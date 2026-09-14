Andrea Poggio, l’intervista al musicista: “La musica mi tradisce praticamente ogni giorno”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Andrea Poggio ha qualcosa di difficilmente conciliabile con il tempo in cui gli è capitato di fare musica: non sembra particolarmente interessato a trasformarsi in personaggio. E in un’epoca nella quale all’artista viene chiesto di essere contemporaneamente autore, interprete, ufficio stampa, produttore di contenuti e racconto permanente di se stesso, è già una posizione. Forse persino una forma di resistenza. Classe 1982, alessandrino, Andrea Poggio arriva da un percorso che non ha mai seguito una linea perfettamente diritta. Prima i Green Like July, tre dischi e una scrittura ancora legata all’inglese e a una certa tradizione americana; poi il passaggio all’italiano e l’inizio del percorso a suo nome, con Controluce e Il futuro. In mezzo, o forse sarebbe più corretto dire accanto, un’altra professione: quella di avvocato. Quindi il cinema, l’incontro con Arthur Harari, il lavoro su Onoda – 10.000 notti nella giungla e oggi L’Inconnue, per il quale firma la musica (la colonna sonora è edita da Edizioni Curci). A guardarlo da fuori sembrerebbe il percorso di qualcuno che ha continuamente cambiato direzione. Parlandogli, invece, si ha la sensazione opposta: che le direzioni siano diverse, ma che la ricerca sia rimasta più o meno la stessa. Andrea Poggio ragiona molto mentre parla. Non cerca la frase perfetta, semmai la mette in discussione un istante dopo averla pronunciata. Apre parentesi, torna indietro, precisa, distingue. Soprattutto sembra diffidare delle definizioni troppo nette e delle risposte che funzionano troppo bene. C’è una forma di pudore nel modo in cui racconta se stesso, come se l’autobiografia dovesse sempre attraversare qualche filtro prima di diventare pubblica. Ed è un tratto curioso per chi ha scelto un mestiere che, almeno nella sua forma più immediata, consiste proprio nel prendere qualcosa di personale e consegnarlo agli altri. C’è anche un’ironia asciutta che arriva spesso un attimo prima che il discorso rischi di diventare troppo serio. Una specie di dispositivo di sicurezza contro qualsiasi tentazione di prendersi eccessivamente sul serio. Non significa che Poggio non attribuisca peso a quello che fa. Al contrario. È proprio perché quel peso esiste che sembra avere bisogno di sottrarlo continuamente alla retorica. Anche la sua doppia vita professionale racconta qualcosa di questa natura. Musicista e avvocato: due mestieri che sulla carta sembrerebbero respingersi. Da una parte la forma, la regola, l’esattezza della parola; dall’altra uno spazio nel quale la parola può diventare ambigua, incompleta, persino insufficiente. Eppure Poggio non sembra vivere questa convivenza come una contraddizione da risolvere. È semplicemente parte di una traiettoria che ha imparato presto a non coincidere con una sola definizione. Poi c’è il cinema. L’incontro con Arthur Harari ha aperto un altro spazio dentro un percorso già poco disposto a stare fermo. E L’Inconnue rappresenta oggi un passaggio importante di quella storia, ma sarebbe riduttivo utilizzare il film soltanto come un nuovo gradino da aggiungere a una carriera. Perché Poggio dà l’impressione di essere più interessante proprio nei punti in cui smette di parlare di carriera. È lì che quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Andrea Poggio cambia inevitabilmente natura. Non perché si debba entrare nella vita privata. Quella può tranquillamente restare fuori dalla porta. Ma perché esiste un privato diverso, che non coincide con gli amori, la famiglia o le confessioni: è quello che ciascuno deposita nel proprio lavoro senza necessariamente accorgersene. Le ossessioni, le paure, l’idea che abbiamo del successo, il rapporto con il tempo, con quello che siamo stati e con quello che pensavamo saremmo diventati. È in quella zona che abbiamo provato a incontrare Andrea Poggio. Partendo dalla musica, naturalmente. Ma senza essere troppo sicuri di voler restare soltanto lì.

Ha composto colonna sonora di L’Inconnue, il film di Arthur Harari presentato in concorso a Cannes. Che tipo di esperienza è stata questa volta? E quale responsabilità ha comportato confrontarsi con un film che sarebbe poi stato selezionato per il concorso di Cannes?

