Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ha lasciato un posto nei Vigili del Fuoco per inseguire il sogno di diventare attore, affrontando le paure della famiglia e il rischio di un futuro senza certezze. Andrea Genovese, classe 1997, racconta una coincidenza che sembra uscita dalla sceneggiatura di un film: nello stesso giorno in cui ha scoperto di essere stato scelto per interpretare Tobia ne L’estranea di Paolo Strippoli, ha ricevuto la chiamata per entrare nei Vigili del Fuoco. Dopo aver girato il film, ha intrapreso il percorso in caserma, ma alcuni mesi più tardi ha deciso di dimettersi per dedicarsi alla recitazione. Napoletano, con un passato in Un posto al sole e un ruolo nella serie HBO Max dedicata al caso di Melania Rea, in cui interpreta il maresciallo Capasso, Andrea Genovese ripercorre gli anni difficili trascorsi a Roma, quando lavorava in pizzeria per mantenersi mentre continuava a sostenere provini. Parla della solitudine, del rapporto complicato con i genitori dopo le dimissioni, della sensibilità che la recitazione gli ha insegnato a riconoscere e della paura di non lasciare un segno. Un’intervista esclusiva per Virgilio Notizie che attraversa il confine tra vita privata e professione, dal peso delle aspettative familiari alla responsabilità di raccontare un femminicidio, fino al rapporto con la bellezza, il successo e il giudizio degli altri. Al centro, una domanda che Andrea Genovese vorrebbe rivolgere a se stesso tra dieci anni: «Lo rifaresti?».

In Melania Rea è il maresciallo Capasso. Come ha reagito quando ha saputo che avrebbe preso parte al racconto di una vicenda così drammatica?

“Ho avvertito subito una grande responsabilità. Naturalmente ero felice di aver ottenuto il ruolo, ma già durante i provini sentivo una tensione particolare, legata alla delicatezza della storia. È una vicenda che ha profondamente colpito l’Italia. Nel 2011 avevo quattordici anni e la ricordo bene, perché in famiglia seguivamo il caso attraverso i telegiornali. Già allora mi colpiva il modo in cui veniva raccontato, quasi fosse una telenovela, una fiction. Quando ho saputo che avrei interpretato Capasso, il senso di responsabilità è cresciuto ulteriormente. Stefano Mordini, il regista, e Stefania Rodà, la casting director, mi avevano spiegato che il maresciallo è il primo a entrare in contatto con Parolisi, anche sul piano umano. Come si vede nella serie, Capasso è forse tra i primi a sentirsi tradito dalla fiducia riposta in quell’uomo. Credo che, in qualche modo, tutta l’Italia abbia provato lo stesso sentimento”.

Lavorare a una storia di femminicidio ha cambiato il suo modo di guardare alle relazioni tra uomini e donne?

“È un tema sul quale mi interrogo da molto tempo. Il mio rapporto con le donne è cambiato profondamente negli anni. Ripensando alle prime relazioni sentimentali, mi rendo conto che le vivevo in maniera diversa rispetto a oggi. Sto per compiere trent’anni e affronto i rapporti con maggiore maturità, ma non è soltanto una questione anagrafica. Sono nato nel 1997 e credo che i primi anni Duemila fossero molto diversi da oggi. Crescevamo in un contesto sociale e culturale differente, che inevitabilmente influenzava i nostri comportamenti. Le relazioni che ho vissuto e le persone che ho incontrato mi hanno aiutato a riconoscere determinati atteggiamenti sbagliati, non soltanto miei, ma radicati nella società. La storia di Melania mi ha spinto a riflettere ancora di più. L’aspetto che mi spaventa maggiormente, anche negli altri casi di femminicidio, è la terribile normalità apparente di certe situazioni. Parolisi non rappresenta un male lontano, estraneo alla quotidianità. Ed è proprio questo a inquietarmi. Durante la lavorazione, credo che tutti noi, attori e persone coinvolte nella serie, ci siamo confrontati con alcuni suoi comportamenti, mettendoci in discussione”.

Ripensando alla sua adolescenza, riconosce qualche atteggiamento nei confronti delle donne che allora considerava normale e che oggi giudica sbagliato?

