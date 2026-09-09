Andrea Ricciotti, l’intervista al regista: “I numeri non mi bastavano, avevo bisogno di raccontare storie”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono scelte che, mentre le compi, non hanno ancora la forma di una scelta. Assomigliano più a una frattura. Andrea Ricciotti ne ha fatta una quando ha lasciato Ingegneria informatica, un percorso ordinato, riconoscibile, persino rassicurante, per inseguire qualcosa che allora era molto più difficile da spiegare: il bisogno di raccontare storie. Forse è anche per questo che, parlando con lui, torna spesso una parola: ordine. Andrea Ricciotti lo cerca sul set, nel montaggio, nel rapporto con le persone con cui lavora. Lo cerca persino dentro una professione che dell’imprevisto, dell’incertezza e del compromesso ha fatto quasi una grammatica. Eppure il cinema, per lui, sembra nascere esattamente dal movimento opposto: da ciò che quell’ordine lo rompe. Dalla paura, dallo smarrimento, dalle domande che non hanno ancora trovato una formulazione definitiva. A 31 anni, dopo circa un decennio trascorso tra regia e montaggio, Andrea Ricciotti non sembra particolarmente interessato a costruire una mitologia di sé. Racconta piuttosto un mestiere imparato lavorando, accettando incarichi che lo costringessero ad alzare ogni volta un po’ l’asticella, passando da un incontro professionale all’altro fino a trovare il proprio spazio nell’industria. E quando parla di ambizione non prova nemmeno a nasconderla: ce n’è «tutta». Ma è un’ambizione attraversata dal dubbio, dalla necessità di continuare a imparare e dalla consapevolezza che la sicurezza in se stessi, se diventa assoluta, rischia di trasformarsi in sordità verso gli altri. È forse in questa tensione che si trova una chiave per entrare ne Il primo della classe, il cortometraggio prodotto da One More Pictures con cui ha vinto l’ottava edizione de La Realtà Che Non Esiste e presentato come evento speciale al Festival di Venezia 2026, disponibile su RaiPlay. La storia parte da Vincenzo, ragazzo brillante, popolare, apparentemente perfetto, e da un’accusa di violenza mossa dalla sua ex fidanzata. C’è un video che sembra offrire una risposta, finché la possibilità della manipolazione incrina anche la fiducia nelle immagini. La domanda, allora, non è più soltanto a chi credere, ma a chi vogliamo credere. È un interrogativo sull’intelligenza artificiale e sui deepfake, certo, ma anche sul modo in cui costruiamo la realtà, sui pregiudizi che portiamo con noi e sulla responsabilità individuale di fronte alle narrazioni che scegliamo di accettare. Nel film entrano così anche la mascolinità tossica, la violenza, l’educazione digitale e quella zona sempre più difficile da distinguere in cui ciò che vediamo smette di coincidere necessariamente con ciò che è accaduto. Ma conversando con Ricciotti per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie si ha l’impressione che, sotto queste domande, ne esista un’altra, più privata. Una domanda che lui stesso dice di avere inseguito nei propri lavori e persino affrontato in terapia, senza essere ancora pronto a darle un nome preciso. Forse è proprio da lì che conviene cominciare a conoscerlo: non dalla risposta che ha trovato, ma dalla domanda che continua a cercare.

Il primo della classe: che tappa rappresenta nel suo percorso professionale e personale?

“Il primo della classe non è il primo cortometraggio che ho diretto. Nello specifico, considerando produzioni analoghe, è il terzo. È stato, però, il primo a coinvolgere un apparato produttivo di queste dimensioni e, per la prima volta, ho avvertito una responsabilità particolarmente forte. Non era un progetto che realizzavo soltanto per me: nasceva dalla vittoria di un concorso e, soprattutto, sapevo che avrebbe avuto anche una valenza educativa, perché sarà proiettato nelle scuole. È stato pensato per i ragazzi, con l’obiettivo di sensibilizzarli su questi temi. Durante la scrittura e le riprese ho percepito con chiarezza l’importanza e il peso di questa responsabilità. Allo stesso tempo, è stato un cortometraggio molto divertente da girare: avevamo una troupe splendida e un cast di grande talento. Eravamo numerosi e alcune scene erano particolarmente complesse, quindi ha rappresentato una sfida importante. È stato stimolante misurarmi con un progetto di questa portata, perché non avevo mai lavorato su una produzione di simili dimensioni. In questo percorso, One More Pictures mi ha sostenuto moltissimo in ogni fase. In particolare, Nicola Conversa e Giulia Udda mi sono sempre stati accanto, offrendomi un supporto prezioso. Abbiamo lavorato molto bene insieme, dall’inizio fino alla conclusione della post-produzione”.

