male. Poi ci sono scelte specifiche che oggi, col senno di poi, forse rifarei diversamente. Un’interpretazione, un ciak che avrei voluto ripetere. Capita di rivedere una scena e pensare: ‘Perché l’ho fatta così? Perché nessuno mi ha detto di rifarla?’. Ma magari è solo un dettaglio che noti solo tu. Ti incastri in un’ossessione tutta tua”.

Per esempio, in Patagonia e La prima regola io l’ho trovata bravissimo. Ma se lei ci vede dei difetti, come vive il riconoscimento degli altri?

“Quando qualcuno mi fa un complimento, spesso penso che mi stia prendendo in giro. Lo so, è un mio limite. Certo, fanno piacere – i complimenti fanno sempre piacere – ma io cerco subito il ‘però’. Tipo: ‘Ok, grazie… ma cosa non ti è piaciuto?’. Sono molto esigente con me stesso e quindi tendo a voler sapere anche ciò che non ha funzionato. Non do mai complimenti a caso, per me devono essere sinceri. E per ora, preferisco una critica vera, costruttiva. Spero che col tempo cambi, perché mi rendo conto che è un limite, anche piuttosto grande”.

Se si guarda allo specchio, cos’è che non sopporta?

“Non riguarda tanto l’aspetto fisico. Con quello ho fatto pace. Ogni tanto divento ossessivo, questo sì. E non mi piace. Quando un pensiero si fissa e non riesco più a pensare lucidamente… quello è un momento che mi infastidisce”.

In che ambito succede di più? Lavoro, vita privata?

“Soprattutto nel lavoro. So che l’artista è, per natura, ossessivo. Ma a volte penso che Caravaggio, per dire, avrebbe forse avuto una vita più serena se non lo fosse stato. D’altra parte, senza quel tormento, magari non avremmo avuto le sue opere. Quindi sì, ci credo molto: l’ossessione – se non ti distrugge – vale più del talento. È una forza potentissima. Non la considero un difetto, a meno che non faccia male”.

Ha accennato a un rapporto non sempre sereno con la sua immagine. Cosa intendeva?

“Da bambino venivo preso in giro perché ero grassottello. Di conseguenza, non mi sono mai sentito visto, mai considerato ‘bello’. Ho anche una cicatrice in fronte, un viso un po’ particolare, e per molto tempo ho pensato che potesse essere un limite anche nel lavoro. Ma è una cosa che non posso cambiare. Non è come dire ‘sono in sovrappeso, dimagrisco’. La faccia è questa. O la accetti, o la accetti. E io ho scelto di accettarla”.

Quando si è trovato a lavorare sull’immagine, tra servizi fotografici, red carpet e promozione, che rapporto ha avuto con quella dimensione del mestiere?

“È un aspetto che all’inizio mi metteva in difficoltà. Non mi veniva naturale, soprattutto nei contesti più formali come i servizi fotografici o le pose da red carpet: mi sentivo un po’ rigido, fuori posto. L’idea stessa di dover rispondere a certi standard estetici, che nessuno ha davvero deciso, mi creava disagio. Ma col tempo ho imparato a viverla meglio. Adesso cerco di spostare l’attenzione su ciò che conta davvero: il motivo per cui sei lì. Perché quando arrivi a un evento, stai per presentare un film, un lavoro condiviso con tante persone. E lì l’emozione supera l’ansia. Le foto di scena, per esempio, le amo: quando sono dentro un personaggio, mi diverto davvero. È diverso: sento che sto recitando. E oggi, anche nella parte promozionale, provo a portarmi dietro quello stesso spirito”.

Dopo aver presentato un film in cui recita, si legge le recensioni?

“Purtroppo, sì. Lo faccio sempre. A volte fanno male, ma cerco di leggerle con lucidità, in modo cinico. Se c’è una critica fondata, la riconosco. Però credo anche che il giudizio su un film sia troppo soggettivo per poter essere ridotto a due righe. I critici spesso cercano di oggettivare qualcosa che, per natura, non lo è. Detto questo, ho proprio un’ossessione per le recensioni. Le leggo anche quando il film non è mio. Appena ne vedo uno, cerco subito cosa se ne è detto. Spesso scopro aspetti che non avevo notato. Un dettaglio che per me era secondario, per il regista era centrale. Mi aiuta a capire meglio”.

Le capita anche di leggere le interviste ad attori e registi?

