Andrea Pavan precipitato nel vano ascensore in Sudafrica, il golfista è sopravvissuto a un volo di tre piani

Il golfista italiano Andrea Pavan è sopravvissuto a una caduta di tre piani nel vano ascensore dell’hotel dove risiedeva a Stellenbosch vicino a Città del Capo in Sudafrica. Pavan si trovava nel Paese per il South African Open, un importante torneo di golf. Le porte dell’ascensore si sarebbero aperte ma la cabina non sarebbe stata presente e il golfista sarebbe quindi caduto. Nella caduta ha riportato danni alle vertebre e lesioni a una spalla. Non è in pericolo di vita e sarebbe vigile e in grado di muovere le gambe.

L’incidente ad Andrea Pavan in Sudafrica

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, il giorno dell’incidente Pavan era in ritardo e aveva dimenticato qualcosa nella propria camera d’hotel.

Nella fretta, non si sarebbe accorto che anche se le porte dell’ascensore si erano aperte, la cabina non era ancora arrivata. Sarebbe così caduto nel vuoto per tre piani.

Le prime comunicazioni sull’incidente sono arrivate da un portavoce del DP World Tour, l’organizzazione che gestisce i tre principali tour professionistici maschili di golf, che però era rimasto vago sulle ragioni del ritiro del golfista dal torneo sudafricano.

Le condizioni di Andrea Pavan

Una volta arrivato in ospedale, Pavan ha subito un’operazione chirurgica di più di sei ore per mitigare i danni causati dalla caduta di circa dieci metri.

I medici gli avrebbero applicato una placca alla spalla, la parte che ha subito più danni dall’impatto. Sistemate anche alcune lesioni alle vertebre.

Secondo le notizie provenienti dal Sudafrica, Pavan sarebbe ora vigile e sarebbe in grado di muovere le gambe, che quindi non sarebbero state danneggiate dalla caduta. Non è ritenuto in pericolo di vita.

Le visite dei compagni italiani in ospedale

Tutti i golfisti italiani presenti nel torneo sudafricano, Matteo Manassero, Francesco Laporta e Gregorio De Leo, sono stati vicini a Pavan in ospedale, saltando anche alcuni appuntamenti sportivi.

Nella giornata di giovedì, dopo aver giocato il primo giro, sono tutti andati a trovarlo per assicurarsi che stesse migliorando dopo l’operazione.

I medici ritengono che dovrà rimanere in Sudafrica per qualche settimana prima di poter tornare in Italia. Non è ancora chiaro quali siano le sue prospettive per il ritorno all’attività agonistica.