È un progetto dalla forte rilevanza sociale. Che messaggio spera rimanga allo spettatore dopo aver visto Il primo della classe?

“Se dovessi sintetizzare il messaggio del cortometraggio in una frase, direi che oggi siamo noi a costruire la realtà. In un certo senso è sempre stato così, ma con l’avvento dell’intelligenza artificiale è diventato molto più semplice manipolare la narrazione. Ho la percezione che il tema della manipolazione narrativa venga spesso considerato una questione politica, ‘da adulti’, quasi distante dalla nostra quotidianità e associata soprattutto all’azione dei governi. Oggi, invece, gli strumenti per farlo sono nelle mani di tutti. È molto semplice generare un deepfake, creare un doppiaggio mai pronunciato o produrre un video completamente artificiale. Spero quindi che, vedendo il cortometraggio, le persone sentano la necessità di prestare ancora più attenzione a ciò che accade intorno a loro. Manipolare una narrazione è sempre più facile e alcune persone, per le condizioni in cui si trovano, possono essere maggiormente esposte o vulnerabili a questi meccanismi. Diventa quindi fondamentale sviluppare una capacità critica sempre più solida nell’interpretare la realtà che ci circonda. Credo sia particolarmente importante per i più giovani”.

Il cortometraggio, pur affrontando i rischi legati alla difficoltà di distinguere tra intelligenza artificiale e realtà, tocca anche un tema molto delicato: la mascolinità tossica tra i giovani. Come si è posto, prima ancora che come regista, come persona di fronte a questo argomento?

“È un tema che sento molto vicino. Ho anche un piccolo brand che affronta proprio questo argomento e cerca di contrastare la mascolinità tossica, sebbene in quel contesto venga trattata con maggiore leggerezza. Il cortometraggio, invece, come dice lei, la affronta in maniera decisamente più seria. Non condivido la posizione di chi risponde con ‘not all men’. Credo che sia necessario guardarci tutti allo specchio e assumerci le nostre responsabilità, perché ciascuno è chiamato a fare la propria parte. È un discorso molto ampio, ma necessario. Più ne parliamo, più possiamo contribuire, gradualmente, a sensibilizzare le persone. Purtroppo, troppo spesso il confronto avviene tra persone che condividono già la stessa sensibilità. È invece fondamentale riuscire a portare il messaggio anche al di fuori di questi contesti, senza rivolgersi soltanto a chi ha già intrapreso un percorso di consapevolezza. Ed è un cammino lungo: possiamo aver compiuto un primo passo, ma ne restano ancora moltissimi. Per quanto mi riguarda, so di avere ancora molto da imparare. Penso che sia necessario continuare tutti in questa direzione e che parlarne sempre di più possa aiutarci, gradualmente, a produrre un cambiamento. Siamo ancora molto lontani dal risultato. Le notizie che leggiamo ogni giorno sono terribili e dimostrano quanto lavoro resti da fare. Da un certo punto di vista sarebbe consolatorio poter dire che la nostra generazione sta facendo meglio. Sicuramente sta cercando di farlo, ma anche noi abbiamo ancora molto da imparare. Il percorso è tutt’altro che concluso”.

Tra le competenze che indica nel suo curriculum figura una profonda conoscenza dell’IA. Come si trova la giusta dimensione tra ‘apocalittici’ e ‘integrati’ dell’intelligenza artificiale?

