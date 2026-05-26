Andrea Guerra, l’intervista al compositore: “La musica deve rivelare ciò che l’immagine non riesce a dire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono compositori che scrivono musica. E poi ce ne sono altri che sembrano scrivere memoria, nostalgia, silenzi, come Andrea Guerra. Da più di trent’anni accompagna il cinema italiano e internazionale con melodie che non cercano mai di imporsi, ma di restare. Di insinuarsi lentamente dentro le immagini fino a diventare inseparabili da esse. È successo con Le fate ignoranti, La finestra di fronte, Hotel Rwanda, La ricerca della felicità e, non ultima, Buonvino su etichetta FM Records. Colonne sonore che, prima ancora di essere riconoscibili, sono diventate emotive. Familiari. Quasi intime. Eppure, parlando con lui per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, la sensazione più sorprendente è che Andrea Guerra non abbia nulla dell’artista che vive prigioniero della propria immagine. Nessuna retorica sul genio, nessuna ossessione per il talento. Al contrario: nelle sue parole tornano continuamente termini semplici, quasi disarmanti. “Divertimento”. “Curiosità”. “Gioco”. Come se la musica, prima ancora di essere mestiere o consacrazione, fosse rimasta per lui un modo per osservare il mondo senza smettere di meravigliarsi. Forse dipende anche dalle sue origini. Dalla Romagna libera e contadina in cui è cresciuto, lontano dall’ingombrante aura artistica del padre Tonino Guerra, uno dei più grandi sceneggiatori e poeti italiani del Novecento. Forse dipende da quei pomeriggi infiniti passati nella campagna di Santarcangelo, tra cerbottane, laghetti, televisori guardati senza audio e documentari subacquei musicati per gioco. Oppure dal fatto che, ancora oggi, Andrea Guerra sembra guardare la musica più con gli occhi che con le orecchie. Per lui una melodia non nasce quasi mai nel vuoto: nasce sempre da un’immagine, da un movimento interiore, da una scena che prende forma davanti a lui. In questa conversazione non emerge soltanto il compositore premiato con David di Donatello, Nastri d’Argento, Grammy e Golden Globe nomination. Emergono soprattutto il pensatore, l’uomo che riflette sul tempo, sulla tecnologia, sull’intelligenza artificiale, sulla disciplina, sull’idea stessa di creatività. Andrea Guerra parla della musica come di un “metronomo della vita”, qualcosa che orienta e salva dalla dispersione. E racconta il lavoro creativo in un modo sorprendentemente lontano dalla narrazione romantica dell’artista tormentato: per lui creare non significa inseguire il caos emotivo, ma costruire equilibrio. Trovare una forma. Dare senso. Ne viene fuori un ritratto raro: quello di un uomo che, dopo avere attraversato cinema, televisione, Hollywood e Bollywood, sembra avere raggiunto una forma di serenità quasi artigianale. Una consapevolezza quieta. Come se, dopo anni passati a comporre emozioni per gli altri, avesse imparato finalmente anche ad abitare le proprie. E forse è proprio questa la sensazione che resta alla fine dell’incontro: che Andrea Guerra continui a cercare, ancora oggi, non il successo o la conferma, ma quella scintilla invisibile che accende le cose vere. Quell’emozione improvvisa che arriva all’improvviso, come un tramonto inatteso o una musica che entra in scena nel momento esatto in cui la vita smette, per un attimo, di fare rumore.

Andrea Guerra, una vita nella musica. Se dovesse raccontarla in modo semplice, quasi “a un bambino di tre anni”, come la descriverebbe?

“Fortunatamente, nell’arte l’età conta poco. Anzi, ho quasi la sensazione che la mia giovinezza artistica stia iniziando adesso. Con il tempo accade qualcosa di molto bello: ci si libera da molte rigidità e da numerose responsabilità. Si impara a conoscere meglio la propria tavolozza, i colori a disposizione, e così ci si muove con una libertà diversa, più audace. Forse è proprio quella libertà che bisognerebbe conservare sempre quando si crea. Della vita si ricordano i dettagli, gli episodi, i momenti. Però il presente prevale su tutto. Oggi sto bene nel presente: mi sento in equilibrio, sereno, soddisfatto della mia razionalità e del modo in cui osservo la realtà. E poi, oltre al lavoro, c’è lo studio, l’introspezione, una dimensione che continua a divertirmi moltissimo. Anche questo rappresenta per me un grande piacere. Fino a oggi, quindi, posso dire di essere molto soddisfatto”.

