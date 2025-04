Andrea Izzo morto suicida a Marano di Napoli dopo aver ucciso Milko Gargiulo, nuovo compagno dell'ex moglie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia nella mattinata a Marano di Napoli, per un presunto caso di omicidio – suicidio. Andrea Izzo avrebbe freddato per motivi passionali, a colpi di pistola, il nuovo compagno della sua ex moglie, Milko Gargiulo, per poi puntare l’arma verso di sé e togliersi la vita. Il tutto nei pressi da una scuola paritaria, mentre alunni e insegnanti erano vicino all’ingresso prima dell’inizio delle lezioni.

Due morti a Marano di Napoli

Ha tutti i contorni del dramma “passionale” quanto avvenuto nella mattinata di oggi – lunedì 7 aprile 2025 – a Marano di Napoli, comune che fa parte della città metropolitana del capoluogo campano.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, intorno alle 8 del mattino, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto, una BMW bianca, nella zona collinare dei Camaldoli, a poca distanza dalla scuola paritaria Papa Luciani.

Fonte foto: ANSA Un carabiniere analizza i segni dei proiettili esplosi nel caso di omicidio-suicidio a Marano Napoli

Poco dopo, un secondo uomo, il probabile assassino, è stato ritrovato privo di vita nei pressi dell’ospedale Monaldi. Il tutto è avvenuto mentre i bambini accompagnati dai genitori e gli insegnanti era intenti ad entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni.

Ipotesi omicidio – suicidio

Sul luogo dell’omicidio sono intervenuti i Carabinieri di Castello di Cisterna, con gli agenti del Nucleo Investigativo da subito impegnati con i rilievi necessari alla ricostruzione di quanto accaduto.

Per il presunto omicida invece, fuggito a bordo di uno scooter, sono intervenuti i Carabinieri del Vomero. La vittima dell’agguato è Milko Gargiulo, ucciso da almeno cinque colpi di pistola, che una volta esplosi hanno creato il panico tra genitori e bambini poco distanti, fuggiti via terrorizzati.

Una volta ucciso il suo obiettivo l’omicida, Andrea Izzo, si sarebbe allontanato velocemente nel traffico per poi togliersi la vita con la stessa arma utilizzata per assassinare Gargiulo.

L’omicidio per motivi passionali

Tra tutte le ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti, la più plausibile è quella di un omicidio – suicidio per motivi passionali: la vittima, Milko Gargiulo, sarebbe difatti il nuovo compagno della sua ex, e Izzo avrebbe quindi agito per gelosia.

Secondo le prime ricostruzioni, Izzo con il suo scooter avrebbe provato ad avvicinare, che viaggiava in auto, rischiando anche di venir sbalzato via dal suo mezzo. L’uomo ha quindi inseguito Gargiulo, raggiunto anche grazie al traffico presente nella zona.

Accostatosi nuovamente alla vettura, Izzo avrebbe quindi esploso i cinque colpi che non hanno lasciato scampo a Gargiulo, prima di fuggire con lo scooter e togliersi la vita.

Chi erano Andrea Izzo e Milko Gargiulo

Secondo quanto riferito da ANSA, Andrea Izzo aveva 40 anni mentre Milko Gargiulo 55.

Entrambi pare che fossero incensurati: inoltre, sembra che la pistola utilizzata per sparare fosse regolarmente registrata.