“Credo che la responsabilità non sia dello strumento, ma dell’individuo. Naturalmente, alcuni strumenti sono più pericolosi di altri e hanno potenzialità diverse. Tuttavia, per dirla nella maniera più semplice e nota possibile, citando Michael Jackson, bisogna partire dall’uomo nello specchio. Dobbiamo prestare molta attenzione a ciò che facciamo e chiederci, ogni volta che utilizziamo uno strumento, se il nostro modo di impiegarlo possa danneggiare altre persone. Sono convinto che l’intelligenza artificiale sia una risorsa straordinaria, soprattutto in ambito informatico. Sta offrendo la possibilità di ripensare l’informatica, i processi e il modo di lavorare delle persone. Su questo potremmo fare un’altra intervista, perché è un argomento che trovo estremamente interessante. D’altra parte, però, l’IA sta modificando profondamente l’immagine del mondo così come lo conosciamo, in particolare nel campo dei media e dell’audiovisivo. È un discorso complesso. Alcuni giorni sono più ottimista di altri: a volte penso che stia finendo tutto, altre che le persone avranno sempre bisogno di storie raccontate da altre persone. La verità è che prevedere ciò che accadrà è molto difficile. Mi auguro che l’intelligenza artificiale segua un proprio percorso senza finire per fagocitare il cinema. Purtroppo, credo che ormai questa evoluzione non sia più nelle mani di nessuno”.

US: Francesca Polici

Esiste il bisogno umano di ascoltare storie, ma anche quello di raccontarle. Il suo percorso da regista dimostra che per lei raccontare storie è un’esigenza. Da dove nasce questo desiderio? Perché sente la necessità di farlo?

“Sono cresciuto in una casa di campagna, senza fratelli né cugini della mia età, almeno fino a quando non ero già abbastanza grande. I ricordi più vivi di quei pomeriggi trascorsi a casa sono legati all’emozione di guardare i film e immergermi in quelle grandi storie. Mi piace ricordare che i film che mi hanno fatto scoprire il cinema, le emozioni e il senso della grande avventura formano una tripletta piuttosto particolare: Space Jam, Jumanji e La mummia. È davanti a quei film che ho cominciato a provare paura, stupore ed emozione. Sono sensazioni che mi sono rimaste dentro”.

Quando ha capito che quelle emozioni si sarebbero trasformate nel bisogno di raccontare storie?

“Crescendo facevo fatica a comprendere da dove provenisse questa spinta. L’ho capito soltanto all’università, mentre seguivo un percorso informatico, molto matematico e strutturato. A un certo punto ho sentito che non mi bastava più. È stato allora che ho capito: ‘I numeri non mi bastano. Ho bisogno di raccontare storie, di portare sullo schermo la mia esperienza e quella degli altri’”.

Space Jam, Jumanji e La mummia: tre titoli che uniscono commedia, azione e avventura e, nel caso de La mummia, anche elementi horror. Sono caratteristiche che ritroviamo in molte delle sue esperienze professionali. Sono queste le storie che sente più vicine oppure ambisce a confrontarsi con generi molto diversi tra loro?

“In questo momento sento una forte propensione verso l’avventura e la commedia. Il genere che forse mi è rimasto più dentro, a livello istintivo, è però l’horror, anche perché ne ho visto tantissimo. Sono stato felicissimo di montare l’ultimo film di Zampaglione, The Nameless Ballad, tra l’altro girato in inglese, e continuo a sentire una forte attrazione verso quel genere. Non mi è ancora capitato di scrivere un lungometraggio horror: quando scrivo, tendo a muovermi in altre direzioni. In realtà, non c’è un genere di fronte al quale direi: ‘No, questo non mi appartiene e non voglio affrontarlo’. Cerco sempre di trovare in un testo un elemento che richiami un’esperienza vissuta, un punto di contatto personale dal quale partire per sviluppare la storia. Come dice lei, però, la mia passione nasce anche da quei titoli e sicuramente mi avvicino a quel tipo di racconto con maggiore naturalezza”.

Una domanda forse semplice per chi non conosce a fondo il settore: che differenza c’è tra regia e montaggio? Nell’immaginario comune, il montatore è semplicemente colui che assembla il girato ed elimina ciò che è superfluo. Ma si potrebbe dire che una parte fondamentale della regia di un film avvenga anche in sala di montaggio?

“Allargherei ulteriormente il concetto. Sono innamorato del cinema in tutte le sue forme e, nel tempo, ho sperimentato molti ruoli diversi. Credo che uno degli aspetti più affascinanti di questo mestiere sia proprio il continuo confronto umano. Nel cinema, infatti, i confini tra i ruoli raramente sono così netti. Il bello sta nel trovare un equilibrio tra le persone, e ogni collaborazione genera dinamiche differenti. Il rapporto tra regista e montatore cambia in base alle persone coinvolte, ma anche alla natura del progetto, alla produzione o alla piattaforma per cui si lavora. È proprio questo ad affascinarmi: incontrare una persona e capire quale equilibrio creativo si possa costruire insieme. Per esempio, montare con Francesco Ebbasta significa vivere un determinato tipo di collaborazione. Lavorare con Zampaglione è stato completamente diverso, così come osservare Diego Capitani al montaggio de Il primo della classe mi ha offerto ancora un’altra prospettiva. Penso che il rapporto tra regista e montatore sia fondamentale perché è proprio in fase di montaggio che il girato può assumere improvvisamente un significato e una forma diversi. È un passaggio che può anche fare paura e, proprio per questo, richiede soprattutto fiducia reciproca. Nel momento in cui si arriva alla forma definitiva di un’opera, è essenziale che regista e montatore condividano una visione e sappiano di procedere nella stessa direzione”.

Ha citato la parola ‘paura’. Qual è stata la più grande che ha provato sul set de Il primo della classe?

“Non so se parlerei di vera e propria paura, perché ero completamente immerso nel flusso del lavoro. C’erano molta adrenalina, emozione e anche tanto divertimento. Come le dicevo, è stata una troupe splendida. Ci tengo anche a citare, se posso, il direttore della fotografia Yuri Santurri, che ha fatto un lavoro incredibile. Ci siamo trovati benissimo anche sul piano umano. La paura era legata soprattutto ai momenti in cui il tempo cominciava a scarseggiare. A quel punto bisognava prendere decisioni importanti molto rapidamente e riuscire comunque a completare la scena, anche modificando i piani senza avere dieci minuti per sedersi, riflettere e prendere appunti. Bisognava tenere tutto a mente e riuscire comunque a ottenere il risultato desiderato. Quelli sono stati gli unici momenti che definirei di paura, anche se li ho vissuti con una certa serenità. Il lavoro del regista è molto idealizzato dai media: si immagina il regista seduto dietro al monitor, intento a osservare, riflettere e decidere se girare nuovamente una scena. In realtà, il mestiere cambia moltissimo a seconda del contesto e credo che oggi sia fondamentale sapersi adattare. Mi viene in mente, per esempio, il caso di Obsession: un budget relativamente contenuto e professionisti abituati a trovare soluzioni efficaci anche con risorse limitate hanno permesso di ottenere un risultato incredibile”.

Quando si ha la responsabilità di un progetto dalla forte valenza sociale come Il primo della classe, dove si colloca il confine tra libertà creativa e responsabilità?

“È molto difficile stabilirlo. Credo che l’aspetto fondamentale sia mantenere un dialogo molto aperto con tutti. Ho sempre la sensazione che, quando si scrive un progetto lasciando poco spazio al confronto e ai cambiamenti, il rischio sia elevato: si finisce per rimanere troppo legati alla propria prospettiva. Quando invece si mette il lavoro sul tavolo e lo si analizza insieme ad altre persone, ci si accorge che alcuni elementi concepiti in un determinato modo possono essere interpretati diversamente. È proprio in quel momento che si comprende se il messaggio che si voleva trasmettere arriva davvero oppure no e, se necessario, si interviene per renderlo più chiaro. Quando si affrontano temi di questo tipo, è importante raccontare una storia coerente con il messaggio che si vuole comunicare. Se, per ragioni artistiche, si compie una determinata scelta e questa finisce per indebolirlo o alterarlo, il rischio è considerevole. Parliamo inoltre di un prodotto destinato a RaiPlay e coinvolge molti volti importanti, quindi è necessario prestare grande attenzione”.

Vorrei soffermarmi anche sull’aspetto personale. Quanta ambizione c’è dietro il suo percorso professionale?

“Tutta. La risposta è un po’ come nei meme in cui ti chiedono: ‘Questo o questo?’. Sì. Oggi, nel bene e nel male, entrare nel mondo del cinema è complicato. Lo si dice da sempre. Finché, però, rimangono soltanto frasi come ‘sono tutti raccomandati’, si può essere portati a pensare: ‘Va bene, allora non ci provo nemmeno’. La verità è che, al di là di luoghi comuni di questo tipo, che non corrispondono alla realtà, è comunque un percorso totalizzante. Bisogna essere disposti a lasciare un po’ indietro la propria vita, o almeno alcuni suoi aspetti. Serve un obiettivo molto chiaro e bisogna mantenere una grande lucidità, perché è un cammino lungo. Spesso può essere anche doloroso, perché ci si ritrova molto lontani dal proprio obiettivo, o almeno si ha la sensazione di esserlo. Servono quindi stabilità e consapevolezza di sé. Bisogna avere fiducia nelle proprie capacità, ma senza eccedere, perché altrimenti si rischia di chiudersi al confronto con gli altri. È un equilibrio molto complesso, quasi un continuo camminare su una corda: è facilissimo sbilanciarsi da una parte o dall’altra”.