Questo rapporto così profondo con l’arte le ha permesso di trovare risposte che altrove non avrebbe trovato?

“Per me l’arte è sempre stata una sorta di metronomo della vita. Un binario preciso, lineare. Quando si ha una direzione così chiara, si evitano molte dispersioni e molte possibili derive. Ti mantiene orientato. E poi le traiettorie lineari, in qualche modo, conducono sempre da qualche parte. Per questo non ho mai vissuto l’arte come un elemento confuso o destabilizzante. Al contrario, mi ha sempre offerto una direzione molto nitida”.

Non ha mai avuto paura che quel binario smettesse di essere così lineare? Che potesse condurla a un punto morto?

“No, sinceramente no. Fin da bambino ho avuto una fiducia enorme nell’immaginazione e nella riflessione. Una fiducia naturale. Non ho mai avuto grandi dubbi su quella direzione. Tra l’altro, all’inizio sentivo una vocazione persino più forte per il disegno che per la musica. Probabilmente quella dimensione è rimasta dentro di me, perché ancora oggi il mio rapporto con la musica è profondamente visivo. Mi sono sempre sentito pieno, realizzato, divertito. È difficile da spiegare. È una sensazione simile a quella che si prova guidando e lasciando vagare liberamente i pensieri: tutto sembra al proprio posto, in un equilibrio naturale. È una percezione che mi ha accompagnato quasi sempre”.

Ha usato una parola importante: “vocazione”. Da dove nasceva?

“Nasceva anzitutto dal divertimento. Dal piacere di creare, di dare molteplicità agli elementi, di attribuire loro un senso e un movimento. Appartengo a una generazione in cui non c’era praticamente nulla. E quando dico nulla, intendo davvero nulla. Le giornate sembravano interminabili; i pomeriggi avevano una durata infinita rispetto a oggi. C’era tempo per immergersi nelle esperienze, approfondirle, immaginare. Poi c’era lo studio del pianoforte, quasi ossessivo. Bisogna insegnare alle dieci dita a compiere dieci azioni differenti contemporaneamente, con tocchi diversi, leggendo e interpretando. È un lavoro enorme. Credo però che la vocazione appartenga un po’ a tutti. Bisogna soltanto scoprirla, o forse ritrovarla”.

E lei come l’ha scoperta?

“La scoperto facendo, non restando nella teoria. Per me rimanere nell’astrazione, non fa accadere nulla. L’ho scoperto lavorando: suonando nei pianobar, nei locali, nelle discoteche. A un certo punto poi, mi sono reso conto che mi divertiva utilizzare gli strumenti a disposizione per inventare mondi. Avevo anche, per esempio, una grande passione per i documentari subacquei. Li guardavo senza audio e provavo a musicarli. Era quasi un gioco. Senza saperlo, stavo già svolgendo una sorta di lavoro da compositore di colonne sonore. Ed è lì che ho compreso un aspetto importante: un’immagine muta può trasformarsi in qualsiasi esperienza attraverso il suono e la colonna sonora. Le si può attribuire un’identità completamente diversa. E l’elemento straordinario è che il suono e la musica non vengono recepiti soltanto dalle riflessioni della mente: arrivano direttamente alle emozioni, alle sensazioni e diventano corporei. Questa scoperta fu per me basilare”.

Quindi, il suo lavoro nasce già dalle immagini?

“Assolutamente sì. Ed è probabilmente legato, come abbiamo già detto, proprio al mio amore iniziale per il disegno. Credo sia innata dentro di me una predominanza dell’aspetto visivo e analitico. Il mio vero spartito non è mai stato soltanto quello musicale: è ciò che vedo. Infatti, al di fuori della musica per il cinema, non sono una persona che si siede al pianoforte per gioire o improvvisare liberamente. Non mi viene naturale. Le melodie arrivano quasi sempre attraverso immagini, situazioni cinematografiche, movimenti interiori che vedo completarsi e trasformarsi davanti nei film davanti agli occhi”.

