Andrea Maldera nuovo ct dell'Ucraina, l'allenatore italiano vivrà a Leopoli con la moglie nonostante la guerra

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È italiano il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio ucraina. La federcalcio di Kiev ha infatti annunciato l’ingaggio di Andrea Maldera quale nuovo ct, con un contratto di due anni. Nonostante la guerra, l’allenatore italiano vivrà in Ucraina, a Leopoli, assieme alla moglie. In conferenza stampa ha spiegato che è stata una sua decisione: “Credo che in questo momento così particolare per l’Ucraina, questa sia una grande responsabilità”. Maldera aveva già lavorato in passato con la nazionale ucraina come assistente di Andriy Shevchenko quando l’ex milanista era ct.

Andrea Maldera nuovo ct dell’Ucraina

Andrea Maldera è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio ucraina.

La federcalcio ucraina (Uaf) guidata da Andriy Shevchenko ha ufficializzato nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio, l’ingaggio dell’allenatore italiano, che diventa così il primo straniero a guidare la nazionale dell‘Ucraina.

ANSA

Come l’Italia, l’Ucraina non si è qualificata ai Mondiali 2026 che si terranno questa estate in Usa, Canada e Messico.

Ex assistente di Roberto De Zerbi al Brighton e al Marsiglia, Maldera ha firmato un contratto di due anni, con opzione di rinnovo.

Vivrà a Leopoli nonostante la guerra

Durante la sua avventura come ct della nazionale, Andrea Maldera vivrà in Ucraina, nonostante la guerra.

A Leopoli per la precisione. Con lui si trasferirà la moglie, mentre i figli resteranno in Italia.

“È stata una mia decisione“, ha rivelato Maldera durante la conferenza stampa di presentazione, come riporta LaPresse.

“Credo che in questo momento così particolare per l’Ucraina – ha spiegato – questa sia una grande responsabilità. Non si tratta solo di essere un allenatore che si limita a guardare le partite. Piuttosto, in questo momento, vorrei offrire il mio aiuto in qualsiasi attività di cui la federazione calcistica ucraina abbia bisogno”.

Con Maldera lavorerà un altro italiano, Pasquale Catalano, “una persona di cui mi fido molto”, mentre il resto del suo staff sarà ucraino.

Shevchenko: “Un uomo coraggioso”

“Vorrei sottolineare che allenare la nazionale ucraina oggi richiede coraggio”, ha detto il presidente della federcalcio ucraina, Andriy Shevchenko, durante la presentazione di Maldera.

“E il fatto che Andrea abbia preso la decisione di vivere in Ucraina e pagare le tasse qui, lo rende, a mio avviso, un uomo coraggioso“.

L’ex stella del Milan ha spiegato di aver scelto Maldera anche perché conosce bene i giocatori: dal 2016 al 2021 ha fatto parte dello staff di Shevchenko quando questi era ct.

“E poi ha fatto il passo di trasferirsi in Ucraina. Ha delle ambizioni che vuole realizzare. È molto importante avere un allenatore ambizioso”, ha aggiunto.