“Penso, per esempio, al controllo ossessivo o alla gelosia, che da ragazzi si possono confondere con manifestazioni d’amore. Crescendo, e soprattutto imparando a interrogarsi sulle proprie azioni, si comprende quanto certi comportamenti siano sbagliati. È una consapevolezza che riguarda non soltanto le relazioni sentimentali, ma i rapporti umani in generale. Non saprei individuare un singolo cambiamento. Sono tante le esperienze che, nel tempo, mi hanno portato a rivedere atteggiamenti del passato. Credo sia fondamentale chiedersi perché si senta il bisogno di controllare un’altra persona e, soprattutto, provare a mettersi nei suoi panni. Domandarsi se accetteremmo di ricevere lo stesso trattamento. È un esercizio che considero importantissimo e che mi ha aiutato a crescere”.

Ne L’estranea di Paolo Strippoli interpreta Tobia, un ragazzo sul quale pesano le ambizioni del padre, che sogna per lui una carriera nel calcio. Quanto è stato difficile entrare nel suo mondo emotivo?

“È stato un lavoro molto intenso. Ho dovuto scavare a fondo nelle mie emozioni, nelle paure e in alcune esperienze personali, mie e dei miei genitori. Ho approfondito la storia della mia famiglia. Ricordo che, prima degli ultimi provini, ero a Roma e telefonai ai miei genitori per chiedere informazioni molto intime su alcune loro esperienze. Sentivo il bisogno di conoscere meglio determinati aspetti delle loro vite per riuscire a comprendere Tobia. La difficoltà maggiore consisteva nell’interpretarlo da adulto, conoscendo già tutto il suo passato. Era la prima volta che mi confrontavo con un personaggio di cui, attraverso la sceneggiatura, potevo ricostruire l’intera esistenza, fin dall’infanzia. Dovevo tenere conto delle aspettative del padre, ma anche delle conseguenze che le decisioni della madre avevano avuto sulla sua crescita. È stato un percorso impegnativo e bellissimo, che mi ha costretto a entrare in contatto con alcune delle emozioni più dolorose che porto dentro”.

Anche lei ha giocato a calcio da bambino. Era una passione o immaginava davvero di diventare un calciatore?

“Direi che è stata la mia prima vocazione. Ho cominciato a cinque o sei anni e ho giocato fino ai tredici. Il calcio ha accompagnato praticamente tutta la mia infanzia. È una passione molto presente nella nostra famiglia, anche grazie a mio fratello, che ha giocato nelle categorie minori fino ai venti, ventun anni e avrebbe voluto diventare allenatore. Mi piaceva moltissimo giocare, anche se non ricordo di aver sognato seriamente una carriera da calciatore. Forse è successo per un breve periodo, perché abbastanza presto ho iniziato a inseguire il sogno della recitazione. Frequentavo le scuole medie quando ho cominciato a studiare teatro e proprio allora ho lasciato il calcio. È stato quasi un passaggio naturale da una passione all’altra”.

Ha detto di aver affrontato paure molto profonde per interpretare Tobia. C’è stata una scena in cui si è sentito particolarmente vulnerabile?

“Ricordo perfettamente le riprese della mia scena finale, quella in cui Tobia rischia di perdere la moglie e il figlio durante il parto. Ero molto teso. Sapevo che si trattava di una sequenza fondamentale, con un carico emotivo enorme. Inizialmente, però, ero forse più concentrato sulla responsabilità della scena che sulle emozioni da attraversare. A un certo punto Paolo Strippoli si avvicinò per aiutarmi a prepararla. Eravamo in una stanza piena di persone, tra macchinisti e operatori. C’era confusione e cercavo di concentrarmi. Paolo mi sussurrò all’orecchio alcune parole che non dimenticherò mai: ‘Pensa alle cose brutte, pensa alla solitudine’. Fu come ricevere un pugno nello stomaco. Crollai e cominciai a piangere. Negli ultimi anni la solitudine è stata una delle sofferenze più grandi della mia vita, un dolore che forse porto ancora dentro. Sentire pronunciare quella parola in quel momento mi colpì profondamente. Ma quel dolore servì anche alla scena, perché apparteneva al mondo emotivo di Tobia”.

È proprio la solitudine, secondo lei, a nascondersi dietro l’apparente serenità di Tobia adulto?