Non ha mai percepito questo aspetto come un limite?

“No, anzi. L’ho sempre vissuto come qualcosa di sconfinato. Da ragazzi sperimentavamo moltissimo. E quando ho iniziato a comprendere che alcune musiche riuscivano a cambiare completamente il significato di una scena, offrendole molteplici interpretazioni, ho iniziato allora a collezionare queste possibilità. Esistono, ad esempio, infiniti modi di raccontare musicalmente l’amore: l’amore sincero, quello tormentato, inconsapevole, oppure l’amore vissuto mentre si pensa ad altro. Persino un bacio può assumere significati completamente diversi a seconda della musica che lo accompagna. Raccoglievo queste mie ‘convenzioni’ come farebbe un collezionista. Arrivavo perfino a guardare la televisione senza audio, con la filodiffusione accesa. Quando mi stancavo di creare personalmente gli abbinamenti, lasciavo fare al caso. Ho scoperto moltissimo in questo modo. Era un gioco continuo. Al posto della Playstation, che allora non esisteva, trascorrevo così il mio tempo”.

Pensa che tutto questo sia stato influenzato anche dall’ambiente artistico in cui è cresciuto?

“In realtà no. O meglio, ho vissuto quella che definisco una ‘sfortuna fortunata’. I miei genitori divorziarono quando avevo un anno e sono cresciuto altrove, in Romagna, in una casa colonica, con mia madre. Lei si assunse una responsabilità enorme. Bisogna anche considerare il periodo storico: eravamo nei primi anni Sessanta e il divorzio praticamente non esisteva ancora. Era una situazione molto complessa. La figura davvero fondamentale per la mia formazione musicale, ma anche per il mio senso della bellezza, è stata lei: mia madre, Paola. Forse, inoltre, è stato persino un vantaggio crescere lontano da certi ingombri. Non so quanto possa essere semplice, per un figlio d’arte, convivere quotidianamente con figure così grandi e così presenti. Con Tonino, mio padre, ho costruito un rapporto solido soltanto più tardi. Il mio spazio ideale, invece, era la Romagna: la campagna, i giochi con la fionda e le cerbottane, le giornate trascorse a pescare nei laghetti e nei fiumi, le uscite al mattino con il ritorno a notte fonda. Era una vita molto libera”.

Mi fa sorridere questa immagine di lei con la fionda in Romagna. Ma tutta la malinconia che spesso si avverte nella sua musica nasceva anche da inquietudini personali?

“Dentro ciascuno di noi esiste una natura profonda. E sicuramente mi sono divertito molto a esplorare i toni malinconici, il dramma, perché sono territori ricchi di sfumature. Non direi però che la musica sia mai stata uno sfogo personale. Al contrario. Il ragionamento, lo studio, la progettualità sono molto più interessanti dei nostri stati d’animo. È per questo che la musica diventa una guida. Quando si è immersi in un autentico processo creativo, quel processo supera di gran lunga le piccole inquietudini quotidiane, quelle che noi chiamiamo ‘autopaturnie’. Certo, può esserci una giornata storta, ma si tratta di un livello molto più superficiale rispetto alla complessità del lavoro creativo. Le due dimensioni non vanno confuse”.

È quasi l’opposto di chi sostiene di creare soltanto per impulso emotivo?

“Una componente personale esiste sempre. Però nasce da un’elaborazione, non soltanto da un impulso emotivo. Spesso si tende a romanticizzare troppo il processo creativo, caricandolo inutilmente di sensazioni. In realtà, per me, conta molto di più divertirsi, osservare, vivere il lavoro con equilibrio e saper cogliere l’attimo e la melodia giusta, tra le tante che ti affiorano”.

C’è una parola che ritorna nelle sue risposte: “divertimento”. Che significato ha davvero per lei?

