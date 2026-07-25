Andrea Montovoli, l’intervista all’attore: “Ogni sera mi chiedo: oggi sono stato felice?ˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che passano una vita a costruire un’immagine. Altre, invece, trascorrono gran parte della propria esistenza cercando di liberarsene, come Andrea Montovoli. Per molti anni è stato il ragazzo dagli occhi chiari, il volto rassicurante, il bello del cinema italiano. Un’etichetta che apre porte, ma che rischia anche di trasformarsi in una gabbia. Perché il pubblico si affeziona alle immagini, mentre le persone, nel frattempo, cambiano. Cadono, si rialzano, invecchiano, si interrogano. E quasi mai coincidono con il personaggio che gli altri continuano a vedere. Parlando con Andrea Montovoli, alla vigilia della sua presenza al Magna Graecia Film Festival dove porterà il film Lo chiamava Rock & Roll, si ha l’impressione che la recitazione sia soltanto il punto di partenza. O forse il pretesto. Perché il cinema, nelle sue parole, non è mai soltanto un mestiere. È uno spazio in cui mettere ordine, una forma di ascolto, un modo per attraversare il dolore senza lasciarsene definire. Ogni personaggio sembra diventare un passaggio verso qualcosa di più profondo: la possibilità di conoscere meglio sé stesso. Del resto, la sua è una storia che avrebbe potuto interrompersi molto presto. La perdita del padre quando era ancora giovanissimo, il carcere, gli errori, la paura di raccontarli, il timore di essere giudicato. Per anni, Andrea Montovoli ha custodito tutto nel silenzio, convinto che quel passato potesse cancellare ciò che aveva costruito. Poi ha scelto di fare il contrario: raccontarlo. Prima in un libro, poi senza più nascondersi in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Forse è anche per questo che oggi colpisce la serenità con cui parla del successo. Non c’è nostalgia per gli anni della popolarità travolgente, né amarezza per quelli in cui i riflettori si sono affievoliti. C’è, piuttosto, la consapevolezza che la notorietà è una corrente: arriva, si allontana, ritorna. Ciò che resta è un’altra domanda, molto più difficile e molto più sincera: «Sono felice?» È la domanda che attraversa questa conversazione dall’inizio alla fine. Si parla di cinema, naturalmente. Di ruoli, di corpo, di sacrificio, di ambizione. Ma si parla soprattutto di fondamenta, di stanze interiori, di quella parte di noi che continua a cercare risposte anche quando tutto sembra andare nella direzione giusta. E forse è proprio questo l’aspetto più sorprendente di Andrea Montovoli. Più che raccontare l’attore, questa intervista restituisce il percorso di un uomo che ha smesso di inseguire l’immagine che gli altri avevano costruito per lui e ha iniziato, con pazienza, a costruire la propria.

Se Andrea Montovoli immaginasse il Suo percorso artistico come un palazzo, un condominio, a quale piano pensa di essere arrivato?

“La prima risposta che mi viene spontanea è che sono molto contento di aver costruito solide fondamenta, perché credo siano la base di qualsiasi palazzo, casa o struttura. Ci ho messo molto tempo per arrivare fin qui e, proprio per questo, oggi ne sono soddisfatto. Se vogliamo restare nella metafora del palazzo, faccio fatica a dirle a quale piano mi trovo. Il nostro è un mestiere talmente particolare che è difficile stabilirlo. Di stanze ne ho attraversate parecchie, molti piani li ho già percorsi. Continuo però a vedere tante persone sopra di me, e questo mi piace, perché mi spinge a guardare avanti e a continuare a costruire il mio futuro. Per questo non saprei indicarle un piano preciso: molte stanze e molti piani li ho già attraversati. Però preferisco continuare a salire. Non mi piace adagiarmi sul livello raggiuntoˮ.

Di che colore sono, oggi, le pareti della stanza in cui si trova?

“Direi smeraldo. Forse perché in questo momento sono al mare, ma sceglierei comunque una tonalità tendente al verde. Non è più il grigio di cui parlavo anche mio libro. Sono semmai i colori dell’arcobaleno: luminosi, pieni di vitaˮ.

La recitazione viene spesso vista come un modo per placare o colmare il proprio caos interiore. Per lei è stato così? Attraverso questo mestiere è riuscito a trovare un equilibrio?

