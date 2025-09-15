Andrea Pagano di San Salvatore è la prima Boss in Incognito, qual è il fatturato dell'azienda di Paestum

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Andrea Pagano è la prima protagonista di Boss in Incognito, condotto da Elettra Lamborghini nell’edizione 2025. L’imprenditrice, insieme al marito Antonello Ricco, amministra l’azienda San Salvatore che produce prodotti caseari, ha un allevamento di bufale e un ristorante.

Chi è Andrea Pagano e cosa fa l’azienda San Salvatore

Andrea Pagano è la figlia del patron Giuseppe Pagano e gestisce l’azienda San Salvatore che produce dessert cremosi prodotti con il latte che arriva direttamente dall’allevamento di ben 800 bufale di proprietà dell’impresa.

È la prima a mettersi in gioco nell’undicesima edizione di Boss In Incognito, condotto da Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, la conduttrice di Boss in Incognito 2025

Come si legge sul sito ufficiale, San Salvatore è un’oasi di bellezza, a due passi dall’area archeologica di Paestum.

“Lo scrigno di tradizioni familiari, gesti antichi, prodotti tipici e piatti semplici ma saporiti. Il tempio del Cilento – è la descrizione dell’azienda – dove la tradizione del territorio trova la sua migliore espressione, grazie alle materie prime a chilometro zero e alla sapienza delle massaie, custodi del sapere antico delle ricette autentiche. Ambasciatrice della Dieta mediterranea, grazie a prodotti come l’olio d’oliva, che negli anni ha conquistato un posto di rilievo nell’educazione alimentare del mondo. San Salvatore è tutto questo e molto di più. Il bufalo è pronto ad accompagnarti in questo lungo viaggio”.

Cosa produce l’impresa San Salvatore

L’azienda San Salvatore ha appunto un allevamento di bufali, un ristorante con piatti della cucina cilentana e un bar dove assaggiare preparazioni della pasticceria artigianale della Cucina San Salvatore.

Nel caseificio vengono prodotti sia la famosa mozzarella che formaggi freschi, con meno di 60 giorni stagionatura, semistagionati e stagionati, con più di 60 giorni di stagionatura. A cui si aggiungono anche la cremosa ricotta San Salvatore, la panna e il burro.

Con il latte di bufala vengono realizzati anche yogurt e cremosi. A tutto ciò si aggiungono circa 30 ettari di proprietà e 10 ettari in fitto in cui vengono coltivati vigneti di Fiano, Falanghina e Aglianico dai quali sono prodotti diversi tipi di vino come il Pian di Stio, il Trentenare, il Vetere e il Gillo Dorfles.

Il fatturato di San Salvatore

Dai dati dell’ufficio camerale, al 2025 l’azienda San Salvatore con sede a Piedimonte Matese (Ce) ha 28 dipendenti.

Il fatturato del 2023 è stato pari a poco meno di 19 milioni di euro, per la precisione 18.825.390 euro. Gli utili, sempre nel 2023, sono stati pari a 351.510 euro, mentre il capitale sociale al 2025 è di 110.000 euro.