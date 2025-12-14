Andrea Giambruno ad Atreju per l'ex fidanzata Giorgia Meloni, la rivelazione: "Sono tornato in tv"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tra i posti a sedere dell’ultima giornata di Atreju c’era anche Andrea Giambruno. L’ex compagno di Giorgia Meloni è arrivato tenendo per mano la figlia Ginevra, e la sua presenza non è passata inosservata. A notarlo sono stati i cronisti, che lo hanno raggiunto e hanno tentato di incalzarlo sul suo futuro: “Sono tornato in tv“, ha detto, specificando che il suo ruolo non sarebbe dietro le quinte.

Andrea Giambruno ad Atreju

Tra le personalità presenti nell’ultima giornata di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia, c’era anche Andrea Giambruno. Il suo nome è certamente altisonante, soprattutto per le polemiche scoppiate a seguito dei fuorionda resi pubblici da Striscia La Notizia e che hanno avuto ripercussioni sia sul suo lavoro che sulla relazione con Giorgia Meloni.

Eppure l’ex conduttore è stato individuato e raggiunto dai cronisti. Il Messaggero scrive che Giambruno è arrivato ai giardini di Castel Sant’Angelo insieme alla figlia Ginevra.

ANSA Andrea Giambruno ha partecipato all’ultima giornata di Atreju e ha seguito il discorso di chiusura di Giorgia Meloni

Un giornalista de La Presse gli ha chiesto quando sarebbe tornato in tv, e Giambruno ha risposto: “Veramente già ci sono tornato, è che non mi vedi”. Quindi la domanda successiva: “Com’è lavorare dietro le quinte?”.

Giambruno, mentre tenta di divincolarsi dalle domande camminando tra i presenti, risponde: “Ma io non lavoro dietro le quinte”. Infine, una domanda su cosa aspettarsi dal discorso di Meloni: “Aspetta e vedrai”, risponde Giambruno.

Il discorso finale di Giorgia Meloni

Con un intervento di un’ora Giorgia Meloni ha chiuso questa nove giorni di Atreju. Uno dei focus toccati dalla premier – dopo gli attacchi a Elly Schlein e i ringraziamenti a Conte e Renzi – è stato quello della riforma della Giustizia.

“Votate per voi stessi”, ha detto la premier. “Fregatevene della Meloni, tanto questo governo rimane in carica fino alla fine della legislatura”, ha continuato per poi chiudere l’argomento con un appello: “Votate per voi stessi e i vostri figli”.

Lo scandalo Giambruno

Come anticipato, il caso è scoppiato nel 2023 dopo dei fuorionda mostrati dalla redazione di Striscia La Notizia, quando il tg satirico ha trasmesso sul piccolo schermo i commenti sessisti rivolti da Giambruno a una sua collega nel corso del programma Diario del giorno.

La reazione di Giorgia Meloni è arrivata sui social, quando la premier ha annunciato la fine della relazione con il compagno. Per settimane e alcuni mesi il fatto ha tenuto banco, spinto da una forte risonanza mediatica.