Andrea Pucci appoggia Silvia Sardone della Lega, "la facciamo diventare sindaca, facciamo il c*** a tutti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso dello spettacolo all’Unipol Dome di Milano, il comico Andrea Pucci è sceso in platea per abbracciare l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone. L’artista ha lanciato poi un endorsement per la corsa alla guida della città: “La facciamo diventare sindaca, gli facciamo il c*** a tutti”. L’esponente leghista ha poi ringraziato pubblicamente sui social il comico.

Il siparietto all’Unipol Dome e l’endorsement di Andrea Pucci

Un fuoriprogramma ha sorpreso i 14mila spettatori presenti all’Unipol Dome Arena di Milano durante lo show di Andrea Pucci nella serata di sabato 31 ottobre.

Nel bel mezzo dello spettacolo, il comico milanese ha interrotto la scaletta per scendere direttamente in platea a salutare l’eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone, seduta in prima fila.

Rivolgendosi alla folla, l’artista ha lanciato il suo sostegno in chiave elettorale per le comunali del 2027: “C’è un’altra mia sorella politica: Silvia Sardone. La facciamo diventare sindaca, gli facciamo il culo a tutti”. Alle sue parole, la parlamentare leghista si è alzata in piedi tra gli applausi della sala per scambiare un caloroso abbraccio con il comico.

La reazione della consigliera della Lega Silvia Sardone

La scena è stata ripresa dai presenti e rilanciata su Instagram dalla stessa Silvia Sardone, che ha accompagnato il video con un messaggio di ringraziamento: “Complimenti a Pucci che ha riempito con 14mila persone l’Unipol Dome e grazie per le belle parole!”.

Quanto accaduto ha però ovviamente riportato all’attenzione dei media le incertezze in vista delle prossime elezioni amministrative a Milano, dove il nome dell’esponente del Carroccio è comunque caldeggiato dal segretario Matteo Salvini.

Nel centrodestra la corsa a Palazzo Marino resta tuttavia aperta: accanto alla candidatura leghista, Forza Italia e Fratelli d’Italia propongono il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, mentre Noi Moderati punta sul profilo di Maurizio Lupi, sostenuto dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Le polemiche passate

Il siparietto di Milano arriva a distanza di pochi mesi dalle polemiche che hanno coinvolto il comico in occasione del Festival di Sanremo 2026, culminate con la sua rinuncia alla co-conduzione della terza serata dopo le accuse di sessismo e omofobia sollevate per alcuni monologhi del passato.

Nelle sue ultime uscite pubbliche l’attore ha rivendicato con fermezza la propria linea artistica e politica: “Non mi sono mai piegato alla sinistra, so quanto valgo”.

In quell’occasione era stata proprio la stessa Silvia Sardone a esprimere pubblica solidarietà all’artista, dando voce a quel rapporto di amicizia che ora spinge per un sostegno alle prossime comunali.