“Avevo già lavorato con Arthur anni prima alla colonna sonora di Onoda. In quel caso avevo collaborato con altri musicisti, quindi era stata un’esperienza di squadra. Questa, invece, è stata la prima volta in cui mi sono trovato a lavorare da solo alla colonna sonora di un film e, naturalmente, la responsabilità è stata maggiore. Onoda, però, in un certo senso è stata una buona palestra, perché mi ha aiutato innanzitutto a capire meglio i meccanismi del cinema e, in secondo luogo, ad acquisire maggiore fiducia nelle mie capacità. Prima di Onoda non avevo mai lavorato per il grande schermo e non sapevo nemmeno che mi sarebbe piaciuto così tanto”.

Lavorare a livelli così alti soddisfa, o perlomeno placa, la sua ambizione?

“Sono una persona molto ambiziosa e affamata: difficilmente riesco a sentirmi davvero appagato. Devo dire, però, che tutto ciò che sta accadendo attorno a questo film mi ha dato un’enorme soddisfazione. Per un momento la mia ambizione si è placata, ma è durato pochissimo: probabilmente uno o due giorni. In quel breve periodo ho assaporato una sorta di sollievo”.

Comporre per un film è diverso dallo scrivere per la sua attività di autore e compositore di canzoni, oppure a spingerla è sempre la stessa motivazione?

“Scrivere musica per il cinema, in un certo senso, è davvero una boccata d’aria fresca, perché permette finalmente di prendersi una pausa dal proprio ego. Il lavoro di autore, quando si scrive la propria musica, è spesso molto autoriferito e porta a essere particolarmente esigenti con se stessi. Questa esigenza e questa autocritica non vengono meno quando si lavora a una colonna sonora, ma ci si rende conto di essere parte di un meccanismo molto complesso, governato da equilibri delicatissimi. Soprattutto, si comprende che il proprio compito è mettersi al servizio di un’idea e di una visione d’insieme che non appartengono al compositore, ma al regista. Da questo punto di vista è un’esperienza molto diversa, perché presuppone un autentico lavoro di squadra. Anche nella musica, quando si creano le condizioni migliori, la dimensione collettiva può essere fondamentale. Nel cinema, però, entrano in gioco moltissime figure, provenienti da ambiti anche molto diversi, che devono coordinarsi e collaborare per raggiungere un obiettivo comune: dare forma alla visione del regista”.

Come ha lavorato concretamente alla composizione della colonna sonora? È partito dalle immagini e dal girato oppure, almeno inizialmente, dalla sceneggiatura, sempre in sintonia con la visione del regista?

“Ho lavorato a questo film per un anno e mezzo e sono stato coinvolto molto prima che venissero girate le prime immagini. All’inizio, quindi, sono partito dalla sceneggiatura, ma anche dalla graphic novel da cui è tratto il film, scritta da Arthur insieme a suo fratello, Il caso David Zimmerman. Ho avuto quindi la possibilità di lavorare sulla sceneggiatura e, allo stesso tempo, è stato molto utile poter contare sulla graphic novel, perché in alcuni passaggi anticipa visivamente, quasi come uno storyboard, ciò che poi si vede nel film. Inevitabilmente, però, con l’arrivo delle immagini il lavoro ha preso una direzione diversa. La fase iniziale sulla graphic novel e sulla sceneggiatura è stata importante soprattutto per fare una prima selezione delle possibilità e comprendere quale fosse l’idea di Arthur. Quando ho cominciato a lavorare direttamente sulle immagini, mi sono reso conto che il film richiedeva un approccio molto meno romantico rispetto a quello che avevo immaginato inizialmente leggendo la graphic novel”.

Glielo chiedo perché sembrano esistere due scuole di pensiero differenti sulle colonne sonore. Da una parte c’è chi sostiene di non riuscire a lavorare senza avere davanti le immagini; dall’altra chi preferisce comporre prima, costruendosi quasi un proprio “film muto”, e lasciare che le immagini arrivino soltanto in un secondo momento. Lei dove si colloca?