“Assolutamente. Quando incontriamo Tobia adulto per la prima volta, sembra felice. Eppure credo che la sua sia una felicità soltanto apparente. Dentro di lui avverto una malinconia profonda. È come se il suo sorriso nascondesse una tristezza che non riesce ad abbandonarlo. Quella solitudine mi apparteneva e ho cercato di trasferirla nel personaggio”.

La solitudine di cui parla è legata anche al trasferimento da Napoli a Roma?

“Non necessariamente al trasferimento in sé, ma l’ho vissuta intensamente durante gli anni romani. Mi sono trasferito all’inizio del 2023 e sono rimasto fino al 2025. Credo sia stato il periodo più difficile della mia vita. Era la prima volta che mi allontanavo da casa per così tanto tempo. Non voglio raccontarla in maniera melodrammatica, ma quando sono partito non avevo davvero un soldo. A Napoli avevo la sensazione di osservare il mio sogno da lontano, senza riuscire a fare nulla di concreto per realizzarlo. A un certo punto ho capito che dovevo andare a Roma e sono partito praticamente da un giorno all’altro. Non avevo né un lavoro né risparmi. Per i primi mesi ho dormito sul divano di un amico conosciuto da pochissimo, che fortunatamente mi ha ospitato. Ho cominciato subito a cercare un impiego e per circa due anni ho lavorato in pizzeria. Nel frattempo continuavo a sostenere provini e a frequentare laboratori di recitazione. Sono stati anni di sacrifici, che mi hanno messo a dura prova fisicamente e psicologicamente. Il desiderio di diventare attore mi ha allontanato da alcuni degli affetti più importanti della mia vita. A Roma mi sono ritrovato a convivere con la solitudine”.

Come ha affrontato quel periodo? E che rapporto ha oggi con la solitudine?

“Ci sono stati momenti in cui trascorrevo intere giornate chiuso in casa, senza voler incontrare nessuno. Non riuscivo nemmeno a riconoscere l’affetto che ricevevo dalle persone conosciute a Roma o dalla mia famiglia. In un certo senso arrivavo persino a rifiutarlo. Quell’isolamento mi ha fatto molto male e ho cercato di restituire parte di quel dolore attraverso Tobia. Oggi, però, guardo a quegli anni con una certa malinconia. Ho imparato ad affrontare la solitudine e, per certi versi, persino ad apprezzarla. Dopo aver superato quella fase, che forse è stata anche una forma di depressione, non saprei dirlo, ho acquisito una consapevolezza diversa. Adesso ci sono momenti in cui cerco di stare da solo. Prima la solitudine era una nemica, oggi, in alcune circostanze, è diventata quasi un’alleata”.

Quando ha deciso di trasferirsi a Roma per diventare attore, i suoi genitori non erano d’accordo. Che cosa li preoccupava maggiormente?

“Non volevano che lasciassi Napoli e la casa di famiglia, soprattutto perché non avevo un lavoro stabile né alcuna sicurezza economica. Il mestiere dell’attore porta inevitabilmente con sé questo genere di preoccupazioni. C’era poi un’altra questione. Nel 2022 avevo partecipato a un concorso per entrare nei Vigili del Fuoco. Lo avevo superato ed ero stato inserito in graduatoria, in attesa della chiamata. Nel 2025 è accaduto un episodio incredibile. Il giorno esatto in cui mi hanno telefonato per comunicarmi che ero stato scelto per interpretare Tobia ne L’estranea, un’ora dopo ho ricevuto una chiamata dai Vigili del Fuoco. Mi annunciavano che dovevo presentarmi per firmare e che sarei entrato nel 101° corso. È stato uno scherzo del destino. All’inizio mi chiedevo se fossi finito a Scherzi a parte, se la vita mi stesse prendendo in giro. Improvvisamente mi sono trovato davanti a una scelta che avrebbe cambiato il mio futuro e il rapporto con i miei genitori”.

Quanto hanno influito sulla sua educazione i modelli maschili e le aspettative delle generazioni precedenti?

