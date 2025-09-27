Andrea Gentili scomparso a Calcata dopo un pranzo in famiglia, chi è l'83enne svanito nel nulla vicino Viterbo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ore di apprensione per Andrea Gentili, 83enne scomparso a Calcata, vicino a Viterbo. Si sono perse le sue tracce dopo un pranzo con la famiglia in un ristorante del posto. L’uomo si è diretto a recuperare la sua macchina ma non è mai arrivato a destinazione: è alto e, quand’è scomparso, indossava un cappello rosso, una camicia a quadri e degli occhiali.

Chi è Andrea Gentili

Ha 83 anni Andrea Gentili, l’uomo scomparso a Calcata, dopo aver pranzato con la famiglia in un ristorante della provincia di Viterbo.

L’ultima volta che è stato avvistato stava dirigendosi, a piedi, verso la propria automobile per tornare a Calcata Nuova dopo il pasto.

Il luogo dov’è scomparso l’anziano

Scomparso a Calcata, apprensione per l’83enne

In tanti si stanno mobilitando per ritrovarlo. È stato allestito un campo base di carabinieri, protezione civile e vigili del fuoco a Calcata dove sono arrivati anche volontari dai comuni vicini come Civita Castellana, Morlupo e Sacrofano.

Sono stati attivate squadre di Carabinieri, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Guardiaparco, unità cinofile, oltre a droni ed elicotteri. La stessa Protezione Civile ha lanciato un appello a chiunque possegga telecamere nella zona della scomparsa, affinché condivida le immagini con le forze dell’ordine.

“Nell’ambito delle ricerche del signor Andrea Gentili, chiediamo la collaborazione dei cittadini di Calcata e zone limitrofe. In particolare a chiunque abbia telecamere di sorveglianza private nella zona di controllare le registrazioni per individuare eventuali immagini utili. Inoltre, invitiamo chiunque pratichi attività all’aperto (escursionismo, mountain bike nella zona di via della Lira e vicinanze a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi elemento sospetto. Contattare i numeri preposti per qualsiasi segnalazione”, si legge in una nota diffusa in queste ore.

Ricerche e segnalazioni

Nonostante il grande dispiegamento di forze, non ci sono novità sull’anziano scomparso e le ricerche proseguono senza sosta nelle zone della provincia di Viterbo.

Andrea Gentili è italiano ma residente negli Stati Uniti. La sua sparizione è stata ricostruita intorno alle 13,45: diversi esperti di topografia applicata al soccorso stanno lavorando per rintracciarlo.

Per qualunque informazione o segnalazione è possibile contattare la protezione civile comunale al numero 3346671606 e le forze dell’ordine al 112.