“Per me il divertimento racchiude molte dimensioni: l’interesse, la curiosità, l’entusiasmo che si prova davanti a qualcosa di bello. È la sensazione che nasce osservando un tramonto improvviso. Oppure quella che si avverte improvvisando jazz, quando arriva qualcosa di unico, nato esattamente in quell’istante. Per divertimento intendo anche quella particolare bellezza virtuosistica che si raggiunge quando si è davvero in forma e si sta creando qualcosa di irripetibile. È una forma di piacere molto elevata”.

Questo divertimento arriva presto nella sua vita. Eppure, da molti gli anni della formazione vengono spesso raccontati come anni molto duri.

“Certamente, lo studio non è sempre piacevole nel senso più immediato del termine. Richiede sacrificio: stare al pianoforte mentre gli altri escono, rinunciare a molte esperienze. È inevitabile. Credo però che l’aspetto più interessante arrivi dopo, quando quella formazione inizia a trasformarsi in carattere, in visione. Sono un ottimista di natura, e anche molto romagnolo. Noi di Santarcangelo siamo fatti così: ci piace lavorare, costruire, impegnarci, e poi divertirci quando arriva il momento. Ma anche nello studio più severo esiste qualcosa di straordinario. Quando trascorri ore con il metronomo a fare esercizi, entri in uno stato mentale differente. Non hai davvero la percezione che siano passate otto ore. Si apre una dimensione introspettiva molto intensa. Non è divertente come fare windsurf, naturalmente. Però possiede una forma di piacere tutta sua. E soprattutto la disciplina resta addosso per sempre”.

Quando poi quella disciplina deve essere messa al servizio degli altri, quanta libertà rimane?

“Questa è una questione complessa. E credo riguardi anche la conclusione di una certa stagione del cinema. La tecnologia modifica continuamente i linguaggi artistici. La televisione, per esempio, ha chiuso una parte del cinema italiano. Fellini non voleva inserire la pubblicità nei film e, a un certo punto, smise di lavorare. Era cambiata la cultura popolare. Oggi internet ha prodotto qualcosa di simile. Ma non è arrivata soltanto la rete: è emerso un modo completamente diverso di vivere il racconto. I social network hanno reso il pubblico molto più individualista. Ognuno tende a diventare protagonista di se stesso. Un tempo il protagonista era il film, la musica, lo spettacolo. Inoltre, la tecnologia ha introdotto una compartecipazione continua ai processi creativi. Con strumenti come Avid, tutti possono vedere le demo, commentare, intervenire: produttori, editori, sceneggiatori. Una volta era diverso. Con la moviola tutto risultava più misterioso, più intuitivo. Si vedeva il film, poi si tornava a casa cercando di trattenere le sensazioni. Era quasi come lavorare su un foglio bianco. Oggi invece il lavoro viene condiviso e commentato continuamente. E inevitabilmente questo limita una parte della libertà creativa. Il compositore, infatti, ragiona in modo completamente diverso rispetto a chi lavora soltanto sulla sceneggiatura. La colonna sonora non deve spiegare la trama, perché la trama esiste già. Il compito della musica è rivelare ciò che nel film rimane invisibile. Deve rendere percepibile ciò che l’immagine ancora non riesce a esprimere: i vuoti, le ambiguità, le contraddizioni, le trascendenze. È lì che nasce davvero il lavoro del compositore”.

Visto che abbiamo citato la tecnologia, l’intelligenza artificiale rappresenta una minaccia per chi svolge il suo lavoro?

“Per rispondere bisognerebbe allargare molto il discorso, perché non riguarda soltanto la musica o il cinema. Nel giornalismo, per esempio, esiste già una forma di tutela: attraverso gli accordi con le testate, almeno teoricamente, l’intelligenza artificiale deve citare le fonti. Nella musica invece questo non accade. La musica viene trattata come una sorta di tabula rasa: l’intelligenza artificiale prende ciò che trova, lo rielabora, lo utilizza. E questo rappresenta certamente un problema. Poi bisognerà capire come evolverà tutto. Continuo a pensare che l’intelligenza artificiale non sia creativa nel senso più profondo del termine. È straordinaria, perché riesce a compiere operazioni impressionanti, ma lavora all’interno di modelli già conosciuti. Rielabora ciò che esiste. Inoltre, questo metaverso ci è stato praticamente imposto dall’alto, senza una vera regolamentazione. È una giungla”.