“Moltissimo, soprattutto durante l’infanzia, come credo sia accaduto a tanti ragazzi della mia generazione. I genitori, i parenti e gli adulti con cui cresciamo contribuiscono inevitabilmente a formare la nostra mentalità. Sono figure che influenzano profondamente il modo in cui impariamo a guardare il mondo. Quanto alle aspettative, inizialmente non credo di averle deluse, almeno sul piano personale”.

Proprio mentre interpretava un ragazzo schiacciato dalle aspettative familiari, si è trovato a vivere un conflitto simile. Come ha deciso quale strada seguire?

“È stata una coincidenza incredibile. Su di me la famiglia aveva sempre riposto aspettative precise: un lavoro stabile, un posto fisso, una bella famiglia, una casa di proprietà. È una visione della vita che appartiene soprattutto alla generazione dei miei genitori. Alla fine, però, quelle aspettative sono state disattese. Ho girato L’estranea nel giugno del 2025. A luglio sono entrato nei Vigili del Fuoco e ho iniziato il percorso in caserma. Sembra davvero la trama di un film. Dopo alcuni mesi ho capito che quella non era la vita che desideravo. La mattina mi guardavo allo specchio e non ero felice di ciò che vedevo. Non per una questione estetica, ma perché non mi riconoscevo più nella persona che stavo diventando. Così ho deciso di dimettermi”.

Che cosa le ha dato il coraggio di rinunciare a un posto fisso?

“Non è stato facile. Anche il lavoro ha avuto un peso decisivo: nel frattempo avevo iniziato i provini per Melania Rea e successivamente ero stato scelto per interpretare Capasso. A quel punto ho capito che dovevo prendere una decisione definitiva. Mi trovavo davanti a due possibilità: accettare una vita economicamente sicura, rischiando però di essere infelice, oppure affrontare l’incertezza pur di inseguire il mio sogno. Non potevo condannarmi a vivere nella tristezza e nella delusione. Credo sia giusto tenere conto delle aspettative degli altri, ma per me era ancora più importante rispettare quelle che avevo nei confronti di me stesso. Soprattutto nei confronti del bambino che aveva creduto in questo sogno fin dall’inizio”.

Come hanno reagito i suoi genitori quando ha comunicato loro di voler lasciare i Vigili del Fuoco?

“A casa è scoppiata una vera e propria guerra. Credo che per i miei genitori sia stato un dolore che forse si portano dietro ancora oggi e che probabilmente continueranno a sentire. Comprendo, però, il loro punto di vista. Un genitore si preoccupa per il futuro del figlio, per le difficoltà che potrebbe incontrare e per la mancanza di sicurezza economica. Fare l’attore, purtroppo, non offre garanzie. Non esiste la stabilità di un posto fisso. Mia madre e mio padre hanno vissuto molto male la mia decisione. Ci siamo scontrati duramente. Fortunatamente, con il tempo, hanno cominciato a capire. Avevo dimostrato di poter intraprendere la carriera nei Vigili del Fuoco, ma avevo scelto di rinunciarvi. Oggi spero abbiano compreso che sto dimostrando di poter percorrere anche l’altra strada, quella della recitazione, che inizialmente non riuscivano ad accettare”.

Tornando a L’estranea, perché crede che il film riesca a coinvolgere il pubblico anche al di là degli elementi inquietanti e fantastici?

“Penso che, soprattutto nel panorama italiano, sia un film come non se ne vedevano da almeno trent’anni. A mio parere ha portato una ventata di freschezza nel nostro cinema. Ma penso che il pubblico lo apprezzi soprattutto perché racconta dinamiche familiari nelle quali è facile riconoscersi. Al di là degli elementi fantastici, affronta situazioni che potrebbero verificarsi nella realtà. Parla dei rapporti tra genitori e figli, delle aspettative familiari e del peso della società. La famiglia Colonna, per esempio, vive costantemente sotto lo sguardo degli altri, con la paura di deluderne le aspettative. Credo sia proprio questa dimensione universale a permettere agli spettatori di riconoscersi nella storia”.

Se ripensa al bambino che ha cominciato a studiare recitazione, crede che diventare attore fosse scritto nel suo destino oppure sia il risultato delle scelte compiute negli anni?

