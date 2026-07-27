Andrea Pirlo non sarà il CT dell'Italia, l'annuncio dell'allenatore dopo il veto degli sponsor della Nazionale

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Pirlo, dopo essere stato a un passo dall’essere nominato nuovo ct dell’Italia e dopo essere stato travolto dalle polemiche nei giorni scorsi per il suo contratto da testimonial di Fonbet, ha rotto il silenzio. Lo ha fatto nella tarda serata di domenica, pubblicando un post sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda, dicendosi amareggiato per le critiche ricevute. Ha ringraziato Paolo Maldini e Leonardo. Poi, in una Storia, ha aggiunto che non è più “il candidato alla panchina”.

L’annuncio di Pirlo: “Ho appreso di non essere più il candidato alla panchina”

In una storia Instagram, la mattina di lunedì 27 luglio Pirlo ha confermato che non sarà lui il ct dell’Italia: “Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio, ma dopo aver appreso ieri sera di non essere più il candidato della Nazionale italiana, ritengo doveroso chiarire alcuni aspetti”.

Un incipit che si aggiunge al post pubblicato qualche ora prima:

Leonardo e Paolo Maldini “furiosi”

Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Malagò sarebbe uscito dal pantano causato dall’intera vicenda, bruciando Andrea Pirlo dopo l’ondata di indignazione politica nei confronti del candidato ct per la questione della sponsorizzazione in Russia.

Il CorSera aggiunge che “Maldini e Leonardo sono furiosi”.

Il presidente della FIGC avrebbe interrotto tutti i contatti con Pirlo, mentre invece starebbe continuando a tenerli aperti con i due dirigenti per uscire dall’impasse.

Russia, Pirlo ambasciatore di Fonbet: il contratto e il ruolo di Sergey Lomakin

Pirlo è stato travolto dalla bufera in quanto nel 2025 è diventato ambasciatore di Fonbet, azienda russa leader nel mondo delle scommesse sportive.

Il gruppo di betting in passato fu sponsor anche di Milan, Paris Saint Germain e Real Madrid: i tre club avevano però deciso di sospendere la propria partnership con lo sponsor a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Un altro nome che ha fatto capolino nel dibattito pubblico di questi giorni è quello del ricco imprenditore russo Sergey Lomakin, che controlla lo United FC di Dubai, squadra allenata da Pirlo.

Lomakin è stato associato a Fonbet come uno dei più importanti azionisti della società di scommesse. Per questo è stato collegato a Pirlo dalla stampa.

Il ruolo degli sponsor

Secondo quanto scritto dal giornalista Stefano Feltri nella sua newsletter, un ruolo fondamentale l’avrebbero avuto gli sponsor della Nazionale.

“Ci sono aziende con marchi globali che hanno manifestato pubblica solidarietà all’Ucraina: Adidas, per esempio, ha chiuso le sue attività in Russia e ora sostiene la federazione calcistica dell’Ucraina in guerra”, scrive Feltri.

E ancora: “La società di consulenza EY è molto attenta a non avere rapporti con soggetti sanzionati o a rischio sanzioni. Difficile che possa vedere con entusiasmo la nomina di Pirlo. Anche Asahi, il gruppo giapponese che controlla la birra Peroni, si è speso in iniziative di supporto all’Ucraina”.

“Davvero è accettabile per i dipartimenti di marketing di queste aziende globali che i loro contributi alla nazionale di calcio italiana vadano a finanziare lo stipendio di uno che si è prestato senza rimorsi alla propaganda russa?”, si è chiesto il giornalista.