“Sicuramente è un ottimo modo per fare autoanalisi. Mi fa stare bene, mi aiuta. Più che placarmi, direi che mi trasmette un profondo senso di gratitudine e il piacere di fare ciò che amo. Non so se il termine più adatto sia ‘calmarmi’ o ‘tranquillizzarmi’, ma è un’attività che mi appaga profondamente. Quando recito sto bene, ed è questa la sensazione più autentica che provoˮ.

C’è una domanda che ha inseguito per tutta la vita attraverso la recitazione, o più in generale attraverso il suo lavoro?

“Sì. Ed è molto semplice: «Sei felice?». Giocare, stare sul set, recitare, fare questo mestiere: tutto questo mi rende felice. È una domanda che mi pongo spesso e, molte volte, riesco anche a darmi una risposta positivaˮ.

E invece alla domanda «Io chi sono?» è riuscito a rispondere?

“Credo che sia una domanda che tutti dovrebbero porsi. Anzi, penso che dovrebbero iniziare a farlo fin da giovani, perché, a mio avviso, l’essere umano vive proprio per cercare di capire chi è. Capire chi si è significa comprendere ciò che piace e ciò che non piace. Anche negli aspetti più semplici: si preferisce il dolce o il salato? Ci si sente più vicini al rosso o al nero? Trascorriamo una vita intera alla ricerca di queste risposte e molte persone, invece, attraversano l’esistenza senza interrogarsi davvero su questo. Me lo chiedo da diversi anni e cerco di lavorarci per arrivare, un giorno, a una risposta. Se oggi mi chiedesse se so davvero chi sono, le risponderei di no. So però che cosa mi piace e che cosa mi rende felice. E credo che questo sia già un ottimo punto di partenzaˮ.

Lei svolge un mestiere che la porta spesso a guardarsi allo specchio, anche durante la lavorazione di un film, mentre è in sala trucco. Quando si guarda negli occhi, chi vede riflesso?

“Vedo me stesso. Se mi fermo davvero a guardare dentro le pupille, ritrovo l’Andrea di quindici o sedici anni. Ritrovo quel bambino, quel ragazzo. E spero di ritrovarlo anche quando sarò molto più anziano, perché credo che il bambino che ciascuno di noi custodisce dentro di sé debba continuare a vivere. Devono restare quella spontaneità, quella voglia di giocare e perfino quella testardaggine che spesso appartiene ai ragazzi. Credo siano proprio questi tratti a farci apprezzare ancora di più la vitaˮ.

Quel ragazzo aveva già perso uno dei suoi genitori. In quel bambino c’era anche un velo di tristezza. Vorrebbe ritrovare anche quello?

“Sì. Magari non avevo esattamente sedici anni, ma ero comunque molto giovane. Quel velo di tristezza c’è. Fa parte della vita. Ho imparato ad accettarlo, perché il dolore e il lutto appartengono all’esperienza di ciascuno. Quindi sì, probabilmente quel ragazzo porta ancora con sé anche quella tristezza. Ma è una tristezza che aiuta a crescere. Credo faccia parte del percorso di ognuno ed è giusto che ci sia anche quellaˮ.

Restando a quel bambino, qual è stata la figura maschile di riferimento che ha poi cercato e trovato nella sua vita?

“In quel periodo mi sono legato moltissimo a mio nonno materno. È stato straordinario e, per me, è diventato una sorta di supereroe. Lo è stato per tutti quegli anni, fino alla sua scomparsa. Fortunatamente ha vissuto fino a novantaquattro anni. Perché lo consideravo un supereroe? Perché aveva combattuto nella battaglia di El Alamein. Era in prima linea nella Folgore, tra coloro che si lanciavano con il paracadute durante la guerra. Era un uomo che aveva affrontato prove durissime. Mi ripeteva spesso una frase: «Dove entra il sole non entra il medico». Oppure diceva: «Anche oggi abbiamo mangiato e siamo contenti». Si sedeva semplicemente al sole, faceva le parole crociate oppure osservava il mare anche solo per un’ora, ed era felice. Mi ha trasmesso proprio questo modo di guardare alla vita. Mi sono avvicinato moltissimo a lui, al punto da idealizzarlo come un supereroe. Mi ha dato una forza enorme nell’affrontare il lutto per mio padre. Se devo indicare una figura maschile di riferimento, è sicuramente mio nonno. Rappresenta una radice fondamentale, che porterò sempre dentro di meˮ.

