Andrea Pignataro è la persona più ricca d'Italia, di cosa si occupa e a quanto ammonta il suo patrimonio

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La persona più ricca d’Italia si chiama Andrea Pignataro, il fondatore della società di software e dati finanziari Ion Group. Con un patrimonio di ben 42,8 miliardi di dollari, ha spodestata dalla cima della classifica di Forbes Giovanni Ferrero, che ha mezzo miliardo di dollari in meno.

La classifica degli italiani più ricchi di Forbes

Per quattro anni Giovanni Ferrero ha occupato ininterrottamente la posizione numero 1 degli italiani più ricchi d’Italia secondo Forbes.

L’ultimo a scavalcarlo, per un breve periodo, era stato Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica.

La classifica in tempo reale ha decretato invece che a febbraio 2026 il gradino più alto della lista se lo è aggiudicato Andrea Pignataro.

Chi è Andrea Pignataro

Pignataro è un bolognese nato nel 1970. Nel capoluogo emiliano si è laureato in economia, poi ha ottenuto un dottorato in matematica all’Imperial College di Londra.

Ha lavorato in Salomon Brothers, storica banca d’affari di Wall Street, confluita in Citigroup alla fine degli anni ’90 e nel 1999 ha fondato Ion.

Pignataro non parla quasi mai con i giornali, a quanto pare non ha social network e di lui circolano pochissime foto, perlopiù datate.

Estremamente riservato, di lui si sa che ama la vela e che negli anni ha investito nell’immobiliare tra Sant Moritz, Londra, Milano, Pisa e Sardegna.

Ha speso anche 300 milioni per Canouan Estate, una proprietà di 1.280 acri con ville e hotel di lusso a Saint Vincent e Grenadine, nei Caraibi. A titolo personale ha fatto anche una puntata fuori dal mondo della finanza e dei dati quando ha investito in Macron, un marchio di abbigliamento sportivo della sua città.

Ion Group e gli affari di Pignataro

Nel 2023, a Il Sole 24 Ore, Pignataro ha raccontato che l’idea di Ion Group è arrivata dalla constatazione di “quanto tempo fosse sprecato quotidianamente da persone sofisticate – molte con PhD – nel prendere decisioni in modo algoritmico: non c’era né automazione, né software”.

Da questa osservazione, l’imprenditore ha individuato un’esigenza di mercato ancora “non soddisfatta” e così è nato il progetto di una “algo-azienda“, cioè un’azienda basata sugli algoritmi.

Pignataro ha detto di avere costruito un “ibrido” che unisce “la disciplina, la velocità e la capacità di esecuzione dei grandi fondi” a “un orizzonte temporale permanente, da holding industriale. Ion ha sempre una ‘entrance strategy’, ma non ha una ‘exit strategy’, una strategia di vendita”.

Come riporta Forbes, negli anni Pignataro ha aggregato aziende – tutte non quotate – che vanno da Dealogic, una piattaforma di analisi e contenuti finanziari, a Fidessa, una società di software per il trading. Nel complesso, il valore degli asset è stimato in circa 30 miliardi di dollari. Tra i suoi clienti ci sono aziende come Amazon e Microsoft e circa il 30% delle banche centrali del mondo.

Ion ha poi cominciato a collaborare con Mts, il mercato telematico dei titoli di stato italiani ed europei, che gli avrebbe permesso di consolidare rapporti con colossi finanziari quali Deutsche Bank, Barclays e JpMorgan.

Secondo l’ultimo bilancio della Bessel Capital, la cosiddetta cassaforte di Pignataro con sede in Lussemburgo, lo scorso anno la società ha registrato utili per 151 milioni di euro, con un incremento del 146% sull’anno precedente.

Riguardo agli investimenti in Italia, l’uomo più ricco d’Italia ha speso 5,7 miliardi di euro dal 2021 al 2024.

Ha comprato Cerved, agenzia di informazioni commerciali, e Cedacri, che fornisce servizi informatici alle banche. È stato azionista di Mps e della Banca Illimity di Corrado Passera ed è azionista della Cassa di Risparmio di Volterra. Nel 2024 ha rilevato Prelios – l’ex Pirelli Real Estate, che dai servizi immobiliari si è allargata ai crediti deteriorati – per 1,35 miliardi.

Nel giugno 2025 ha chiuso un contenzioso con il fisco italiano pagando 280 milioni, a fronte di una contestazione iniziale da 1,2 miliardi, senza ammettere responsabilità.