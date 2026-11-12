Andrea Scanzi attacca il Governo Meloni sulla cybersicurezza, "Tre ministri e tre posizioni diverse"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Tre posizioni totalmente diverse da parte di altrettanti esponenti del governo”. Andrea Scanzi attacca il governo Meloni sulla cybersicurezza dopo l’ondata di allarmi bomba arrivati via mail in migliaia di scuole. Ospite di Otto e mezzo su La7 il 12 novembre, il giornalista ha detto che, davanti agli attacchi hacker, larga parte degli esponenti del governo starebbe “brancolando nel buio”.

Andrea Scanzi a Otto e mezzo sugli allarmi bomba

Le mail, recapitate l’11 novembre a circa 6.300 istituti, erano firmate da un fantomatico “Mikhail Andropov”, sedicente leader del “Vilajat del Misoginistan”. Partendo da qui, Scanzi ha ironizzato: “Tenendo conto di chi ci governa, potrebbero anche ipotizzarlo, un decreto anti-Misoginistan”.

Se non lo fanno, ha aggiunto, è perché “per fare anche dei decreti inutili serve avere delle cognizioni, delle minime conoscenze”.

Anche l’appello all’unità lanciato da Giorgia Meloni, che il 12 novembre ha riunito le opposizioni a Palazzo Chigi, secondo il giornalista rientra in una narrazione precisa: “Non riesco a gestire la vicenda, intanto facciamo la parte di quella buona che antepone i valori del Paese ai valori prettamente politici e partitici”.

Le tre posizioni del governo Meloni

Il cuore dell’attacco è l’inadeguatezza degli esponenti dell’esecutivo, “non tanto della Meloni”. Scanzi ha elencato le dichiarazioni dei ministri: Giuseppe Valditara che vede “sicuramente una strategia” (“non sapevo che fosse esperto di cybersicurezza”), Matteo Piantedosi che la esclude e Guido Crosetto che, nella sua ricostruzione, “ha dato ragione a entrambi e a nessuno”.

Stando a quanto riportato da Sky TG24, Valditara aveva parlato di una strategia legata agli attacchi delle ultime settimane, mentre Piantedosi aveva invitato alla cautela: “È prematuro parlare di regia comune”.

Citando Paolo Mieli, Scanzi ha poi parlato anche di una faida interna a Fratelli d’Italia.

La gestione della cybersicurezza, secondo il giornalista, rientrerebbe nello scontro tra Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, “uomo potentissimo, stimatissimo da Giorgia Meloni”, che ha la delega ai servizi.

La cybersicurezza e i soldi contro gli hacker

L’ultima stoccata riguarda i fondi. Se c’è in atto una “guerra ibrida”, come sostiene il ministro della Difesa, Scanzi si chiede perché nel nuovo Documento programmatico pluriennale della Difesa la spesa per la cyber valga “praticamente” il 5% del totale, con circa 700 milioni in meno rispetto al passato.

“Se è una priorità, i fatti in qualche modo seguono le parole”, ha concluso, “e non mi sembra che sia così”.