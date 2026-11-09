Andrea Scanzi attacca Pierluigi Diaco nonostante le scuse a Ravagnani, "la Rai continua a proteggerlo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Scanzi commenta su Facebook la nota di Pierluigi Diaco sul caso Ravagnani: definisce “delirante” l’accusa di avance in camerino e approva le querele, ma attacca il conduttore di “BellaMa'”, giudicato “bigotto” e “debole” coi forti, liquidando le sue scuse come tardive e dettate dal timore di ripercussioni da parte della Rai e di Milly Carlucci più che da un vero pentimento.

Ballando, l’opinione di Scanzi su Diaco

Pierluigi Diaco assolto solo su un punto, e condannato su tutto il resto. Andrea Scanzi è intervenuto su Facebook dopo la nota con cui il conduttore di “BellaMa'” è tornato sull’intervista ad Alberto Ravagnani, l’ex sacerdote della Diocesi di Milano oggi in gara a “Ballando con le stelle“. Per Scanzi le voci su presunti approcci in camerino sono del tutto inverosimili; sul modo di fare televisione del conduttore, però, il suo giudizio resta senza appello.

Sul caso Scanzi fa “tre considerazioni rapide”. Nella prima difende con decisione il conduttore sul fronte più delicato: “Non ci credo neanche se lo vedo che Diaco abbia fatto ‘avance o approcci’ in camerino. Ma non diciamo ca**ate, dai. È un’accusa delirante (e fa bene ad adire le vie legali)” ha affermato.

Le altre due sono invece un attacco frontale. Per Scanzi, Diaco “è semplicemente stato bigotto, bacchettone, antipatico, reazionario, fastidioso, forte (?) coi deboli e debole coi forti come fa quasi sempre”.

Il passo indietro, arrivato solo dopo giorni di silenzio, sarebbe frutto non di un vero pentimento, ma dettato dal timore di Carlucci e dei vertici Rai che “continua a difenderlo pateticamente”. La chiusura non lascia spazio a sfumature: “Resta, in tutto questo, una incrollabile certezza: è stato uno dei momenti più orrendi, imbarazzanti e insopportabili nella storia recente della tivù italiana. BellaDia’!”.

Le scuse di Diaco

All’indomani della sesta puntata di “Ballando“, Diaco ha diffuso alle agenzie una dichiarazione divisa in due parti. Nella prima riconosce di aver sbagliato e accoglie il richiamo dell’azienda: “Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti, nonché avrei dovuto non rispondere in diretta televisiva alle considerazioni fatte sempre in tv da Milly Carlucci”.

Il conduttore ricostruisce poi il colloquio avuto con l’ospite prima della diretta, già raccontato a “Le Iene”: “L’ho fatto esclusivamente per anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista a cui sarebbe andato incontro, anche in questo caso se ho detto qualcosa che ha turbato Alberto mi dispiace, ma davvero non era mia intenzione”.

Il tono cambia nella seconda parte, dedicata alle indiscrezioni circolate online: “Ciò su cui però non posso transigere e su cui sono costretto, mio malgrado a difendermi, è l’offesa sotto forma di allusione alla mia onorabilità di uomo e di giornalista”. Da qui l’annuncio delle vie legali: “ho dato mandato ai miei avvocati di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti”.

Va precisato che Ravagnani, nelle sue uscite pubbliche, non ha mai parlato esplicitamente di avances. Sabato sera, sulla pista di “Ballando”, aveva detto soltanto di aver percepito “un po’ di violenza nel tentativo di forzare la mia privacy”. Aveva aggiunto di essere arrivato in studio già turbato da parole e situazioni vissute in camerino, senza entrare nei dettagli.