Se il passaggio delle radici è stato fondamentale, il cinema e la recitazione sono diventati il suo punto d’approdo. Che cosa le hanno permesso di scoprire di sé che prima ancora non conosceva, sia in positivo sia in negativo?

“Mi viene da risponderle prendendo come esempio il mio ultimo film, Lo chiamava Rock & Roll. Con questo lavoro ho capito quanto sia importante mettere la mia fisicità completamente al servizio del personaggio. Ho affrontato una preparazione molto intensa e, a tratti, anche dolorosa. Se pensa al personaggio di Moro, portava un tutore alla gamba. Sul set ho deciso di indossarlo per quasi dodici ore al giorno. Una follia, potrebbe dire qualcuno. E in parte lo è. Però sentivo il bisogno di raggiungere una soglia di dolore molto elevata, perché volevo entrare davvero in empatia con Federico, il ragazzo affetto da atassia che è stato il mio compagno di viaggio durante la preparazione del ruolo. Questa esperienza mi ha insegnato anche a utilizzare meglio il corpo, a mettere la mia fisicità al servizio del personaggio. Allo stesso tempo mi ha fatto scoprire lati di me, anche i più nascosti. Mi ha costretto a scavare in profondità. Sotto questo aspetto è stata quasi una terapia, perché il personaggio è estremamente intenso e drammatico. Vive un evento tragico che lo accompagna per tutto il suo percorso e, inevitabilmente, interpretarlo mi ha portato a compiere un lavoro profondo anche su me stessoˮ.

Terapia. Raccontare la Sua storia in un libro è stato davvero liberatorio? Oppure esporsi in quel modo ha avuto anche delle conseguenze, soprattutto sul piano psicologico? Mettersi così a nudo, forse, è persino più difficile che farlo fisicamente per un film.

“Assolutamente sì. Sentivo proprio l’esigenza di raccontare quella storia. Col senno di poi, credo che avrei dovuto farlo anche prima. Quando una persona attraversa un trauma, un lutto o un’esperienza che le cambia profondamente la vita, dovrebbe iniziare a parlarne. Io, invece, mi sono tenuto tutto dentro per tantissimi anni. Avevo paura del giudizio. Temevo che le persone potessero giudicarmi e, addirittura, pensavo che raccontare una vicenda legata alla droga e al carcere potesse crearmi problemi nel lavoro. Non so nemmeno bene perché facessi questi ragionamenti, ma ero convinto che una storia del genere avrebbe potuto pormi dei limiti nella carriera. Poi, quando ho iniziato a scrivere il romanzo, è successo qualcosa di completamente diverso. È stato come liberarmi di un peso che mi portavo dentro da anni. Pagina dopo pagina mi sentivo sempre più leggero. Per me è stata un’esperienza profondamente significativa. Mi è servita più di una terapia. Per questo consiglio sempre alle persone di scrivere. Non necessariamente un romanzo: basta mettere nero su bianco quello che si ha dentro. Se si è vissuto un momento difficile o un’esperienza che ha lasciato un segno, scrivere può essere davvero liberatorio. A volte mi sono chiesto perché non l’avessi fatto prima. Probabilmente perché non era ancora arrivato il momento giusto. Evidentemente non ero abbastanza maturo. Oggi, però, posso dire che è stato fondamentale. Ed è molto bello incontrare persone che, dopo aver letto il libro, vengono da me e mi raccontano di essersi riconosciute in quella storia. Magari hanno vissuto un’esperienza simile oppure hanno commesso un errore che ricorda il mio e mi dicono che quel libro è stato utile, che le ha fatte riflettere. Succede anche al cinema. Qualcuno vede un personaggio e mi dice: «Mi sono rivisto in lui». Magari perché ha affrontato un problema fisico simile o convive da anni con un dolore. Quando accade significa che sei riuscito a lasciare qualcosa agli altri. Hai offerto loro qualcosa di utile, in cui riconoscersi o da cui trarre forza. Credo che questo sia uno degli aspetti più belli del nostro mestiereˮ.

