Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia a Sanremo per gli "insulti inaccettabili", il comunicato

Niente Sanremo per Andrea Pucci, il comico rinuncia per "gli insulti inaccettabili" e aggiunge: "Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere"

luca mastinu

Luca Mastinu

Dietrofront: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo e lo annuncia con una nota stampa. La partecipazione del comico come co-conduttore aveva scatenato non poche polemiche degenerate, secondo il diretto interessato, in “insulti inaccettabili” rivolti a lui e alla famiglia.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo

L’annuncio della partecipazione di Andrea Pucci alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore aveva scatenato non poche polemiche. Da più parti erano arrivate accuse di razzismofascismomisoginia, per questo motivo – dichiara il comico – è stata presa la decisione di non partecipare alla kermesse.

In una nota riportata da Ansa Pucci parla di “insulti, minacce, epiteti e quant’altro ancora” indirizzati sia a lui che alla sua famiglia.

Andrea Pucci rinuncia a Sanremo dopo le polemiche: "Nel 2026 il termine fascismo non dovrebbe esistere più"

Le polemiche, secondo il comico, hanno scatenato una “onda mediatica negativa” che avrebeb compromesso “il patto con il pubblico”.

Da 35 anni il suo lavoro è “quello di far ridere la gente” e oggi “non sento di dovermi confrontare in una lotta intellettualmente impari che non mi appartiene“.