“Per Onoda avevo lavorato sul film già finito, quindi per me questa è stata un’esperienza nuova. Probabilmente conoscere già Arthur e sapere di condividere con lui una certa sensibilità musicale ci ha aiutato a imboccare strade più esplorative già prima della realizzazione delle immagini. Adesso non ricordo con precisione se il primo tema scritto per questa colonna sonora, il Thème masculin, sia stato composto prima o dopo aver visto le immagini. Non saprei darle una risposta precisa. So però che Arthur aveva le idee molto chiare. Cercava qualcosa che, anche indipendentemente dalle immagini del film, potesse essere tradotto in musica. Era ossessionato dall’idea di una melodia scarna al pianoforte, ipnotica ma al tempo stesso tragica e oscura, attraversata da una sorta di domanda senza risposta. Per trovare il tema maschile della colonna sonora mi sono concentrato soprattutto su questa indicazione, più che sulle immagini”.

US: Parole e Dintorni

Aver composto questa seconda colonna sonora modifica in qualche modo le sue aspirazioni oppure il suo percorso principale rimane quello di cantautore? Un’esperienza così importante nel cinema non mette in discussione il percorso che aveva costruito fino a quel momento?

“Da un certo punto di vista, scrivere per il cinema mi permette di dare sfogo a una serie di istinti che altrimenti non troverebbero spazio. La realizzazione di un album di canzoni generalmente segue una direzione artistica o degli obiettivi che ci si è posti in partenza. Il cinema invece mi permette di esplorare sonorità che difficilmente troverebbero spazio nella mia attività di autore di canzoni. Ecco, ho sempre qualche difficoltà a usare la parola ‘cantautore’, perciò preferisco definirmi uno scrittore di canzoni. Quando si parla di ‘cantautori’, il pensiero va inevitabilmente a una determinata tradizione. Sono piemontese e faccio molta fatica a parlarmi addosso, poi non penso certo di appartenere alla stessa categoria di De André, Guccini o Paolo Conte. Nel mio piccolo, scrivo canzoni. Quando lo faccio, però, alcune direzioni musicali sono più difficili da esplorare. Per questa colonna sonora, per esempio, ho potuto lavorare su sonorità molto cupe, a tratti quasi dark. È un bagaglio musicale che sento di possedere, ma che probabilmente non aveva mai trovato uno spazio adeguato nella mia attività di musicista”.

Per pudore o per timore?

“No, semplicemente perché quando si scrive una canzone si tende anche a pensare alla direzione che si vuole dare al proprio progetto. Ad esempio, può capitare che una mattina mi svegli e mi appassioni a un disco di dark ambient, ma non per questo devo mettermi a comporre quel genere di musica lì. Si ha in mente, almeno a grandi linee, un percorso per la propria attività di autore e si cerca di seguirlo. Naturalmente, il tutto diventa ancora più affascinante quando intervengono deviazioni e cambi di direzione. Per il mio percorso di autore di canzoni, però, mi immagino territori decisamente più solari e meno opprimenti di quelli che ho esplorato per questa colonna sonora”.

È la sua seconda colonna sonora con un regista francese. Vale sempre il detto Nemo propheta in patria?

“Non saprei. Penso che l’Italia abbia attraversato fasi diverse. Se torno con la memoria a vent’anni fa, per esempio, ricordo una forte esterofilia. So che lei mi ha definito un giovane compositore e non vorrei smentire la sua definizione iniziale, ma ho comunque memoria di quel periodo. Se penso alla musica pop, non so se oggi valga ancora quel detto. Non mi sono mai interrogato sulla questione, di certo il mondo è grande e mi fa molto piacere esplorare nuovi territori e oltrepassare i confini nazionali”.

Nella sua risposta sono emerse, quasi inconsapevolmente, diverse parole legate alla metafora del viaggio: abbiamo parlato di territori, esplorazione e confini. Come è iniziato il suo viaggio nella musica? Si potrebbe pensare che, per un autore di canzoni, tutto cominci con il primo album, ma nel suo caso qual è stata davvero la prima tappa?

