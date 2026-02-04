Andrea Piccolo arrestato a Napoli, l'ex ciclista sorpreso con 2 mila euro falsi e un manganello nella Porsche

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex ciclista professionista Andrea Piccolo è stato arrestato a Napoli per possesso di banconote false. Nella Porsche del ventiquattrenne è stato trovato un pacchetto da 2mila euro in banconote da venti euro contraffatte. Inoltre, nel veicolo era presente un manganello telescopico. Piccolo è stato arrestato per possesso di “banconote falsificate” ed è stato denunciato per porto ingiustificato di “oggetti atti ad offendere”.

Il ventiquattrenne Andrea Piccolo, ex ciclista professionista, è stato arrestato dai militari dell’Arma dei carabinieri. Un controllo sulla sua vettura, in piazza Municipio a Napoli, ha portato al rinvenimento di banconote falsificate.

Ad attirare l’attenzione dei carabinieri è stata l’auto di lusso parcheggiata nella zona, una Porsche Macan. Nell’abitacolo erano presenti due persone, un ventitreenne e un cinquantaseienne. Entrambi stavano dormendo. Alla guida, invece, Andrea Piccolo. I tre non sono risultati allarmati dal controllo, almeno fino a quando un carabiniere non ha notato un pezzo di giornale spuntare dalla fessura sotto la scatola dello sterzo.

Smontata la plastica della scatola, è stato rinvenuto un pacchetto contenente 2mila euro in banconote da venti euro contraffatte. Per questo il ciclista è stato arrestato con l’accusa di “possesso di banconote falsificate”. È in attesa di giudizio. Nel veicolo è stato trovato anche un manganello telescopico e per questo dovrà risponderne, essendo classificato come “oggetto atto ad offendere”. Anche le altre due persone in auto sono chiamate a dare la loro versione.

Chi è Andrea Piccolo?

Nato in Lombardia nel 2001, ha debuttato nel ciclismo professionistico nel 2021, dopo aver gareggiato tra gli esordienti nel 2014 e 2015. Ha partecipato al Giro d’Italia, alla classica Liegi-Bastogne-Liegi e alla Vuelta di Spagna.

Proprio in quest’ultima competizione, nel 2023, ha indossato la maglia rossa come leader della classifica. Ha conquistato tre medaglie ai Mondiali: due bronzi a Innsbruck nel 2018 e ad Alkmaar nel 2019 e un oro, sempre ad Alkmaar, nel 2019.

L’abbandono del ciclismo

Nel 2024, Andrea Piccolo è stato sospettato di aver trasportato ormoni della crescita dalla Colombia e per questo è stato allontanato dalla squadra.

Dopo il rinvenimento delle sostanze illegali in aeroporto, il ciclista ha ammesso le proprie responsabilità: “ho perso già tutto, mi hanno confiscato i farmaci in aeroporto. Sono pronto ad assumermi le mie responsabilità”. La decisione del team è stata quella di licenziarlo, mentre ora è stato allontanato dal Tribunale nazionale antidoping per possesso di sostanze.

Piccolo sul fronte penale rischiava una condanna per possesso e traffico di sostanze illegali, alla quale ora si aggiungono anche le accuse relative alle banconote contraffatte e all’oggetto atto ad offendere.