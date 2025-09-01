Andrea Marinozzi annuncia le dimissioni da Sky Sport tramite social: il post (polemico) di congedo

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Andrea Marinozzi, storico volto si Sky Sport, ha annunciato le proprie dimissioni tramite un post sui social che fa discutere. “Ho incontrato persone valide e altre che preferisco lasciarmi alle spalle”, ha scritto il cronista, che ha inoltre condiviso numerosi scatti che ripercorrono i 16 anni di collaborazione con Sky.

Andrea Marinozzi: l’annuncio delle dimissioni da Sky

Dopo 16 anni di collaborazione, Andrea Marinozzi ha annunciato le sue dimissioni da Sky Sport. Il cronista ha scelto di comunicare ufficialmente la notizia affidandosi ai social.

Marinozzi ha infatti condiviso un post condiviso su X. Su Instagram, le parole sono accompagnate da diverse foto che ripercorrono la sua lunga collaborazione con l’emittente.

Gli scatti partono dagli inizi della carriera in Sky, con alcune foto delle prime trasferte. Non mancano però anche foto più recenti. In alcune di queste, il telecronista è in compagnia di nomi quali Ambrosini, Bergomi, Quagliarella e Del Piero.

Non manca poi una foto con Lele Adani, ex calciatore ed ex volto di Sky.

Il post social che fa discutere

L’annuncio social delle dimissioni di Andrea Marinozzi da Sky Sport è stato affidato a un post dal tono polemico che ha già infiammato il web.

“Da oggi le mie dimissioni sono ufficiali. Lascio un posto che in 16 anni mi ha dato moltissimo. Mi ha accolto ragazzino un po’ imbranato e mi ha insegnato quasi tutto”, ha scritto il telecronista.

“Ho incontrato persone valide che rimarranno in un modo o in un altro nella mia vita e altre che preferisco lasciarmi alle spalle”, ha poi proseguito.

Marinozzi, comunque, non ha fatto alcun nome e non ha riportato alcun episodio specifico.

La frase di congedo

La frase conclusiva del post in cui Andrea Marinozzi annuncia le sue dimissioni da Sky, in ogni caso, suona come un ringraziamento all’emittente.

“Sei stato per una vita il mio posto dei sogni, ciao Sky Sport!”, ha concluso il cronista.