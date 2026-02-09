NOTIZIE
Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, La Russa e Salvini difendono il comico invitato a ripensarci

Il comico Andrea Pucci ha annunciato di aver scelto di rinunciare a Sanremo dopo le polemiche: la reazione di Ignazio La Russa e Matteo Salvini

stefano d'alessio

Stefano D'Alessio

La notizia della rinuncia di Andrea Pucci a prendere parte al Festival di Sanremo 2026, dopo le polemiche che avevano seguito l’annuncio della scelta del comico come co-conduttore di una serata, è diventata un caso politico. La premier Giorgia Meloni lo ha difeso sui social, seguita da Ignazio La Russa e Matteo Salvini.

L’invito di Ignazio La Russa a Andrea Pucci

Dopo l’annuncio di Andrea Pucci, che ha comunicato la scelta di rinunciare a partecipare a Sanremo 2026, Ignazio La Russa gli ha telefonato per esprimergli la sua solidarietà. È stato lo stesso presidente del Senato a rivelarlo: “Ho telefonato all’amico Andrea Pucci per esprimergli la mia vicinanza e per invitarlo a ripensarci. Capisco la sua decisione, presa da persona perbene qual è, ma il mio auspicio è che possa tornare sui suoi passi“.

La Russa ha poi aggiunto: “Ho sempre sostenuto che la satira non possa e non debba essere censurata. Lo pensavo quando a calcare il palco di Sanremo erano comici dichiaratamente di sinistra e lo dico oggi con Pucci. A lui e alla sua famiglia va la mia vicinanza per le minacce ricevute”.

Il comico Andrea Pucci.

Il messaggio di Matteo Salvini per Andrea Pucci

Anche il vicepresidente del Consiglio, nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini si è schierato pubblicamente con Andrea Pucci.

Il suo messaggio social: “Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso”.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sulla rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo

Già nella giornata di domenica, poco dopo l’annuncio di Andrea Pucci, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva commentato pubblicamente la vicenda, attaccando la sinistra.

La premier ha detto: “Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio che si è creato attorno a lui. Esprimo solidarietà ad Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare a Sanremo a causa delle offese e delle minacce rivolte a lui e alla sua famiglia”.

Meloni ha definito “inaccettabile” che “la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco”.

La presidente del Consiglio ha poi parlato di “doppiopesismo” della sinistra, “che considera ‘sacra’ la satira (insulti compresi) quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro coloro che dicono cose che la sinistra stessa non condivide”.

La chiosa finale di Meloni: “La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa”.