“Entrambe le cose. Oggi, a ventinove anni, mi rendo conto che il destino e le decisioni personali hanno sempre convissuto nel mio percorso. In un post su Instagram ho citato una canzone dei Co’Sang, un gruppo napoletano che amo molto. C’è un passaggio che parla proprio di ‘destino o scelta di vita’, un’espressione nella quale mi riconosco profondamente. Credo nel destino, anche se è qualcosa di immateriale, che non possiamo vedere né toccare, ma che sentiamo appartenere alla nostra esistenza. Se penso al bambino che ero, mi viene da parlare di destino. Oggi posso dire, anche con un certo orgoglio, che mi sentivo destinato a questa vita. Se invece guardo al mio percorso da adulto, riconosco che per realizzare quel destino ho dovuto prendere tante decisioni difficili. Per questo penso che destino e scelta vadano di pari passo. Puoi sentirti destinato a una strada, ma devi avere il coraggio di percorrerla e conquistarla”.

Che cosa cercava nella recitazione da bambino e che cosa cerca oggi?

“Ho voluto diventare attore perché sentivo il bisogno di dire qualcosa di mio al mondo. È un desiderio che mi accompagna ancora oggi. Naturalmente il sogno si è trasformato. Da piccolo imitavo gli attori che vedevo, soprattutto nelle commedie. Imparavo le battute a memoria e le ripetevo continuamente, per intere giornate, quasi fossi una macchinetta. Mi affascinava la possibilità di entrare nei panni di qualcun altro, trasformarmi e interpretare un personaggio. Oggi, invece, il mio desiderio più grande è riuscire a comunicare qualcosa di personale attraverso il lavoro. Abbiamo una sola vita e non vorrei sprecarla”.

Lasciare un segno: è anche la paura di una vita mediocre a spingerla così lontano?

“Ho molta paura della mediocrità. È una condizione che faccio fatica ad accettare per me stesso. Posso comprenderla negli altri, naturalmente, ma personalmente non riesco ancora a farci pace. Non vorrei vivere una vita mediocre. Desidero comunicare qualcosa alle persone, lasciare un messaggio che possa arrivare anche in futuro e magari aiutare qualcuno: il mio sogno è quello di poter un giorno diventare un punto di riferimento per i ragazzi della ma città, come lo sono stati per me Troisi o Pino Daniele. Per questo coltivo anche un altro desiderio, che oggi considero ancora un po’ irrealizzabile: realizzare film miei, lavorando sia come regista sia come attore”.

Com’erano la sua infanzia e la sua adolescenza a Napoli? Sentiva già allora il bisogno di guardare oltre l’ambiente in cui era cresciuto?

“Per certi aspetti ho avuto un’infanzia e un’adolescenza normali. Ero un bambino molto vivace e ho conservato questa caratteristica anche da adolescente. Oggi sono un po’ cambiato. Sono stati anni felici, ma ripensandoci mi rendo conto di non riconoscermi più nei luoghi che frequentavo, nelle aspettative che avevo e nel contesto in cui vivevo. Sono cresciuto nel centro di Napoli, un luogo che offre continuamente ispirazione, ma che a volte può diventare opprimente. Ho sempre sentito la necessità di guardare oltre i vicoli e i palazzi, di alzare gli occhi verso il cielo, di respirare un’aria diversa. Questo non significa rinnegare Napoli. Ho sempre amato profondamente la città in cui sono nato e cresciuto. Eppure, nonostante quell’amore, ho sempre avvertito il bisogno di spingermi più lontano”.

Che rapporto ha con la sua sensibilità? La considera una risorsa o una fragilità?

“È un rapporto molto intimo. Faccio fatica a parlarne, perché forse non dovrei essere io a definirmi sensibile, anche se le persone mi hanno sempre descritto così. In realtà ne sono consapevole. Credo di avere una buona capacità di riconoscere le mie emozioni, sia nel rapporto con me stesso sia in quello con gli altri. Cerco di comportarmi nel modo giusto, di non ferire le persone e di far stare bene chi mi è vicino. La avverto soprattutto nei confronti delle persone a cui voglio bene, ma anche verso me stesso”.

Il calcio valorizza molto la forza fisica, mentre la recitazione la porta continuamente a confrontarsi con le emozioni. Quanto l’ha cambiata questo mestiere?

