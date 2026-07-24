Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia dopo il "no" di Guardiola, guadagnerà 6 milioni di euro in 4 anni più bonus

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Alla fine non sarà Pep Guardiola ma Andrea Pirlo a guidare il nuovo ciclo del calcio italiano. L’ex centrocampista di Milan e Juventus, infatti, è stato scelto come nuovo CT della Nazionale italiana, dopo il rifiuto dell’allenatore spagnolo. Pirlo ha raggiunto con il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo un accordo per un contratto quadriennale che lo porterà sicuramente almeno fino al Mondiale del 2030, con un ingaggio da 1,5 milioni a stagione più bonus.

Andrea Pirlo nuovo CT dell’Italia dopo il “no” di Guardiola

Pep Guardiola era un sogno e Maldini e Leonardo ci hanno provato, lo hanno corteggiato e atteso.

Alla fine l’ex allenatore del Manchester City ha detto no alla possibilità di essere il nuovo CT della Nazionale, colui al quale il direttore tecnico e l’advisor avrebbero voluto affidare la rinascita e il rilancio del calcio italiano dopo la mancata qualificazione alle ultime tre edizioni consecutive dei Mondali.

A guidare il nuovo corso azzurro non saranno nemmeno Antonio Conte o Roberto Mancini, due grandi nomi che erano stati fatti per la panchina: il prescelto, infatti, è Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juventus.

Il contratto e quanto guadagnerà Pirlo

Maldini e Leonardo volevano un tecnico con idee, visione e filosofia di calcio simile alla loro, uno a cui affidare una sorta di rivoluzione che parta dai settori giovanili e arrivi fino alla Nazionale maggiore.

Un lavoro enorme, che richiederà tempo: per questo Pirlo avrà un contratto di minimo quattro anni, fino al Mondiale 2030. Ma non è detto che l’avventura, e la rifondazione del nostro calcio, non possa durare anche più a lungo.

Il nuovo CT azzurro guadagnerà circa 1,5 milioni di euro a stagione più bonus, certamente meno di quanto avrebbero potuto guadagnare Conte, Mancini o Guardiola.

Uno stipendio in linea con gli ultimi avuti da allenatore: a Istanbul dal Fatih Karagümrük Pirlo ha guadagnato circa 1,5 milioni, mentre quando ha guidato la Juve è arrivato a 1,8 milioni.

La carriera di Andrea Pirlo

Centrocampista e regista visionario, chiamato non a caso “maestro”, Pirlo ha vissuto una carriera leggendaria soprattutto con le maglie di Milan (dal 2001 al 2011) e Juventus (dal 2011 al 2015).

Pirlo, “leader silenzioso che parla coi piedi” come lo definì Marcello Lippi, ha vinto 6 scudetti, due coppe Italia, tre Supercoppe italiane, due Champions, due Supercoppe europee e un Mondiale per club.

Con la Nazionale, oltre all’indimenticabile Mondiale del 2006, Pirlo ha vinto un Europeo under 21 e un bronzo olimpico ad Atene 2004.

Andrea Pirlo da allenatore

A fine carriera poi il centrocampista aveva giocato con il New York City, incassando circa 5,9 milioni di dollari di stipendio.

La carriera da allenatore l’ha iniziata nel 2020, partendo dalle giovanili della Juventus. Dei bianconeri ha guidato anche la prima squadra, vincendo una Supercoppa e una Coppa Italia.

Poi ha guidato il club turco del Karagümrük, la Sampdoria e gli arabi dello United Fc. Proprio a Dubai Pirlo era arrivato nel 2025, interrompendo poi in anticipo un contratto biennale.