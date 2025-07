Andrea Russo risucchiato dal motore dell'aereo a Orio al Serio, l'avvocato Missale: "Violata la sua dignità"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

L’avvocato del Foro di Bergamo, Fabio Missale, in qualità di legale incaricato da un “soggetto che non intende esporsi” pubblicamente in merito alla morte di Andrea Russo, il 35enne deceduto l’8 luglio 2025 all’aeroporto di Orio al Serio dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo, scrive quanto segue: “Si contesta con fermezza la pubblicazione e diffusione di contenuti lesivi della memoria” della vittima, “in particolare la divulgazione di informazioni strettamente personali e sensibili, come il presunto riferimento a una condizione pregressa di tossicodipendenza, prive di ogni nesso diretto con i fatti oggetto della cronaca”.

“Tali contenuti – prosegue l’avvocato Missale – risultano non pertinenti rispetto alla notizia, non essendo in alcun modo necessari per la comprensione dei fatti riportati, né giustificati da un interesse pubblico concreto. La loro diffusione costituisce un’ingerenza ingiustificata nella sfera privata del defunto e si traduce in una violazione del principio di pertinenza e del rispetto della dignità personale, anche dopo la morte”.