“Prima di iniziare a scrivere canzoni usando il mio nome e cognome avevo una band, i Green Like July. Con loro ho inciso tre dischi e forse è proprio in quel periodo che è nata la mia ossessione per la scrittura e, in particolare, per la forma canzone. Era un progetto in cui cantavo in inglese, con sonorità fortemente legate all’americana, intesa in senso ampio. Mi piace ricorrere a questa immagine: cantare in inglese, rispetto all’italiano, è un po’ come suonare uno strumento diverso, più snello e immediato. Innanzitutto perché non è la propria lingua e, di conseguenza, si tende a essere meno esigenti; poi perché, soprattutto nella musica pop, l’inglese possiede una musicalità particolarmente agile. L’italiano, invece, è una lingua più difficile da adattare alla forma canzone: ha poche parole tronche accenti molto vincolanti. In ogni caso, tornando alla sua domanda, sono nato come autore proprio con quel progetto e con una serie di riferimenti ben precisi. C’erano i grandi autori della tradizione americana, da Bob Dylan a Joni Mitchell e Leonard Cohen, ma anche una certa scena indipendente statunitense tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila”.

Ma quando è entrata davvero la musica nella sua vita? Quanti anni aveva quando ne ha avvertito con forza il richiamo e, soprattutto, che cosa le restituiva? Perché un conto è ciò che lei dà alla musica, un altro è ciò che la musica dà a lei.

“Non sono cresciuto in una famiglia particolarmente musicale, però avevo un padre molto curioso. Ogni tanto, magari dopo aver letto qualcosa sul giornale, comprava dei dischi, li lasciava in macchina e li ascoltavamo durante i viaggi più lunghi. La musica è stata una delle prime passioni che abbia sentito davvero solo mia. Ero molto piccolo, avrò avuto sei o sette anni, quando ascoltavo i Queen e Freddie Mercury era una sorta di idolo. Ricordo ancora quando morì che ne parlai con la mia maestra, quindi frequentavo le elementari. Direi che la musica è entrata nella mia vita molto presto”.

E che cosa trovava nella musica? Che cosa le dava?

“Probabilmente, prima di tutto, uno stimolo per la fantasia. Erano anni in cui si sapeva pochissimo della vita dei propri artisti preferiti, quindi si costruiva attorno a loro un immaginario al quale si tornava spesso, pur conoscendone in realtà ben poco. Nonostante fossero superstar di fama mondiale, le immagini che circolavano erano relativamente poche. Questa scarsità alimentava in me una forte curiosità e, soprattutto, stimolava la fantasia. Ricordo ancora la meraviglia di quando trovavo in tabaccheria il poster di un artista che ascoltavo, magari con una fotografia che non avevo mai visto. Parlo di ricordi quasi del trapassato, che fanno capire quanto sia realmente vecchio. Rimanevo abbagliato da quelle che mi sembravano apparizioni di divinità terrene. La musica era quindi una via di fuga per l’immaginazione, oltre che una fonte inesauribile di meraviglia. Purtroppo, con il passare degli anni, più si comprende come funziona la musica e quali meccanismi ci sono dietro, più diventa difficile ritrovare quel tipo di stupore. Forse è anche naturale che sia così. Ricordo ancora, però, quando a dieci o undici anni ascoltai la prima traccia di Ten dei Pearl Jam. Un album minore, insomma… Al di là di tutto ciò che, da adulti, si può pensare dei Pearl Jam e dei loro fan, ricordo che quella traccia iniziava con un fade-in e con sonorità molto anni Novanta, forse discutibili con il senno di poi. Per me, però, era pura magia. Era come se nella mia piccola cameretta di Alessandria si celebrasse una sorta di rito voodoo”.

Ha mai cominciato a considerare la musica come uno strumento catartico? E, se è successo, in che senso avvicinarsi alla musica ha avuto per lei una funzione liberatoria?

“Per molti anni la musica è stata sicuramente una forma di sfogo. In alcune fasi della mia vita ho dovuto fare lavori che sentivo molto lontani da me e, in quei periodi, diventava una vera valvola di sfogo. Progressivamente, quando si è trasformata nella mia professione, quella componente catartica e liberatoria ha cominciato ad attenuarsi. A volte, però, riaffiora, soprattutto quando viene meno un certo tipo di pressione. Succede, per esempio, nella fase di scrittura di un disco e sicuramente quando lavoro a una colonna sonora: in quei momenti avverto una particolare libertà. Quella sensazione scompare invece quando arriva il momento di registrare, sia una colonna sonora sia un album, e devo tradurre concretamente le idee che ho in testa. A quel punto non c’è più nulla di catartico. Diventa una dannazione. Ma credo faccia parte del gioco”.

Proprio perché la fase della composizione conserva una componente catartica, le faccio una domanda che tormenta chiunque scriva: da dove nasce l’ispirazione?

