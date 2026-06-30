Andrea Salvati morto a Poirino in un incidente dopo una consegna, il 18enne era in scooter sotto la pioggia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il diciottenne Andrea Salvati è morto al CTO di Torino in seguito a un incidente in scooter avvenuto a Poirino la sera del 28 giugno. Il giovane ha perso il controllo del mezzo sulla rotonda di via Torino a causa della pioggia battente, mentre rientrava in pizzeria dopo aver effettuato l’ultima consegna a domicilio. I rilievi sul sinistro sono affidati ai Carabinieri.

L’incidente a Poirino, nel torinese

Una terribile tragedia si è consumata nella serata di domenica 28 giugno 2026 nel comune di Poirino, nel territorio provinciale di Torino.

Il diciottenne Andrea Salvati, residente a Trofarello, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate in un violento sinistro stradale avvenuto intorno alle ore 22:30. Il giovane stava percorrendo la rotonda situata all’incrocio tra via Torino, la strada vicinale Savona e la variante esterna del comune.

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Il ragazzo si trovava a bordo del suo motorino e stava rientrando verso la pizzeria per cui lavorava, dopo aver appena effettuato l’ultima consegna a domicilio della serata a un cliente della zona. Sull’area si stava abbattendo un forte e improvviso temporale con pioggia battente, fattore che ha quasi certamente compromesso la stabilità del manto stradale causando il sinistro.

Morto il 18enne Andrea Salvati

I primi rilievi effettuati sul luogo dell’incidente dai Carabinieri della compagnia di Chieri lasciano ipotizzare che si sia trattato di un incidente del tutto autonomo, escludendo il coinvolgimento diretto di altre vetture in transito.

Nell’impatto contro la struttura centrale della rotatoria, lo scooter ha schiacciato il giovane causandogli un gravissimo trauma toracico. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure e trasportato d’urgenza il ferito in ambulanza verso il pronto soccorso dell’ospedale CTO di Torino.

Nonostante in un primissimo momento il quadro clinico generale non sembrasse tale da far temere l’immediato pericolo di vita, le condizioni del diciottenne sono precipitate drasticamente nel giro di pochissime ore, rendendo vani i disperati tentativi dei medici della struttura sanitaria.

I progetti distrutti nello schianto

La scomparsa di Andrea Salvati, che aveva compiuto la maggiore età lo scorso febbraio, ha fatto calare un’ombra sulla comunità locale. Grandissimo appassionato di musica trap, soltanto la settimana precedente l’incidente aveva partecipato insieme alla cugina al concerto del cantante Sfera Ebbasta all’Allianz Stadium di Torino.

Il giovane aveva deciso di intraprendere l’attività di fattorino per le consegne serali con l’obiettivo di non gravare economicamente sulle finanze dei propri genitori in vista delle imminenti vacanze estive.

Andrea stava infatti pianificando un viaggio in Spagna con il suo gruppo di amici; una parte della quota necessaria gli era già stata regalata dalla nonna, ma il diciottenne desiderava coprire autonomamente le restanti spese del soggiorno per conquistare una propria indipendenza economica.