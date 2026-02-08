Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia a Sanremo per gli "insulti inaccettabili", il comunicato
Niente Sanremo per Andrea Pucci, il comico rinuncia per "gli insulti inaccettabili" e aggiunge: "Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere"
Dietrofront: Andrea Pucci rinuncia a Sanremo e lo annuncia con una nota stampa. La partecipazione del comico come co-conduttore aveva scatenato non poche polemiche degenerate, secondo il diretto interessato, in “insulti inaccettabili” rivolti a lui e alla famiglia.
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo
L’annuncio della partecipazione di Andrea Pucci alla terza serata del Festival di Sanremo 2026 come co-conduttore aveva scatenato non poche polemiche. Da più parti erano arrivate accuse di razzismo, fascismo e misoginia, per questo motivo – dichiara il comico – è stata presa la decisione di non partecipare alla kermesse.
In una nota riportata da Ansa Pucci parla di “insulti, minacce, epiteti e quant’altro ancora” indirizzati sia a lui che alla sua famiglia.
Le polemiche, secondo il comico, hanno scatenato una “onda mediatica negativa” che avrebeb compromesso “il patto con il pubblico”.
Da 35 anni il suo lavoro è “quello di far ridere la gente” e oggi “non sento di dovermi confrontare in una lotta intellettualmente impari che non mi appartiene“.
Articolo in aggiornamento