Continuo però a pensare che ci sia un aspetto che l’intelligenza artificiale non riesce ancora a trasmettere davvero: l’emozione.

“Sì, questo è vero. Però potrebbero anche emergere persone molto capaci che, utilizzando l’intelligenza artificiale come strumento, riescano comunque a creare qualcosa di straordinario. Lo vedremo. Personalmente, a proposito di futuro però, sono quasi più impaurito del cambiamento climatico che dell’intelligenza artificiale. Dovremmo preoccuparci molto di più del rischio che la temperatura del pianeta aumenti ancora di due gradi, perché in quel caso saremmo davvero nei guai. Naturalmente è una battuta… ma solo fino a un certo punto. Tornando alla tecnologia, occorre ricordare che da sempre i passaggi storici chiudono e aprono cicli. Oggi li osserviamo da vicino e ci sembrano i nostri, cambiamenti enormi, ma se tra duecento anni qualcuno dovrà raccontare la storia dell’arte, probabilmente etichetterà semplicemente di un prima e di un dopo l’intelligenza artificiale o anche internet. Proprio come, ad esempio, esiste un prima e un dopo Avid, cioè il sistema di montaggio dei film del cinema attraverso software che consente di entrare nelle fasi di lavoro degli autori attraverso reference e prove, cosa che prima non era possibile, lasciando quindi meno libertà individuale. Questo ha cambiato il modo di lavorare. Sono trasformazioni di metodo strutturali. Tornando all’intelligenza artificiale bisogna però ricordare una cosa: la Divina Commedia è già stata scritta. I filosofi greci hanno già formulato le grandi domande. L’umanità ha già raggiunto anche in musica vertici straordinari. Basta pensare all’invenzione degli strumenti musicali, oppure alla nascita della notazione musicale. Il fatto stesso che l’uomo sia riuscito a costruire un pianoforte è qualcosa di incredibile. Se si osserva l’interno di uno strumento, si comprende fino a dove sia arrivata l’ingegnosità umana. Non darei quindi per sconfitta l’intelligenza naturale”.

Che ruolo ha avuto l’emozione nel suo percorso professionale?

“L’emozione è il segnale. È la lampadina che si accende quando capisci che qualcosa funziona davvero. Quando un’esperienza riesce a emozionarti, allora lì c’è una scintilla. Per questo si è sempre alla ricerca di quell’emozione: di un sapore autentico, di un tramonto improvviso, di qualcosa che riesca a toccarti profondamente. E il lavoro consiste anche nel cercare di accompagnare gli altri verso quella stessa sensazione. C’è un aspetto fondamentale che aiuta il mio processo creativo: io credo davvero che gli esseri umani siano, nella sostanza emotiva, molto simili. Partendo da questa convinzione, allora ho compreso che ciò che emoziona me può emozionare anche gli altri. Osservare me stesso, quindi, è una ottimo modo per comunicare. Poi naturalmente esiste chi predilige aspetti di fantasticheria o di romanzo soprattutto per sé e chi invece, la mia matrice invece rimane l’introspezione”.

Mi piace molto questa idea dell’emozione come ricompensa. Ma secondo lei emozione e ambizione possono convivere?

“L’ambizione, secondo me, è una parola complessa. E spesso viene interpretata male. Ho sempre mantenuto una forte distanza da tutto ciò che riguarda la mondanità, il successo ostentato, le serate. “Credo di aver ereditato questo atteggiamento anche da mio padre. Se però per ‘ambizione’ intendiamo il desiderio di raggiungere la versione migliore di sé attraverso il proprio lavoro, allora sì: quella è una tensione sana. Il problema nasce quando si perde l’equilibrio inseguendo l’ambizione. Le generazioni precedenti alla nostra ragionavano in modo diverso: non pensavano soltanto a se stesse, ma alla Storia. Quando ascoltavo mio padre, oppure persone come Tarkovskij o Angelopoulos, capivo che cercavano nell’arte risposte alle grandi domande dell’esistenza: che cos’è l’amore, che cos’è la morte, quali siano i nodi fondamentali della vita. E quando si ragiona su quella scala, l’ego si ridimensiona automaticamente. Si comprende che il proprio lavoro rappresenta soltanto un piccolo compito all’interno di qualcosa di immensamente più grande. Per questo l’ambizione andrebbe sempre misurata rispetto all’assoluto”.

