Andrea Paci morto a 43 anni dopo una malattia, il dj era un'icona del Carnevale di Viareggio

Viareggio piange Andrea Paci, lo storico dj conosciuto e benvoluto in città, ma non solo, per aver fatto ballare per anni il popolo del noto Carnevale e delle notti in Versilia. L’artista viareggino è morto a 43 anni, a causa di una malattia contro cui lottava da tempo. Numerosi i messaggi in sua memoria e di cordoglio per la famiglia.

La morte del dj del Carnevale di Viareggio

Paci era riuscito a diventare una delle personalità più celebri del Carnevale grazie anche al Festival di Burlamacco, tra gli eventi collaterali della sfilata dei carri, che ha fondato e sostenuto.

Iniziata la carriera a 16 anni, si era affermato nel mondo della musica anche attraverso collaborazioni con artisti di portata nazionale e internazionale, come Vasco Rossi e Jennifer Lopez, ma era conosciuto nella sua comunità anche per il suo impegno nel sociale: il 43enne viareggino era infatti infermiere, autista e soccorritore della Misericordia di Lido di Camaiore e volontario per la Croce Rossa.

La malattia

Come riporta Il Tirreno, Paci era stato recentemente ricoverato all’ospedale della Versilia dopo il peggioramento delle condizioni di salute, compromesso da una malattia contro cui combatteva da circa un anno.

Negli ultimi mesi era stato sottoposto a pesanti cure, ma nonostante le speranze e il supporto di amici e cari non ce l’ha fatta. Ad annunciare la morte nella giornata di giovedì 13 novembre è stata la sorella Alessandra. Lascia la moglie Silvia e la figlia.

Tra i tanti messaggi di addio e in suo onore sui social anche quello della Fondazione Carnevale di Viareggio, che ha contribuito a far diventare un evento di successo internazionale.

La Fondazione Carnevale di Viareggio, con i Maestri e il mondo tutto del Carnevale, si unisce al dolore per la scomparsa di Andrea Paci, una persona straordinaria che con il suo sorriso contagioso, la sua generosità e la sua passione per la musica ha saputo seminare solo gioia, ovunque andasse. Andrea un ragazzo e poi un uomo speciale! In simbiosi con il Carnevale e in amore con la musica.

Chi era Andrea Paci

Nato e cresciuto proprio nella città del Carnevale, Paci ha lavorato alle colonne sonore delle coreografie dei più importanti carristi della manifestazione.

Da dietro la consolle aveva anche collaborato ad album con vocalist e cantanti di livello internazionale, tra cui anche Jennifer Lopez, e nel 2009 era stato scelto come remixer ufficiale da Vasco Rossi.

