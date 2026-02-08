Andrea Pucci rinuncia a Sanremo, Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni: "Difende autore di bodyshaming"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Andrea Pucci, dopo le critiche subite, ha rinunciato al suo ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Giorgia Meloni sui social ha espresso il suo sostegno nei confronti del comico. Selvaggia Lucarelli, sul suo profilo Instagram, ha deciso di commentare la scelta della Premier ricordando le frasi di Andrea Pucci contro Elly Schlein definite dall’opinionista “becero bodyshaming”.

Il post di Selvaggia Lucarelli

Su Instagram Selvaggia Lucarelli ha postato il messaggio social di Giorgia Meloni di solidarietà ad Andrea Pucci.

Nella gallery pubblicata ha aggiunto anche alcuni dei contenuti che il comico aveva dedicato in passato ad Elly Schlein.

Nel dettaglio si tratta di una foto della leader del PD paragonata dal comico ad Alvaro Vitali e Pippo Franco.

In un altro scatto Andrea Pucci ironizza sull’aspetto fisico della politica.

Inoltre, Selvaggia Lucarelli ha aggiunto un altro contenuto dove è scritta una battuta del comico nei confronti di Tommaso Zorzi.

All’epoca, la sua affermazione fu oggetto di numerose critiche perché ritenuta di stampo omofobo.

Cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Giorgia Meloni

La didascalia della gallery postata su Instagram da Selvaggia Lucarelli è dedicata a Giorgia Meloni.

“Quindi Meloni è scesa in campo per difendere l’autore, tra le altre cose, di bodyshaming becero e volgare nei confronti di una sua avversaria politica a sinistra. Bodyshaming che per giunta non è inserito in uno show “satirico” ma è semplicemente robaccia vomitata sui social dal suo beniamino. E siccome questa roba fa schifo e giustamente c’è chi fa notare che fa schifo, Giorgia dà la colpa alla sinistra. Non fa una piega”.

Questo il suo commento al messaggio della Premier.

L’attacco ad Andrea Pucci

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli si esprime su Andrea Pucci e sulla sua partecipazione e, poi rinuncia, al Festival di Sanremo 2026.

Dopo il commento all’annuncio di Carlo Conti, sempre sui social si è espressa sulla scelta del comico di fare un passo indietro.

“Diciamo che dopo la figuraccia con la cronaca delle Olimpiadi, la Rai sta prudentemente cercando di arginare danni futuri”, questa la didascalia di una storia pubblicata a corredo di un articolo che parlava della rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo.