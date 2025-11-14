Andrea Giambruno dimentica Giorgia Meloni con Federica Bianco, chi è l'ex fidanzata del leghista Andrea Crippa

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Giambruno, giornalista 44enne ed ex compagno di Giorgia Meloni con la quale ha avuto una figlia, frequenta Federica Bianco. La donna, 42 anni, in passato è stata legata sentimentalmente al leghista Andrea Crippa, vice di Matteo Salvini. Da tempo si mormora che Giambruno e Bianco abbiano avviato una relazione. Di recente sono state pubblicate alcune paparazzate che hanno confermato il legame.

Giambruno e Bianco sono stati ‘pizzicati’ dal magazine Gente in atteggiamenti inequivocabili. Il settimanale li ha sorpresi a scambiarsi baci sulla bocca. Pochi dubbi, dunque, sulla natura della relazione.

La cronaca rosa ha iniziato a parlare della frequentazione nell’estate 2024. Anche allora fu Gente a rivelare che l’ex della Meloni e l’ex di Crippa si stavano vedendo.

ANSA Andrea Giambruno

I due furono paparazzati mentre uscivano dalla casa di lui. Ma non insieme, bensì a qualche secondo di distanza l’uno dall’altra, probabilmente per provare a ‘depistare’ i fotografi.

Furono poi immortalati al parco con i figli. Il giornalista è padre di Ginevra (9 anni), frutto d’amore avuto con Giorgia Meloni. Bianco è mamma di due figlie, Marta e Rebecca, avute da una precedente relazione.

Tornando alle recenti paparazzate di Gente, il 44enne e la 42enne sono stati fotografati mentre si stavano scambiando dei baci nella profonda provincia romana, in un paese sulla strada per Tivoli, dove Bianco abita con la famiglia quando non è a casa di Giambruno. “Pare che ultimamente ci stia parecchio”, si legge sul magazine.

Chi è Federica Bianco

Federica Bianco ha alle spalle alcune esperienze da attrice. Ad esempio, ha fatto parte del cast della soap opera Vivere. Attualmente si definisce “beauty coach”. Come detto sopra, in passato è balzata agli onori della cronaca rosa per la storia avuta con il leghista Andrea Crippa.

La rottura tra Meloni e Giambruno

La storia d’amore tra Giambruno e Meloni si è conclusa nell’ottobre 2023, dopo che Striscia la Notizia mandò in onda dei fuori onda in cui il giornalista si rivolgeva a una collega Mediaset con frasi tutt’altro che delicate, per usare un eufemismo.

La premier non si scompose troppo e nel giro di 24 ore fece sapere di aver messo fine al rapporto con l’allora compagno, affermando che in realtà la love story era finita da tempo.