“Sì, certo. Mi piace molto. Anche se so che, soprattutto in fase promozionale, si dicono tante cose poco autentiche. Però qualche verità viene sempre fuori. E se c’è un aneddoto interessante, mi incuriosisce. È sempre bello scoprire cosa c’è dietro un film o la sua lavorazione”.

Dopo aver interpretato diversi personaggi, c’è qualcosa che ha scoperto di sé attraverso di loro? E qualcosa che ha rifiutato?

“È una domanda che mi mette un po’ in difficoltà, perché non me la sono mai posta davvero. Di sicuro, per interpretare un personaggio bisogna scavare dentro di sé. Qualcosa emerge sempre. Ma non saprei indicarle esattamente cosa. Non ho mai riflettuto in quei termini”.

La indirizzo allora. C’è un personaggio, tra quelli che ha interpretato, in cui ha portato più se stesso?

“In realtà, in tutti. Per forza di cose, ci sono sempre io: la mia faccia, la mia voce, il mio corpo. Ogni personaggio contiene una parte di me. Però, se ripenso alla sua domanda precedente – cioè se un personaggio mi ha fatto scoprire qualcosa o se ho preso le distanze da un certo aspetto – allora forse sì: ho sempre avuto difficoltà ad accettare la sconfitta. Eppure, nella mia carriera ho interpretato quasi solo personaggi sconfitti. Nicolas in La prima regola è uno sconfitto. Yuri in Patagonia ancora di più. Enzo in Ammazzare stanca di Daniele Vicari è tutt’altro che un vincente. Alessandro in Zweitland lo stesso. Tancredi in Maschile plurale forse un po’ meno, ma anche lui è lontano dall’idea di ‘vittoria’. Nessuno di questi personaggi ha un arco trionfante. E questo, alla fine, mi ha aiutato ad accettare l’idea della sconfitta. Anche nei laboratori emergeva spesso il fare pace con l’essere, mi permetta l’espressione, un ‘maschio beta’, in senso ampio. E ho scoperto che raccontare questo tipo di uomini mi appassiona molto. Sono personaggi con grandi archi emotivi, pieni di non detti. E quello è uno spazio creativo davvero interessante”.

Ha messo in discussione anche la sua idea di mascolinità?

“Sì, assolutamente. Soprattutto per chi, come me, è cresciuto in un contesto in cui il maschio alfa era il modello dominante. Ma fortunatamente la nostra generazione sta riscrivendo queste dinamiche. Lo noto anche leggendo interviste: molti attori parlano della fragilità maschile non più come di una debolezza, ma come di una forza. E sono d’accordo. È bello vedere che in tanti la pensiamo allo stesso modo. Qualcosa sta cambiando, e fa bene”.

E questo cambiamento ha influito anche sul modo in cui si relaziona con gli altri?

“Sì, anche se più che di cambiamento parlerei di consapevolezza. Vengo da una famiglia che mi ha trasmesso valori solidi: ho sempre avuto dentro questo modo di vedere le cose con rispetto e sensibilità. Solo che crescendo ho imparato a riconoscerlo, ad accettarlo, ad abbracciarlo. Non è stata una scoperta improvvisa, ma una presa di coscienza”.

Ha mai pensato alla paternità?

“Sì, moltissimo. Mi piacerebbe davvero tanto diventare padre. È uno dei miei sogni più grandi. Mi sento pronto? Non lo so. Ma penso che quando succede, lo diventi. Appena sai che sta per arrivare un figlio, entri in quella modalità. Ti adegui, ti assumi la responsabilità. E ti ci trovi dentro”.

Pronto a passare da figlio a padre?

“In questo momento, probabilmente no. Ma non sono neanche del tutto ‘figlio’, se devo essere sincero. Mi sento un giovane uomo che ha cominciato a camminare da solo. Anzi, che cammina da solo da tempo. Un po’ come Tarzan, tanto per tornare ai miei amati cartoni animati, quando capisce di non essere una scimmia. O come Simba, quando capisce che deve tornare nel suo regno. Ecco, sono in quella fase lì”.

È facile vivere “senza pensieri”, come diceva Timon? O è solo un’illusione?

“No, i pensieri servono. Per fortuna che ci sono. Sono loro che ti guidano, che ti indicano la direzione. Anche quando fanno male, sono utili per trovare la propria strada”.

E, se dovesse dare un nome a quella strada, quale sceglierebbe?

“Forse direi: ‘la mia via’ alla Sinatra. My Way. Ma scherzo, eh (ride, ndr). Non sono così egoriferito. Non metto nemmeno le mie foto in casa!”.