Lei, personalmente, quando ha smesso di giudicare se stesso?

“Da qualche anno. Il nostro peggior nemico siamo spesso noi stessi. A un certo punto ho iniziato a fare davvero ciò che mi fa stare bene. Da quando ho capito che cosa mi piace davvero, ho anche smesso di giudicarmi. Non dobbiamo seguire per forza ciò che fanno tutti. Non esiste un algoritmo perfetto, né un percorso già scritto che garantisca la felicità o metta al riparo dal giudizio degli altri. Ognuno deve seguire ciò che sente, ciò che ama e che gli fa stare bene. Quando ci si riesce, il peso del giudizio si ridimensiona poco alla volta. Vale anche nel mio lavoro. Prima riguardavo i film e pensavo sempre: «Quella scena avrei potuto interpretarla meglio». È una fissazione che, credo, accomuni un po’ tutti gli attori. Rivedi una scena e, con il senno di poi, immagini come l’avresti affrontata oggi. Poi, però, ho capito una cosa: in quel momento avevo dato tutto quello che potevo dare. In quella fase della mia vita ero quella persona, ed è giusto che quella fotografia rimanga così. Per questo oggi, sotto questo aspetto, non mi giudico piùˮ.

Molti, nel corso della sua carriera, l’hanno probabilmente giudicata anche per il suo aspetto fisico. Chi è considerato bello viene spesso etichettato come ‘il bello che non balla’. Le è pesato questo pregiudizio?

“Sì, mi è pesato. Però sono contento che, con Lo chiamava Rock & Roll, chi avrà la possibilità di vedere il film possa finalmente liberarsi di questo pregiudizio. Le faccio un esempio che mi ha fatto molto piacere. Poco prima dell’uscita del film, Roberto Recchioni ne parlò. È una persona molto critica e pensavo sinceramente che ci avrebbe massacrati. Invece affrontò proprio questo tema e disse una frase che mi colpì molto. Disse che era bello vedere Montovoli, dopo tanti anni in cui era stato considerato ‘il bello che non balla’, finalmente ballare. E aggiunse che, oltretutto, ballava anche bene. Quelle parole mi hanno fatto davvero piacere. Credo però che, anche in questo caso, sia il tempo a rimettere ogni cosa al proprio posto. Torno alla metafora del palazzo con cui abbiamo iniziato. Le fondamenta devono essere costruite bene. Ho fatto moltissime esperienze. Ho girato film molto belli, altri più discutibili, ho partecipato anche a produzioni più leggere e a reality. Ma tutto questo è servito a costruire quelle fondamenta. Poi è arrivata l’opportunità di interpretare Lo chiamava Rock & Roll e devo ringraziare Saverio Smeriglio, Medusa e tutti i miei compagni di viaggio per avermi affidato un ruolo che mi ha permesso di esprimere pienamente le mie qualità di attore. Oggi mi fa sorridere quando qualcuno mi dice che, forse, alla fine… ballicchio anch’ioˮ.

Secondo me, lei ‘ballava’ già parecchi anni fa. Lo pensai quando la vidi in Infernet. Anche in quel film dimostrava di saper andare oltre l’immagine che il pubblico aveva di Lei. All’epoca era già considerato un sex symbol, eppure accettò di interpretare un personaggio completamente diverso: un omosessuale che, tra l’altro, andava incontro a una fine tragica. Avrebbe potuto essere una scelta rischiosa per la sua immagine, e invece…

“Tra l’altro, in quel film il pugno l’ho preso davvero. Dal momento che ha citato Infernet, che è un’opera piuttosto di nicchia, Le svelo un retroscena: in fase di montaggio hanno utilizzato un ciak sbagliato, ma quel destro in faccia l’ho ricevuto veramente. Era un ruolo molto bello, anche se piccolo, e ancora oggi ringrazio Ferlito per avermelo affidato. Credo di aver avuto il merito di scegliere un personaggio molto diverso da quelli che, in quella fase della mia carriera, molti si aspettavano da me. Ero considerato ‘il bello’, il sex symbol, il ragazzo che forse non avrebbe mai interpretato determinati ruoli. Questo, però, rappresenta tanto il fascino quanto la difficoltà del nostro mestiere. Quando si ha la fortuna, come è accaduto a me con Lo chiamava Rock & Roll, di ricevere un ruolo importante nel quale poter mettere tutto se stessi, le proprie energie e l’esperienza accumulata, credo che alla fine la macchina da presa restituisca la verità. E penso che il pubblico, prima o poi, riesca a percepirlaˮ.