Che cosa ha rappresentato allora, per lei, il successo?

“Il successo è una parola che continuo a sentire piuttosto distante. Non sono un cantante né un concertista. Sono una persona che lavora dietro le quinte, quasi come uno scrittore. Naturalmente ci sono stati momenti di grande soddisfazione, ma durano pochissimo. A volte generano persino più timore che piacere. Poi si capisce che il successo non dipende mai esclusivamente da te. Nel cinema il tuo lavoro fa parte di un insieme molto più ampio. Entrano in gioco coincidenze, incontri, momenti storici, dinamiche collettive, fortuna. È sempre un lavoro di squadra”.

Però sulla parola “fortuna” continuo ad avere qualche dubbio. La fortuna può anche passarti accanto, ma bisogna essere capaci di coglierla.

“Ha perfettamente ragione. Infatti, ai ragazzi ripeto sempre una cosa: prima ancora di cercare la fortuna, bisogna farsi trovare pronti. Perché la fortuna magari passa una o due volte nella vita, ma se non sei preparato l’hai sprecata. Al limite possiamo chiamarlo destino, così smettiamo di discutere sulle parole”.

Cosa ha scoperto lavorando quasi senza sosta?

“Di avere una grande capacità nel trovare soluzioni. Anche per me stesso. Non posso permettermi di cambiare progetto o film senza avere un bagaglio di idee. Devo essere pronto. Ed è una condizione che mi diverte moltissimo. Per questo, ad esempio, l’intelligenza artificiale non spaventa me e i miei colleghi. Ha presente fare un assolo jazzistico davanti a quattrocento persone? Li si capisce che l’essere umano, in certe situazioni, può essere ancora più veloce dell’intelligenza artificiale, se la velocità è un merito. Perché lì tutto accade simultaneamente. Ci sono quattro musicisti che improvvisano insieme utilizzando codici molto complessi applicati alla bellezza. È una realizzazione di complessità enorme. Da questo punto di vista del confronto quindi, il musicista può sentirsi abbastanza sereno”

Si è sempre sentito all’altezza di ciò che le veniva richiesto?

“No, quasi mai. Esistono sempre esempi superiori rispetto a ciò che stai facendo. E poi, sinceramente, come si fa a sentirsi davvero appagati sapendo ciò che esiste contemporaneamente a te nel mondo? Una via di mezzo direi, a volte molto soddisfatti sì”.

Però nel suo caso una certa consapevolezza del proprio valore ci sarà stata. Arrivano i David di Donatello, il Grammy, il Golden Globe…

“Dipende dalla scala di valori che ciascuno costruisce per sé. Non ho mai cercato conferme attraverso i premi. Ho già abbastanza dubbi per conto mio. E, sinceramente, non è quello che inseguo. C’è però un aspetto molto più interessante che posso raccontarle. Lei, fuori dall’intervista, ha citato Le fate ignoranti: le svelo un piccolo segreto di quella colonna sonora. Se ci pensa bene, il ritmo della melodia principale ha l’andamento ritmico di una marcia funebre. Quel ‘tan tan -tatàn…’ appartiene proprio a quella figurazione ma può anche essere usato con un vestito diverso, perfino etnico. Ho usato questo ritmo perché il film era attraversato contemporaneamente dalla commedia, da episodi grotteschi ma anche dal senso della morte e utilizzare quel ritmo significava creare un dispositivo emotivo capace di trasformarsi continuamente: dalla commedia al dramma. È sorprendente quante dimensioni possano convivere all’interno della musica. Ecco questo escogitare soluzioni è molto più soddisfacente di qualsiasi altra cosa”.

Ha citato la sua colonna sonora più riconoscibile, Ma ce n’è un’altra che tuttora continuiamo a sentire, quella del Grande Fratello.