Lei ha 31 anni e lavora da circa dieci. Quanto spazio ha avuto nel suo percorso la formazione accademica e quanto, invece, l’esperienza sul campo?

“Come le dicevo, ho iniziato Ingegneria informatica e, dopo due anni, ho capito che volevo cambiare vita. A quel punto ho frequentato un piccolo corso intitolato ‘La regia, l’idea’, tenuto da Claudio Di Biagio presso Artithesi, una scuola privata. Non ricordo esattamente quanti mesi durasse, ma non era particolarmente lungo. L’obiettivo era offrire una formazione che partisse dalle basi e affrontasse progressivamente i diversi aspetti della regia. In seguito avrei voluto studiare all’estero, ma i costi erano troppo elevati; l’alternativa era iniziare a lavorare. Alcune accademie italiane molto importanti e conosciute, invece, non rispecchiavano pienamente la mia idea del cinema come industria. Percepivo un approccio maggiormente orientato al cinema d’autore e meno vicino agli altri ambiti che mi interessavano. Era, naturalmente, una valutazione del tutto personale: parliamo di scuole eccellenti, dalle quali sono usciti moltissimi talenti. Semplicemente, non sentivo che quella fosse la strada più adatta a me, anche alla luce dei riferimenti cinematografici di cui parlavamo prima. Ho quindi deciso di entrare direttamente nel mondo del lavoro, cercando sempre esperienze che mi spingessero oltre le capacità che avevo in quel momento, che mi mettessero alla prova e mi permettessero di migliorare progetto dopo progetto. Ho continuato così: un lavoro dopo l’altro, conoscendo nuovi clienti e professionisti che, a loro volta, mi mettevano in contatto con altre persone. Ho lavorato praticamente senza sosta, perché ogni incarico rifiutato mi sembrava un’opportunità persa. A un certo punto cercavano un assistente al montaggio per Bentornato Presidente e i registi chiesero indicazioni a quattro persone diverse. Tutte e quattro fecero il mio nome perché, per ragioni differenti, mi conoscevano o avevano già lavorato con me. Da lì è iniziato il mio percorso come assistente al montaggio e ho continuato ad applicare lo stesso principio che mi aveva guidato fino a quel momento: mettermi il più possibile alla prova per imparare e migliorare direttamente sul campo. È un approccio molto personale, legato alla necessità di sperimentare in prima persona e confrontarmi concretamente con il mestiere, ma anche all’esigenza di lavorare per poter sostenere economicamente questo percorso e costruirmi una certa stabilità”.

C’è, nel suo futuro, l’aspirazione a dirigere un lungometraggio?

“Sì, assolutamente. Qualche anno fa le avrei detto che volevo fare il regista, punto. Oggi, invece, sento di poter dire che vorrei essere sia regista sia montatore. Mi hanno detto che è sconsigliato, perché sarebbe meglio concentrarsi su un solo mestiere, ma mi piace complicarmi un po’ la vita. Mi affascina quindi l’idea di portare avanti entrambi i ruoli. Montare il film di un altro può essere un’esperienza bellissima, molto diversa dal lavorare sul proprio materiale, che personalmente trovo estremamente angosciante. Mi piacerebbe quindi continuare a fare entrambe le attività, senza necessariamente svolgerle sempre nello stesso progetto”.

Qual è, se c’è, il peso dell’essere definito, soprattutto in Italia, un ‘giovane regista’?