“Profondamente. Credo che la recitazione sia stata l’esperienza che più mi ha formato nella vita. Ho sempre cercato un modo per andare oltre la realtà che conoscevo, per scoprire mondi nuovi. E l’ho trovato proprio attraverso il teatro e il cinema. Studiando personaggi, testi e libri, ho potuto esplorare esistenze molto diverse dalla mia. Soprattutto, le storie che ho interpretato mi hanno insegnato a guardare il mondo con maggiore sensibilità”.

In che modo interpretare personaggi lontani dalla sua personalità l’ha aiutata a comprendere meglio gli altri?

“Recitare significa imparare a mettersi nei panni di un’altra persona, anche quando non ne condividiamo le scelte. Penso, per esempio, a Daniele Rienzo, che in Melania Rea ha dovuto interpretare un assassino, un uomo che ha ucciso sua moglie. È un lavoro di immedesimazione che credo sia possibile soltanto attraverso lo studio approfondito di un personaggio. Anche a me è capitato di interpretare figure che non apprezzerei nella vita reale. Eppure, studiando le loro storie, ho imparato a comprenderne le motivazioni, senza necessariamente giustificarne i comportamenti. È forse l’insegnamento più importante che la recitazione mi abbia dato: guardare gli esseri umani con maggiore sensibilità”.

Qual è oggi la sua fragilità più grande?

“Forse la mia paura più profonda è quella di non essere ricordato. Mi spaventano, per esempio, malattie come l’Alzheimer, che colpiscono la memoria. Ho paura di perdere i ricordi della mia vita, sia quelli belli sia quelli dolorosi. Ma temo anche che gli altri possano dimenticarsi di me. È un timore legato al desiderio di comunicare qualcosa attraverso il mio lavoro. A volte diventa un peso, perché mi costringe a confrontarmi continuamente con le aspettative che nutro nei miei confronti. È una battaglia quotidiana. Ogni mattina mi domando quale contributo stia offrendo al mondo e alle persone che incontro. Ho paura di non lasciare nulla”.

C’è un ricordo che vorrebbe conservare per sempre?

“Sinceramente, forse il momento che vorrei custodire più di ogni altro non è ancora arrivato. Spero che mi aspetti nel futuro. Non vorrei fermarmi soltanto alle esperienze, belle o brutte, che ho accumulato in questi quasi trent’anni. Mi auguro di poter vivere ancora tanti momenti importanti e di avere nuove storie da raccontare”.

Tra la sua prima partecipazione a Un posto al sole e il ritorno nella soap sono passati diversi anni. Come è cambiato il suo modo di lavorare?

“È cambiato praticamente tutto. La prima volta avevo un ruolo piccolissimo. È stata un’esperienza emozionante, soprattutto perché rappresentava il mio debutto su un set e la prima occasione in cui mi vedevo in televisione. Se mi riguardo oggi, però, mi accorgo di quanto fossi inesperto. Quando sono tornato, avevo acquisito una consapevolezza maggiore delle mie capacità e sono riuscito a vivere l’esperienza in maniera più completa. Sono rimasto sul set per circa sei mesi e interpretavo il braccio destro di un boss della camorra. È stato un ruolo che mi piaceva e un lavoro dal quale ho imparato molto, attraverso gli aspetti positivi e quelli più difficili. Il set di Un posto al sole è una macchina che procede a ritmi impressionanti. Devi essere sempre pronto e lavorare bene in tempi molto stretti. Per un attore è un allenamento straordinario. In un certo senso somiglia al teatro, dove bisogna essere preparati fin dal primo momento. Naturalmente non significa che debba essere sempre buona la prima, ma i ritmi produttivi impongono grande concentrazione”.

Com’è stato scoprire che il pubblico cominciava a riconoscerla anche per strada?

“È stato bellissimo. Non immaginavo quanto fosse seguita la serie, non soltanto a Napoli, ma anche a Roma. Le persone mi fermavano per farmi i complimenti e chiedermi una fotografia. La parte più divertente è che, mentre giravo Un posto al sole, continuavo a lavorare in una pizzeria romana. Ero al banco della pizza al taglio e capitava che entrassero delle signore. I miei colleghi, per scherzare, chiedevano: ‘Signora, ma l’ha visto stasera in televisione?’. A quel punto mi riconoscevano e volevano fare una fotografia con me, mentre indossavo ancora la divisa da lavoro della pizzeria. Ho vissuto quei momenti quasi come un gioco, senza mai perdere la professionalità. È un periodo che ricordo con grande gioia”.

