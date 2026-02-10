Andrea Pucci scaricato da Conad che non lo vuole a un evento aziendale, la reazione del comico

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Conad ha stracciato il contratto con il quale aveva ingaggiato Andrea Pucci per un evento aziendale. La decisione della catena di supermercati è arrivata dopo che il comico è stato travolto dalle critiche in seguito all’annuncio di Carlo Conti che lo aveva designato per co-condurre una serata del Festival di Sanremo 2026. Lo showman ha prima accettato e poi rifiutato l’incarico, spiegando che è stato costretto a fare un passo indietro a causa delle “minacce” e degli “insulti” ricevuti dalla sua famiglia.

Andrea Pucci, niente evento aziendale Conad: la rivelazione del comico

A riferire la vicenda del mancato ingaggio con la Conad è stato lo stesso Pucci, che ha pubblicato una Storia sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di lunedì 9 febbraio.

Lo showman ha fatto uno screenshot di una mail inviata da parte dell’area comunicazione di Conad. “Buon pomeriggio – recita il messaggio – a seguito delle vicende successe negli ultimi giorni a livello mediatico, purtroppo ci vediamo costretti a rinunciare all’ingaggio dell’artista Andrea Pucci al nostro evento aziendale”.

ANSA

“Non possiamo legare il nostro nome a fatti e/o persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba e/o polemica – hanno aggiunto dalla Conad -. La ringrazio comunque per la Sua disponibilità. Cordiali saluti”.

La reazione di Pucci

“La Conad – ha commentato sarcasticamente Pucci – ha cambiato idea. Ora non faccio più ridere, ma neanche la spesa come rimborso? Ahaha”.

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”, ha concluso ironicamente.

Sanremo, perché Pucci è finito nella bufera dopo l’annuncio di Carlo Conti

Non appena Conti ha reso noto di aver scelto Pucci come co-conduttore per una serata a Sanremo, sul comico e sullo stesso conduttore toscano sono piovute tantissime critiche.

Motivo? Perché molti considerano Pucci un personaggio troppo divisivo e con poco tatto. A sostegno di ciò, in questi giorni, sono state rilanciate sui social molte uscite controverse del comico di destra (lui stesso si è definito tale).

Ad esempio, è stato fatto circolare il filmato in cui lo si vede davanti a una sede del Pd con le serrande abbassate mentre fa dell’ironia sul partito di centrosinistra: “Chiuso per fallimento, rinnovo locali. Ciao” (il post fu condiviso anche dalla leghista Silvia Sardone).

Ha ripreso a essere diffuso via social anche un suo sketch su sicurezza e magistratura: “Noi viviamo in una nazione meravigliosa, chi viene non se ne va mai più. Se ammazzi uno, il giudice ti dice “Ehi”. Tu basta che gli dici “scusa”. Se arrivi in casa e c’è qualcuno che sta rubando, devi aprire la porta e dire “scusa, sono arrivato un po’ prima””.

Tanti stanno anche ricordando gli attacchi rivolti da Pucci alla segretaria del Pd Elly Schlein. “Già che ci sei, dentista e orecchie no? Ridicola”, scrisse commentando una foto della politica. In un’altra occasione disse che esteticamente era “un mix fra Alvaro Vitali e Pippo Franco”.

Anche Rosy Bindi venne bersagliata. “Sei più bella che intelligente”, disse il comico che fece incetta di critiche anche quando sul mondo femminile sostenne che “le donne nascono stitiche ma quando devono cagare il c…o sono bravissime”.

E ancora, ecco la frase contro Tommaso Zorzi al tempo dei tamponi per il Covid: “Ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron** anche nell’altra, se erano ancora più stron** in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel cul*”.

Pucci è anche stato criticato per aver usato in passato il termine “zecche“, parola dispregiativa riferita alla sinistra.