“Quando ho iniziato a fare questo lavoro, come tutti, trovavo l’ispirazione soprattutto nella musica che amavo. È inevitabile. Lo faceva Dylan con Woody Guthrie, perché non dovrei poterlo fare anch’io? All’inizio i propri riferimenti diventano quasi un’ossessione. Lo slancio del giovane compositore o del giovane artista nasce in parte dal desiderio di esprimersi, ma anche dalla volontà di emulare i propri modelli. Non so se valga per tutti, ma per me è stato sicuramente così. Con il tempo, se si coltiva bene questa predisposizione, fortunatamente il processo diventa più complesso. Gli ascolti si moltiplicano, gli interessi aumentano e le diverse influenze cominciano a contaminarsi tra loro. A quel punto si inizia anche a spaziare in territori che non appartengono necessariamente alla propria disciplina. Mi capita spesso di essere influenzato da esperienze che non hanno un legame diretto con la musica. Non serve nemmeno fare esempi troppo specifici: vedere un bel film o leggere un buon libro può alimentare lo stesso processo creativo. Credo sia importante mantenersi ricettivi, prestare attenzione ed essere pronti ad assorbire ciò che ci circonda. Con intensità diverse a seconda dei periodi, tutta la mia vita è attraversata da questa attitudine quasi da cercatore, dal bisogno di individuare continuamente nuovi spunti e nuovi stimoli. Non penso, in questo senso, di dire nulla di particolarmente originale”.

Ma la sua vita privata non è mai stata una fonte di ispirazione?

“Sì, certo. È inevitabilmente la fonte di inspirazione prima e più diretta. Ma le cose cambiano con il passare degli anni. Sto parlando in generale, ma forse farei meglio a limitarmi alla mia esperienza. Nei miei primi dischi la vita privata e la musica erano due vasi comunicanti, senza alcun filtro. La musica era davvero un veicolo attraverso il quale sfogare determinate esperienze, ancora prima di elaborarle. Con il tempo, invece, ho cominciato ad adottare un approccio forse più riflessivo. Probabilmente da giovani è la vita stessa a generare più meraviglia; col passare degli anni ci si stanca di raccontarsi in maniera così diretta. In generale, più vado avanti, più faccio fatica a usare la prima persona in ciò che scrivo. A volte ricorro ancora all’“io”, ma cerco di filtrare l’esperienza personale con l’obiettivo di conferirle una dimensione più universale. Almeno, spero di riuscirci”.

Pensa che la musica, in qualche modo, l’abbia mai tradita? E, se è successo, come?

“La musica mi tradisce praticamente ogni giorno. O, meglio, più che la musica in sé, possono tradirti altre componenti: l’ispirazione, per esempio, oppure la fiducia nelle proprie capacità. C’è stato un periodo in cui ero forse più attento, per quanto possa mai esserlo stato, anche alla risposta del pubblico. Prima si comprende che quella reazione non è sotto il nostro controllo e che bisogna concentrarsi soprattutto sul proprio lavoro, cercando di farlo bene e di soddisfare innanzitutto se stessi, meglio è. Esistono quindi molti piccoli o grandi tradimenti quotidiani. Immagino, però, che accada in qualsiasi attività, professione, passione o rapporto personale”.

Anche perché bisogna sempre fare i conti con lo scarto tra aspettative e realtà. Il tradimento nasce proprio quando ciò che ci si aspetta non coincide con ciò che la realtà restituisce.

“Sì. Anche in questo caso, però, credo che con gli anni e un po’ di saggezza diventi più facile governare questo scarto, se non proprio dominarlo. Ci sono tradimenti ben più gravi. Per me, per esempio, è molto più difficile accettare che il risultato finale di un lavoro o di una canzone tradisca le aspettative che avevo riposto in quel progetto. Probabilmente è questa discrepanza a generare le frustrazioni maggiori. Quando invece sento di aver fatto bene il mio lavoro, tendo a disinteressarmi di come questo viene recepito, anche perché, a quel punto, non dipende più da me”.

Ha mai inseguito il successo con la S maiuscola, quello misurato attraverso i numeri, i follower o qualsiasi altro parametro si voglia utilizzare?