“Non lo so ancora, perché non mi riconosco del tutto in questa definizione. Sento di essere ancora lontano dal potermi considerare effettivamente un giovane regista. Tra l’altro, non mi sento nemmeno più così giovane. Credo che uno dei temi centrali sia la necessità di un ricambio generazionale all’interno dell’industria. Penso che ci sia ancora molto lavoro da fare e che sia necessario conquistare una maggiore fiducia da parte del pubblico, soprattutto quando si parla di cinema di genere, quello più puro. È sicuramente una prospettiva che mi dà molta energia e spero di avere altre occasioni per confrontarmi concretamente con questa definizione”.

Tornando a Il primo della classe: dopo averlo visto montato, finito e consegnato, che aspetto del suo stesso lavoro l’ha stupita di più?

“La capacità di tenere insieme tutti gli elementi. Come dicevo prima, era un progetto complesso sotto molti aspetti: per la scrittura, per il tema affrontato, per il numero di volti coinvolti, per le sponsorizzazioni, per il backstage e adesso anche per le interviste, che sono la parte che mi spaventa più di tutte. Mi ha sorpreso essere riuscito a gestire l’intero processo, rispettandone tempi e punti fermi e, contemporaneamente, a portare avanti tutti gli altri impegni professionali che avevo al di fuori di questo progetto, senza perdere il controllo. Direi quindi che mi ha stupito soprattutto essere riuscito a mantenere ordine in un processo così articolato. È un principio che cerco di seguire sia nella vita sia nel lavoro: avere una visione chiara di ciò che stiamo facendo mi dà sicurezza e, allo stesso tempo, mi permette di trasmetterla alle persone con cui collaboro”.

Visto che ha usato la parola ‘ordine’, non posso non chiederle: è stata altrettanto ordinata la reazione degli altri quando decise di lasciare Ingegneria informatica per intraprendere questo percorso pari a un’incognita?

“No, per niente. È stato un passaggio molto complesso, soprattutto nel rapporto con i miei genitori, perché tenevano particolarmente al conseguimento della laurea. Da quel punto di vista è stato davvero complicato. La mia scelta ha comportato diverse difficoltà: dalla necessità di diventare economicamente autonomo al bisogno di ricostruire, nel tempo, un equilibrio con i miei genitori. Fortunatamente oggi ci siamo riusciti e abbiamo un ottimo rapporto. Soprattutto nei primi anni, però, è stato un periodo molto duro. La decisione è maturata anche in seguito ad alcune vicende familiari che spero di riuscire a raccontare nel mio prossimo cortometraggio. È uno dei passaggi che mi hanno segnato maggiormente, sia nella vita sia nella carriera. Nel bene e nel male, me lo porterò sempre dietro perché ormai fa parte di me. Un conto è dire: ‘Lascio Ingegneria e comincio a lavorare’. All’inizio, per esempio, facevo il fotografo alle feste di diciottesimo compleanno. Un altro è poter dire: ‘Quest’estate studierò alla New York Film Academy’. Per un genitore è comprensibilmente più rassicurante sentirsi dire la seconda frase. Purtroppo, per me quella possibilità non c’era. Se posso aggiungere una nota personale, però, vorrei ringraziare mia sorella, Giorgia. Durante questo percorso, che è stato difficile e spesso accompagnato da un forte senso di smarrimento, osservare mia sorella crescere e riconoscere in lei tanta forza e lucidità mi ha aiutato a trovare una direzione. Mi ha trasmesso energia ed è stata anche una grande fonte d’ispirazione per la scrittura di questo cortometraggio e del prossimo”.

Immagino che abbia pesato anche il divario generazionale.

“Sicuramente. Mio padre fa il geometra e provengo da una famiglia molto distante dalle professioni artistiche. La loro preoccupazione, quindi, era più che legittima. Non avevano mai conosciuto nessuno che lavorasse in questo settore e, naturalmente, i racconti che circolano sull’ambiente cinematografico non sono sempre rassicuranti. È un mondo nel quale entrare è molto difficile, quindi comprendo le loro paure. Avevano tutte le ragioni per essere preoccupati”.

Un regista una volta mi disse che un autore, per tutta la vita, non fa altro che inseguire sempre la stessa domanda. Guardando ai lavori che ha realizzato finora, pensa che ce ne sia una che anche lei continua a inseguire?

“Sì, sono certo che ci sia. Sento di averla affrontata, almeno in parte, anche in terapia. Forse, però, non sono ancora pronto a verbalizzarla, a darle una forma precisa e definita. So che quella domanda esiste e percepisco che, in qualche modo, continuo a muovermi intorno a essa”.