Beh, in Lo chiamava Rock & Roll lei tiene testa a Ivana Lotito, e non è semplice. So anche quanto sia esigente sul lavoro.

“Assolutamente. Però posso dirle una cosa? Ivana è una fuoriclasse, così come Nicola Nocella. Credo che durante quelle riprese si sia creato uno stato di grazia tra tutti noi. È stato un progetto nato davvero sotto una buona stellaˮ.

Che rapporto ha con la parola ‘ambizione’?

“Da ragazzo avevo quasi un rapporto di sfida con questa parola. Pensavo di dover sempre ambire a qualcosa. Oggi, invece, forse anche perché ho superato i quarant’anni e ho finalmente capito ciò che mi piace, vivo l’ambizione in modo diverso. Se c’è qualcosa a cui aspiro davvero, è continuare a incontrare registi disposti a sperimentare insieme a me e ad affidarmi ruoli più complessi e stimolanti. Sento di avere ancora molto da dare, e non lo dico per presunzione. Ogni essere umano, nel corso della vita, accumula esperienze, emozioni e ferite. Molte restano custodite dentro di noi e la recitazione, quando offre i personaggi giusti, permette di aprire quelle stanze buie, quella sorta di valigia che ogni attore porta con sé. È come recuperare abiti rimasti chiusi per anni, indossarli e dare loro vita. Per questo spero di continuare a interpretare ruoli sempre più stimolanti. Non voglio definirli ‘più importanti’, perché non mi piace rinnegare ciò che ho fatto. Ogni esperienza compiuta finora fa parte del mio percorso e delle fondamenta di cui parlavamo prima. Mi piacerebbe, però, continuare a confrontarmi con personaggi che mi costringano a scavare ancora più a fondoˮ.

Lei è uno di quegli attori che ha conosciuto una grande popolarità fin da giovanissimo. Ancora oggi, conta quasi quattrocentomila persone che la seguono sui social. Come vive questa dimensione del successo?

“Ho attraversato un periodo in cui, quando abitavo a Roma, facevo fatica perfino a uscire di casa. Ne ho vissuto anche uno opposto, nel quale sembrava che nessuno si ricordasse più di me. La verità è che non ho mai sofferto particolarmente nessuna delle due situazioni. Non faccio questo mestiere perché ho fame di successo. La fama, mi permetta il gioco di parole, va e viene. È come il mare quando si pratica il surf: ci sono giorni senza onde e altri in cui ci si trova sulla cresta. Chi svolge questo lavoro deve fare pace con tale realtà e impedire che lo condizioni. Mi fa enormemente piacere quando qualcuno mi chiede una fotografia o mi ferma per dirmi di aver apprezzato un film o letto il mio libro. È bellissimo. Ma vivo serenamente anche il contrario. Se nessuno mi riconosce o mi ferma, sto bene lo stesso. Sono un essere umano come tutti gli altri. Mangio, vivo e compio gli stessi gesti quotidiani di chiunque. Certo, il successo di un artista esiste grazie alle persone che lo seguono, e sono molto felice che ancora oggi ce ne siano tante disposte ad accompagnarmi. È una consapevolezza che mi rende davvero contento. Non è, però, la mia ossessione. Ciò che desidero davvero è poter interpretare ruoli interessanti. Vorrei che le persone uscissero dal cinema dicendo: «È stato un bel film, mi ha emozionato». Per me questa è la soddisfazione più grandeˮ.

E quando non lavora? Quando non ci sono un film, una serie o un programma televisivo, come vive Andrea Montovoli? In che modo continua ad alimentare il suo bisogno di recitare?