“Mi piacerebbe raggiungere quello che lei definisce successo senza mai tradire la mia visione artistica. Se accadrà, bene. Se non dovesse accadere, pazienza. Il successo, del resto, va e viene e, quando arriva, porta con sé anche una serie di problemi legati alla necessità di mantenerlo. O, peggio ancora, alla difficoltà di conservare una certa purezza e di non lasciarsi condizionare dalle regole che appartengono a quel mondo. Quindi no, non credo di aver mai inseguito il successo in quei termini. Ho sempre detestato i social. Purtroppo devo usarli e cerco di farlo usandoli come una sorta di portfolio personale. Oggi può sembrare facile sostenerlo, perché fortunatamente è un tema di cui si discute molto, ma mi è sempre sembrato profondamente sbagliato sbattere in faccia agli altri le proprie vacanze, i propri piccoli o grandi successi. È un meccanismo che, secondo me, può generare dinamiche molto negative. Pubblico poco e cerco di farlo sempre in punta di piedi, consapevole anche della contraddizione: significa comunque assecondare le regole di un sistema che considero profondamente sbagliato. Se si volesse davvero contrastarlo, in teoria bisognerebbe essere tanto radicali da sottrarsi completamente a certe dinamiche. Mi sto concentrando sui social, ma ormai quella logica si è estesa ben oltre le piattaforme propriamente dette. Anche nella musica, i grandi distributori digitali hanno adottato meccanismi sempre più simili a quelli dei social network. Oggi all’artista viene richiesto di produrre continuamente contenuti e adattarsi alle regole stabilite dalle grandi piattaforme di distribuzione. Ma mi fermo qui, perché potremmo parlarne per ore. E non vorrei nemmeno assumere il ruolo del vecchio rintronato che vede tutto in maniera negativa. Questa realtà esiste e bisogna prenderne atto. Probabilmente alcune storture possono essere corrette e magari lo saranno. Forse un giorno guarderemo a questi anni come a una fase particolarmente barbara, una sorta di Far West digitale”.

Un Far West senza regole precise o, perlomeno, nel quale, se le regole esistono, sembrano favorire soltanto una parte.

“Certo, sicuramente. Una maggiore distribuzione della ricchezza non farebbe male, anche perché nel nostro settore ne circola davvero poca. Credo che una ripartizione più equa delle risorse farebbe bene all’intero sistema e, in ultima analisi, persino ai grandi colossi che, in modi diversi, traggono vantaggio dal nostro lavoro”.

C’è una parola che viene usata molto spesso e che, proprio perché abusata, ha quasi finito per perdere significato: sacrificio. Dopo tutti questi anni nella musica, quale pensa sia stato il sacrificio più grande che le è stato richiesto?

“Sa che, in realtà, la musica non mi ha chiesto molto? Anzi, non credo mi abbia imposto alcun sacrificio. Semmai, i sacrifici me li ha chiesti la vita, nel senso che per molto tempo ho dovuto fare altri lavori e ancora oggi affianco un’altra professione a quella di musicista. Se vogliamo parlare di sacrifici, i sacrifici sono questi. Quando riesco a dedicarmi alla musica, invece, non avverto alcun peso”.

Qual è l’altra professione?

“Faccio l’avvocato. Sono un libero professionista e mi occupo prevalentemente di diritto della musica. Se mai qualcuno dovesse scrivere un libro sugli avvocati musicisti, forse quella sarebbe l’unica occasione in cui potrei ritrovarmi citato nello stesso contesto di Paolo Conte. Sarebbe un libro di poche pagine e forse poco avvincente. Quello dell’avvocato è un lavoro piuttosto arido e, proprio per questo, mi permette di mantenere abbastanza separati i due ambiti. A volte, quando si crea un equilibrio virtuoso, staccare completamente dalla musica per dedicarmi a un’attività così tecnica riesce persino a ricaricarmi”.

Si conceda un po’ di presunzione: se il giovane musicista Andrea Poggio incontrasse quello di oggi, di che cosa rimarrebbe stupito?

“Forse rimarrebbe stupito nello scoprire che faccio ancora musica, che non mi sono piegato. Probabilmente il giovane Andrea Poggio sarebbe molto fiero di quello di oggi. Potrei approfondire, ma preferisco fermarmi qui, altrimenti rischiamo di trasformare l’intervista in una seduta psicoterapeutica (ride, ndr)”.