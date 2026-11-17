Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dopo un fidanzamento durato 46 anni, Andrea Mingardi ha annunciato il suo matrimonio con Roberta Naldi, detta Beba. A 86 anni, il cantautore bolognese ha voluto fare questo importante passo e, sul suo profilo Facebook, si è detto orgoglioso della sua nuova moglie e ha raccontato i grandi festeggiamenti per il coronamento della loro duratura storia d’amore.

Andrea Mingardi si sposa a 86 anni

Andrea Mingardi si è sposato con Roberta Naldi, per tutti “Beba” dopo 46 anni di fidanzamento.

Ad annunciarlo è stato lo stesso cantautore bolognese 86enne con un lungo e affettuoso messaggio su Facebook.

ANSA

Il matrimonio del noto cantautore bolognese

“Ebbene sì, mi sono sposato”. Comincia così l’accorato post di Mingardi in cui racconta ai suoi fan l’importante passo compiuto insieme a “la mia Beba”, così come la definisce. “Certo è stato un po’ lunga”, scherza, sottolineando le tempistiche alquanto dilatate.

Il matrimonio è stato celebrato il 24 ottobre 2026 a Calderino, nel Comune di Monte San Pietro, sulle colline bolognesi, dove la coppia vive. La proposta di matrimonio era arrivata qualche mese fa e aveva sorpreso la donna. “Gliel’ho chiesto a giugno e lei mi ha guardato come fossi un pazzo. Ma siamo stati felici di questa decisione. Una firma, due fedi e un amore collaudato”, ha aggiunto il cantautore.

Quello che doveva essere un matrimonio per pochi (“Volevamo fare una cosa rapida, non dirlo a nessuno e così abbiamo fatto), però si è ben presto trasformato in altro. “Si è sparsa la voce, i parenti stretti non potevamo escluderli. Come potrete immaginare: 6 7mila… persone. Insomma. è stata dura ma ce l’abbiamo fatta”, ha scherzato. Durante la cerimonia ci sono stati momenti di commozione con le figlie, i due cagnolini di famiglia e il piccolo nipote di nove anni che ha consegnato le fedi agli sposi.

Le parole dolci per Roberta Naldi, la Beba

L’annuncio del matrimonio su Facebook è stata anche l’occasione per Mingardi di tessere le lodi di Roberta che lui stesso definisce “compagna di una vita, complice, che sa condividere qualsiasi cosa: lavoro, amicizie, affetti, sentimenti e tutte le folli passioni nelle quali l’ho coinvolta”. In coda al messaggio, aggiunge: “Sono felice e spero lo siate per me. Non è cambiato niente ma Roberta è mia moglie e ne sono orgoglioso. Viva la vita e tanta felicità per tutti”.

Sentito da BolognaToday, ha detto: ” Io e Beba siamo sempre stati uniti, complici, amici. Come tutte le coppie abbiamo avuto momenti non facili, ma eravamo sempre noi: in tutte le cose che facevamo eravamo in due”.

Cantautore, cantante, scrittore e regista, innamorato della sua Bologna, Andrea Mingardi è stato amico storico di Lucio Dalla e ha collaborato con Gianni Morandi, Mina e Ornella Vanoni. È stato anche tra i fondatori della Nazionale Cantanti.