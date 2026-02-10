Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa chiede alla Rai di convincerlo a ripensarci e tira in ballo Benigni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Ignazio La Russa torna a difendere il comico Andrea Pucci sul caso Sanremo. Il presidente del Senato si è schierato dalla parte di Pucci, chiedendo ufficialmente alla Rai di ripensarci e di farlo salire sul palco dell’Ariston. La Russa, che ha chiamato in causa anche Benigni, ha spezzato più di una lancia a favore della comicità del performer milanese.

A margine di un evento istituzionale, Ignazio La Russa è tornato a parlare della vicenda Pucci-Sanremo. Come noto, il comico ha rinunciato alla sua partecipazione al Festival dopo le critiche ricevute e, soprattutto, dopo aver denunciato minacce contro di lui e la sua famiglia.

Il presidente del Senato, esponente di Fratelli d’Italia, si era già schierato dalla parte di Pucci e, in un post pubblicato l’8 febbraio, aveva detto di avergli telefonato per convincerlo a ripensarci.

“Pucci mi diverte da più di 30 anni e a Milano è conosciuto”, ha detto Ignazio La Russa. Il presidente del Senato si è detto “sconcertato” per le “critiche preventive” e ha aggiunto che Pucci, negli anni, non ha mai chiesto favori a lui o ad altri.

Il torto di Pucci, secondo La Russa, è quello di “piacere alla gente in modo leggero, ironizzando sui luoghi comuni” perché “parla come la gente parla a cena, di cose comuni, che riguardano la vita di tutti noi”. La telefonata annunciata su Facebook effettivamente c’è stata, e La Russa ha raccontato di un Pucci “molto colpito e dispiaciuto” soprattutto “per le minacce alla famiglia”.

Quindi lo stesso La Russa ha detto di aver invitato ufficialmente la Rai a chiedere ad Andrea Pucci di tornare sui suoi passi, anche dopo questo polverone “potrebbe sentirsi limitato sul palco”.

La Russa paragona Pucci a Benigni

Parlando con i giornalisti, Ignazio La Russa non si è limitato a censurare le critiche preventive a Pucci, ma ha tirato in ballo anche altri personaggi che nel corso degli anni si sono esibiti a Sanremo.

Come per esempio il duetto tra Fedez e Rosa Chemical, fino ad arrivare al paragone con le esibizioni a Sanremo di Roberto Benigni e al fatto che “nessuno ha mai detto niente” quando il comico toscano veniva invitato a Sanremo.

“Pucci prende in giro la moglie perché compra le creme costose o i bambini che devono aspettare 4 ore per fare il bagno dopo aver mangiato. Questo è Pucci, non uno che mette paura o altro”, ha spiegato il presidente del Senato Ignazio La Russa.