“Ho lavorato alla prima edizione del Grande Fratello. Però sulla sigla vera e propria esisteva già un format di partenza: noi la riarrangiammo. All’inizio la produzione era molto preoccupata. Pensava che all’interno della casa ci sarebbero stati molti momenti vuoti e immaginava quindi di dover riempire continuamente tutto con la musica. Nel primo contratto, l’idea era proprio quella di avere un musicista che sonorizzasse costantemente la vita dei ragazzi dentro la casa. Poi però ci si rese conto di un aspetto clamoroso: funzionava il vuoto. Funzionava osservare qualcuno camminare in ciabatte senza musica, immerso in un silenzio quasi cosmico. Ed è stata una scoperta televisiva enorme”.

Lei ha sempre lavorato tra cinema e televisione senza considerare un mezzo superiore all’altro.

“Perché sono due linguaggi completamente differenti. La televisione si esprime soprattutto attraverso la parola. Il cinema, invece, attraverso l’immagine. Per questo nella televisione la sceneggiatura ha un peso enorme: tutto deve restare molto vicino a ciò che viene detto. Nel cinema, invece, si apre una tavolozza completamente diversa, perché l’immagine comunica attraverso le sensazioni e i sogni. La musica, nel cinema, è il sogno della storia. Quando si osserva, per esempio, un primo piano in un film di Sergio Leone non si sta più seguendo semplicemente una trama. Si entra in una dimensione simbolica. Esiste poi anche una differenza fisica: lo schermo cinematografico domina lo spettatore, mentre nel salotto di casa è lo spettatore a dominare la televisione. Per questo chi lavora deve costruirsi un proprio sistema di regole interiori, una sorta di manuale personale. Bisogna capire immediatamente con quale linguaggio si ha a che fare, se ci si trova dentro una dimensione realistica, fantastica o simbolica. Anche divertendosi, anche giocando, è necessario avere dentro di sé strutture molto solide”.

L’altra colonna sonora che l’ha vista impegnata in questi giorni, oltre a quella dei I Cesaroni, è quella di Buonvino. Che lavoro c’è stato dietro?

“Buonvino è un progetto curioso e molto interessante. Intanto nasce dalla penna di Walter Veltroni e, secondo me, ne riflette anche molti tratti caratteriali. Questo commissario è una figura particolare: colta, sensibile, gentile. È un uomo che non vuole usare le armi ed è appassionato di jazz. Già all’interno del personaggio esistono quindi moltissime direzioni musicali possibili. C’è poi un’altra componente importante: è una serie profondamente romana, molto domestica. Magari porto ancora addosso il mio accento romagnolo, ma vivo a Roma da tantissimi anni e lavorare a una colonna sonora ambientata in luoghi che frequenti davvero produce una sensazione particolare. L’aspetto più interessante è stato trovare un equilibrio tra tutti questi elementi: il jazz, il carattere del protagonista, le suggestioni cinematografiche disseminate nella serie, una sensibilità quasi malinconica. È una colonna sonora costruita continuamente sulle transizioni. E proprio questo lavoro di equilibrio, di passaggio da una dimensione all’altra, è stato estremamente stimolante”.

Fa questo mestiere da moltissimi anni. C’è qualcosa che pensa di aver sottovalutato? E qualcosa che invece ritiene di aver sopravvalutato?

“Non saprei davvero. È una domanda difficile. Più che di sopravvalutazioni o sottovalutazioni, credo che il punto sia un altro: quando si parla di colonne sonore si rischia sempre di concentrarsi soltanto sull’aspetto artistico, ma dentro c’è tutta la vita. C’è la famiglia. Ci sono le opportunità avute o mancate. Ci sono gli incontri, gli avvenimenti, i momenti storici. Naturalmente capita di pensare che, in una certa fase, si sarebbe potuta fare una scelta diversa, oppure intraprendere un’altra direzione stilistica. Ma il lavoro rimane sempre immerso in una esistenza molto più sofisticata”.

Il lavoro ha influenzato la sua vita privata?

“Sì, inevitabilmente. Ma credo accada a chiunque svolga un mestiere molto coinvolgente. Sarebbe interessante fare un’intervista collettiva su questo tema, perché nella vita arrivano sempre grandi bivi. Per esempio: restare a lavorare in America oppure tornare a casa? Approfondire una determinata strada professionale oppure sceglierne un’altra? E poi bisogna ricordare una cosa fondamentale: si comincia magari a venticinque o ventotto anni e all’improvviso ci si ritrova a sessanta. Nel mezzo c’è un tratto enorme di vita imprevedibile. Tutto sommato, però, oggi mi sento in un’ottima posizione rispetto a me stesso”.