Le è capitato che gli spettatori la identificassero con il personaggio negativo che interpretava?

“Sì, succedeva spesso. Quando mi incontravano, alcune persone si stupivano e mi dicevano: ‘Ma come, sei così bravo!’. E rispondevo: ‘Faccio l’attore!’. Fortunatamente, nella vita reale non vado in giro a sparare con le pistole”.

Che significato attribuisce al successo?

“Quando mi fanno questa domanda penso sempre a Massimo Troisi, al quale sono molto legato. Troisi paragonava il successo a una cassa armonica, a un amplificatore. Sosteneva, in sostanza, che se sei umile prima di diventare famoso, il successo ti rende ancora più umile. Se invece sei stupido, amplifica anche quella caratteristica. È un pensiero che condivido profondamente. D’istinto direi che avere successo significa realizzare i propri sogni, ma forse è una risposta un po’ banale. In realtà, per me il vero successo sarebbe non sentirmi mai definitivamente realizzato. Vorrei continuare a inseguire nuovi obiettivi, senza arrivare a un momento della vita in cui pensare di aver fatto abbastanza”.

Che rapporto ha con il suo aspetto fisico?

“È una domanda difficile. In generale, quando mi guardo allo specchio, penso di essere un ragazzo attraente. Ci sono però momenti in cui non mi vedo affatto così. Credo sia difficile giudicarsi, perché l’immagine che abbiamo di noi stessi non coincide mai completamente con quella che percepiscono gli altri. A volte penso che dovrei mettermi a dieta, perché non mi sento abbastanza in forma. In altri momenti, invece, mi piaccio. L’aspetto fisico è legato anche alla nostra condizione psicologica, a come ci sentiamo interiormente. Ho sempre pensato che la mia personalità fosse più attraente del mio aspetto esteriore”.

Quanto pesano i canoni di bellezza nel mestiere dell’attore?

“È un tema complesso. Per anni ci hanno insegnato che un attore debba essere necessariamente bello. Ma la parola ‘bello’, per me, ha un significato relativo, perché dipende da canoni estetici comunemente accettati. Chi fa questo mestiere finisce per sviluppare molte insicurezze. Pensa di dover avere un determinato fisico, un certo taglio di capelli, un’immagine che corrisponda alle aspettative degli altri. È una pressione con cui mi confronto continuamente. Vorrei piacermi prima di tutto per me stesso. Guardarmi allo specchio e sentirmi bene. Non posso dire che il giudizio degli altri non mi interessi affatto, ma vorrei che avesse sempre meno importanza. Naturalmente comprendo che, nel nostro lavoro, l’aspetto fisico possa influenzare la scelta di un interprete per un determinato ruolo. Mi piacerebbe, però, che questo meccanismo cominciasse a cambiare. Vorrei vedere più registi coraggiosi, capaci di scegliere gli attori senza lasciarsi condizionare necessariamente dai canoni estetici”.

Se oggi potesse incontrare il se stesso che sognava di diventare attore, di cosa rimarrebbe stupito quel bambino?

“Mi viene in mente un’immagine molto precisa. Se avessi davanti quel bambino e ci prendessimo per mano, credo che piangeremmo entrambi. Lui piangerebbe di felicità. Guardandomi, probabilmente penserebbe che, almeno in parte, ce l’abbiamo fatta. O meglio, che ce la stiamo facendo. Credo sarebbe orgoglioso delle difficoltà che ho affrontato, delle battaglie combattute da solo, soprattutto con me stesso. Perché, in fondo, quel bambino l’ho sempre portato dentro di me, insieme al suo desiderio di realizzare questo sogno. E credo che sarebbe felice proprio per questo”.

Immagini invece di incontrare l’Andrea di dieci anni nel futuro. Quale domanda gli farebbe per capire se è davvero felice?

“Gli chiederei semplicemente: ‘Lo rifaresti?’. Dalla sua risposta capirei tutto. Se mi dicesse di sì, saprei che è felice”.