“Da sei anni, praticamente dal periodo del primo lockdown, io e la mia compagna ci siamo trasferiti in Sardegna. Dopo aver vissuto a Bologna, Milano e Roma, mi ero stancato delle grandi città. Oggi abito in un piccolo paese di pescatori, dove d’estate arrivano circa settemila persone, mentre d’inverno restiamo in trentasette. E sa qual è l’aspetto curioso? Quando i turisti vanno via, la natura torna protagonista, tutto rallenta e la vita diventa più autentica. La mia quotidianità oggi è molto semplice. Scrivo, studio e leggo. Svolgo le stesse attività di quando vivevo in città, ma senza quell’ansia costante. È una vita lenta. Ho rallentato, so ciò che voglio e sto bene così. Anche perché, come mi ripete sempre un collega, se ti vogliono per un film, ti chiamano. Per questo oggi vivo serenamente. Quando arriverà un progetto, partirò con ancora più entusiasmo. Nel frattempo mi godo la mia vitaˮ.

Qual è oggi la sua paura più grande?

“Perdere questa genuinità, questa felicità quotidiana. È un equilibrio che cerco di coltivare ogni giorno. Allontanarmi dal caos delle città mi ha fatto molto bene, anche dal punto di vista professionale. Quando torno a lavorare e rientro nel ‘frullatore’ dei set, mi accorgo di avere molte più energie. Credo dipenda dal fatto che, nella quotidianità, vivo esperienze semplici capaci di rigenerarmi davvero. Se devo indicare una paura, è proprio questa: perdere la serenità che sono riuscito a costruireˮ.

Che rapporto ha con il trascorrere del tempo e con l’invecchiamento?

“Con le rughe? Mi viene da sorridere. Penso significhi semplicemente che, forse, arriveranno personaggi più segnati e più duri. Fa parte del tempo che passa. Probabilmente dovrei anche iniziare a usare qualche crema in più, come mi ripete spesso la mia compagna. Poi, però, continuo a espormi al sole e ogni tanto mi scotto perfino… ma va bene cosìˮ.

In passato ha mai permesso che le scelte professionali influenzassero la sua vita privata? Ha preso decisioni personali pensando soprattutto alle esigenze della carriera?

“In passato, sì. Oggi, invece, no. Credo di essere arrivato a questa consapevolezza proprio grazie agli errori commessi. Ho capito che il protagonista della mia vita devo essere io. Se non sto bene, non posso far stare bene nemmeno le persone che mi sono accanto. È un principio fondamentale. Per questo oggi sono molto sereno e convinto delle mie scelteˮ.

Avendo perso il padre da giovanissimo, che rapporto ha con la paternità?

“Questa è una bella domanda, soprattutto perché la mia compagna leggerà l’intervista. Le dico la verità: anni fa provavo quasi un rifiuto nei confronti dell’idea di diventare padre. Era una paura. Avevo la sensazione che la paternità potesse cambiare completamente la mia vita e, forse, pensavo anche alle conseguenze sul lavoro. Oggi quel rifiuto non c’è più. Ogni tanto ci penso. Forse perché ormai la mela è matura. Non so che cosa accadrà, ma oggi considero questa possibilità con uno spirito completamente diversoˮ.

Quel rifiuto, ad esempio, per me che ho alle spalle un’esperienza simile alla sua, nasceva da una ragione differente. Avevo paura che un figlio potesse trovarsi a vivere ciò che era accaduto a me. Forse era un pensiero egoistico, perché nessuno può sapere come andrà davvero la vita.

“La capisco. Credo però che, in fondo, siano anche i figli a scegliere il proprio percorso. Penso a mia sorella, che due anni fa è diventata madre. Sono felicissimo di essere diventato zio. La maternità le ha cambiato completamente la vita. Era una persona molto festaiola e oggi è diventata una mamma con la M maiuscola. Non lo avrei mai immaginato. C’è poi un’altra riflessione che ho fatto molte volte: in quale mondo mettiamo al mondo dei figli? È una domanda che mi sono posto spesso e che, in parte, alimentava quel rifiuto. Oggi, però, non me la pongo più negli stessi terminiˮ.

Qual è l’ultimo pensiero che ha prima di addormentarsi?

“Mi chiedo se sia stata una giornata felice. E soprattutto mi domando: oggi ho sorriso? Se la risposta è sì, mi addormento serenoˮ.

E oggi è felice?

“Si, lo sonoˮ.