Che ricordo conserva dell’esperienza americana? In quei casi il metodo cambia oppure rimane sempre lo stesso Andrea Guerra?

“Le esperienze americane, in realtà, per me sono state due. La prima è nata direttamente negli Stati Uniti. Era stata organizzata una sorta di demo race, una competizione tra compositori, perché volevano produrre in Europa la colonna sonora di Hotel Rwanda. Ebbi l’intuizione giusta e così diventai il compositore del film. Quell’esperienza mi portò poi a lavorare negli Stati Uniti per alcuni anni. La seconda esperienza americana, invece, è arrivata attraverso Gabriele Muccino. E bisogna dirlo: Gabriele è stato davvero un meraviglioso folle. Viene chiamato a Hollywood per dirigere un film gigantesco come La ricerca della felicità, con tutto il sistema americano a disposizione, e decide di portare con sé un compositore italiano. Avevo già lavorato con suo fratello Silvio e avevamo collaborato in passato. Evidentemente pensava che avessi molte soluzioni musicali da offrire. È stata una scelta molto coraggiosa. Ed è stato bellissimo vedere Gabriele lavorare all’interno di quel sistema. Provenendo dalla scuola italiana, riuscire a muoversi in quel contesto con tanta forza e determinazione è stato impressionante”.

E di Bollywood?

“Bollywood è stata un’esperienza completamente diversa. Lì cambia proprio la natura del film. A un certo punto chiesi direttamente perché avessero scelto me. Mi risposero una cosa molto interessante: stavano cercando di allontanarsi gradualmente dalla struttura classica del musical indiano e cimentarsi in film più classici. Nel musical tradizionale indiano, infatti, la musica serve a rappresentare tutti gli stati emotivi possibili: la gioia, il dolore, il grottesco, la cattiveria, l’invidia. Tutto passa attraverso le canzoni. Quei quadri musicali, in pratica, completano il film. Se manca uno di quei registri emotivi, il musical appare incompleto. Quando però si prova a sostituire quel sistema con una colonna sonora strumentale e più occidentale, il lavoro diventa praticamente impossibile. Bisogna riuscire al massimo a unificare tutto senza perdere quella varietà nata per le coreografie cantate. Per questo cercavano un compositore con una creatività europea. Mi dissero che stavano guardando soprattutto in Italia e in Francia. Avevano bisogno di qualcuno capace di orchestrare in modo cinematografico, ma anche di creare melodie esplicite che conservassero alleno un pochino un’anima da canzone”.

Uso il titolo di uno dei film da lei musicati più celebri: oggi, nella sua “finestra di fronte”, che cosa vede?

“Sinceramente vedo una persona molto realizzata. Anzi, sento di provare una forma di gioia, perché oggi mi percepisco molto indipendente artisticamente. Il compositore, in genere, dipende da moltissimi fattori: dal film, dal rapporto con il regista, dal metodo della produzione, dagli esperimenti del montaggio. Non è mai l’unico artefice dell’opera. A un certo punto della carriera, però, accade qualcosa: si iniziano a maturare i personali segreti del mestiere. E questa consapevolezza acquisita ti dona libertà, sicurezza e quindi, soprattutto, divertimento. È come trovarsi in un ambiente che si conosce perfettamente. Ci si muove con serenità e quindi efficacia. Naturalmente, fuori dal lavoro ma nella mia “finestra di fronte” è il mondo intorno che potrebbe migliorare. È un’epoca buia. Dopo tutta le capacità che l’umanità ha dimostrato nell’arte, nella bellezza e nell’intelligenza, continuare ancora a spararsi addosso è una delle più grandi assurdità. Ed è qualcosa che lascia davvero un rumore è una macchia nell’inconscio collettivo”.

Pensa di avere degli eredi?

“No. Se devo essere sincero, credo di stare ancora cercando io stesso di diventare un erede”.