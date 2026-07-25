Andrea Pirlo nuovo CT dell'Italia, polemica da +Europa per lo sponsor russo di scommesse: "Deve rescindere"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Con il no di Pep Guardiola, è arrivata la scelta da parte di Paolo Maldini e Leonardo di puntare su Andrea Pirlo ct dell’Italia. Una decisione che però ha fatto scattare una polemica politica a causa di uno sponsor russo di scommesse. Benedetto Della Vedova di +Europa su X ha invitato il nuovo ct della Nazionale a chiudere il rapporto con l’agenzia: “Mi auguro senza l’esigenza di rescindere il contratto”.

Andrea Pirlo ct Italia, la sponsorizzazione in Russia fa discutere

Come riporta Tuttomercatoweb, dall’ottobre 2025 Andrea Pirlo è ambasciatore nel mondo della prima agenzia di scommesse in Russia.

Un accordo oggetto di discussione dopo l’accostamento dell’ex centrocampista alla panchina dell’Italia.

Con le ultime notizie che danno di un accordo già trovato da Andrea Pirlo per diventare ct, la sponsorizzazione in Russia si è trasformata in argomento politico..

A parlarne è stato Benedetto Della Vedova di +Europa.

+Europa contro Andrea Pirlo

Il politico ha commentato su X l’ingaggio di Andrea Pirlo come nuovo ct dell’Italia.

“Non si può che fare gli auguri più sentiti a Pirlo e alla nazionale italiana di calcio. Con un ‘ma’: Pirlo pochi mesi fa ha fatto una scelta per me incomprensibile e sbagliata, quella di diventare ambasciatore nel mondo di Fonbet, prima agenzia di scommesse in Russia”.

Benedetto Della Vedova sottolinea che il settore delle scommesse non è colpito dalle sanzioni europee, ma “questo non toglie che un personaggio pubblico della levatura di Andrea Pirlo dovrebbe riflettere sul significato pubblico di scelte private e di affari”.

L’esponente di +Europa chiude il messaggio augurandosi che Andrea Pirlo “senta l’esigenza di rescindere il contratto con Fonbet, anche considerando la posizione attuale dell’Italia nei confronti della Russia. Anzi, voglio pensare che lo abbia già fatto”.

Per il politico “quando Putin interromperà la sua invasione violenta e illegale dell’Ucraina e la sua guerra ibrida contro noi europei – conclude – si potrà cominciare e parlare di Russia in altri termini. Oggi no”.

L’ipotesi rescissione

Come riporta Tuttomercatoweb, la questione relativa alla sponsorizzazione non dovrebbe rappresentare un ostacolo al contratto di Andrea Pirlo come ct dell’Italia.

In caso di firma, sarebbe chiamato ad interrompere collaborazioni commerciali incompatibili con il ruolo di commissario tecnico.

Inoltre, l’agenzia è proprietaria della squadra United FC Dubai con cui Andrea Pirlo ha lavorato di recente.

È alquanto probabile quindi che la sponsorizzazione sia collegata all’esperienza da allenatore del club degli Emirati Arabi.

Proprio per questo il possibile ingaggio come ct dell’Italia cancellerebbe ogni tipo di accordo con lo United FC Dubai.