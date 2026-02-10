Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, Paolo Crepet critica il comico: "Offese mi disgustano, la satira è diversa"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sul caso Pucci a Sanremo interviene anche lo psichiatra torinese Paolo Crepet. Vicino alla data del suo spettacolo che mette in scena il libro “Il reato di pensare”, lo psichiatra accompagna nella riflessione sulla censura, l’autocensura e la libertà individuale. Intervistato in merito, si è espresso anche sul caso del comico accusato di sessismo e di fare battute a sfondo omofobo. Per lo psichiatra, il limite sono “le offese personali”.

Paolo Crepet su Pucci: c’è un limite

Lo psichiatra Paolo Crepet, autore del libro “Il reato di pensare”, intervistato per il suo prossimo spettacolo a teatro, ha risposto anche ad alcune domande inerenti a fatti di attualità. Spiegando che cosa farà nello spettacolo, ovvero guidare il pubblico in una riflessione su censura, autocensura e libertà individuale, lo psichiatra dice la sua sul caso Andrea Pucci.

Con riferimento al limite di accesso ai social per chi ha meno di 16 anni voluto da Pedro Sánchez, il Primo Ministro spagnolo, l’intervistatore interroga Crepet in merito a un altro caso amplificato sui social, ovvero la presenza di Pucci a Sanremo. Il comico ha deciso di ritirarsi dopo le critiche che lo accusano di utilizzare un linguaggio sessista e offese omofobe.

Lo psichiatra risponde di essere un libertario, ma sottolinea che ci sono dei limiti. Uno di questi è rappresentato dalle “offese personali. Ci deve essere autoregolamentazione”. Spiega che anche lui sale su un palcoscenico, ma non si mette a offendere gli omosessuali o le persone disabili. “Le offese mi disgustano”.

La partecipazione a Sanremo

L’idea dello psichiatra sembra essere quindi allineata con la decisione di Pucci di ritirarsi da Sanremo per le critiche ricevute. Ma interrogato nello specifico, Crepet dichiara di non voler entrare nel merito del caso. “Posso solo dire: occhio ad alcuni cantanti“, aggiunge.

Secondo lui, infatti, una certa cultura userebbe la musica come strumento di propaganda e basterebbe leggere i testi dei rapper e dei trapper per capirlo.

Sul tema della satira dà la sua personale opinione. Secondo lo psichiatra, infatti, un conto sono le offese, un’altra è la satira, che è una critica condotta con ironia e che riguarda specificamente il potere.

Social: spazi da cui stare lontani

Lo psichiatra non ha mai nascosto la sua avversione all’utilizzo, in un certo modo, dei social.

Si dice infatti d’accordo con il Primo Ministro Sánchez sul limitare l’accesso a chi ha meno di 16 anni, e questo perché i social creano dipendenza. Lo spiega con un esempio: “un eroinomane non è una persona libera”.

Per lo psichiatra, la battaglia più importante, più di quelle in Groenlandia o Venezuela, è decidere come utilizzare la tecnologia che abbiamo.

E sul fatto che lui stesso abbia un profilo Instagram seguito da 564.000 persone, spiega che a gestirlo sono dei suoi collaboratori e che lui non passa un minuto della propria giornata sui social.

La soluzione per una società sempre più attaccata al telefono è quella di “mettere il cellulare in un cassetto e affrontare la vita con un po’ di leggerezza”.