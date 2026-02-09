Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarci

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La notizia della rinuncia di Andrea Pucci a prendere parte al Festival di Sanremo 2026, dopo le polemiche che avevano seguito l’annuncio della scelta del comico come co-conduttore di una serata, è diventata un caso politico. La premier Giorgia Meloni lo ha difeso sui social, seguita da Ignazio La Russa e Matteo Salvini.

L’invito di Ignazio La Russa a Andrea Pucci

Dopo l’annuncio di Andrea Pucci, che ha comunicato la scelta di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026, Ignazio La Russa gli ha telefonato per esprimergli la sua solidarietà. È stato lo stesso presidente del Senato a rivelarlo: “Ho telefonato all’amico Andrea Pucci per esprimergli la mia vicinanza e per invitarlo a ripensarci. Capisco la sua decisione, presa da persona perbene qual è, ma il mio auspicio è che possa tornare sui suoi passi“.

La Russa ha poi aggiunto: “Ho sempre sostenuto che la satira non possa e non debba essere censurata. Lo pensavo quando a calcare il palco di Sanremo erano comici dichiaratamente di sinistra e lo dico oggi con Pucci. A lui e alla sua famiglia va la mia vicinanza per le minacce ricevute”.

Il messaggio di Matteo Salvini per Andrea Pucci

Anche il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini si è schierato pubblicamente con Andrea Pucci.

Il suo messaggio social: “Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso”.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sulla rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo

Già nella giornata di domenica, poco dopo l’annuncio di Andrea Pucci, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva commentato pubblicamente la vicenda, attaccando la sinistra.

La premier ha detto: “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia”.

Meloni ha definito “inaccettabile” che “la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco”.

La presidente del Consiglio ha poi parlato di “doppiopesismo” della sinistra, “che considera ‘sacra’ la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide”.

La chiosa finale di Meloni: “La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa”.