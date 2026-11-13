Andrea Kimi Antonelli campione con residenza a San Marino, l'incontro con Mattarella e il casco regalato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Kimi Antonelli, campione del mondo di Formula 1 con la Mercedes, è stato ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella. Il pilota bolognese è arrivato con la famiglia: al presidente ha regalato un casco con dedica e lo ha invitato a Monza. Mentre si tratta il rinnovo, che le stime collocano intorno ai 35 milioni l’anno, la residenza fiscale a San Marino fa ancora discutere.

Andrea Kimi Antonelli da Mattarella

Dodici giorni dopo il trionfo in Messico, il nuovo campione del mondo di Formula 1 è stato ricevuto dal Capo dello Stato. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale Andrea Kimi Antonelli, congratulandosi con lui per un titolo che ha fatto la storia dello sport italiano.

In compagnia dei genitori e della sorella, il pilota Mercedes si è presentato con un regalo: il suo casco. “Questo è un dono per lei, è un casco di quest’anno” ha affermato Antonelli, sulla visiera l’autografo e una frase: “Al presidente Mattarella, con molta ammirazione”.

ANSA

Prima di salutare, il ventenne ha chiesto al presidente di seguire dal vivo un Gran Premio nel 2027: “Lei verrà a qualche gara l’anno prossimo? Deve venire a Monza, sarebbe bello averla”. Mattarella non ha preso impegni ma non ha nemmeno chiuso la porta: “L’ultima volta è stata un po’ di anni fa a Monza, i miei movimenti sono un po’ complicati”.

Dopo il titolo lo stipendio crescerà

Con il terzo posto conseguito il 1° novembre a Città del Messico, Antonelli è diventato campione a 20 anni e 68 giorni, oltre tre anni prima di quanto avesse fatto Sebastian Vettel, campione nel 2010 a 23 anni e 134 giorni. Nessun italiano vinceva il titolo dal 1953, l’anno di Alberto Ascari. Per la Mercedes è il primo titolo piloti dal 2020, quando lo vinse Lewis Hamilton.

Se Antonelli ha bruciato un record sportivo, non si può dire lo stesso per le sue finanze: al momento il suo contratto stride con il nuovo status. I compensi in Formula 1 non sono pubblici e le stime cambiano molto da fonte a fonte, ma si parla di una forbice tra 1,5 milioni e 3,4 milioni di dollari, a cui si aggiungono i premi.

Secondo lo studio di StageUp, la nuova intesa con la scuderia potrebbe toccare i 35 milioni di euro, contro i 13 stimati per le sponsorizzazioni. Nel complesso il titolo varrebbe 73 milioni di euro da qui al 2030, e oltre 100 se arrivasse il bis entro il 2028. Come termine di paragone, il compagno di box George Russell supera i 30 milioni di euro l’anno.

La residenza a San Marino

La questione fiscale resta un tema: il padre Marco è diventato cittadino sammarinese nel 2019 e Kimi lo ha raggiunto nel 2024 per ricongiungimento familiare. Il pilota non ha scelto la flat tax del 7% con tetto di 100 mila euro prevista per i nuovi residenti: lui e le sue aziende pagano l’Imposta generale sui redditi.

L’Igr va dal 9% al 35% sopra gli 80 mila euro, mentre in Italia l’Irpef arriva al 43% oltre i 50 mila. Sul Titano ha sede anche la Aka Srl, creata nel novembre 2024 per gestire diritti d’immagine e sponsor, che nel 2025 ha fatturato 3,39 milioni con un utile netto di 2,70 milioni.