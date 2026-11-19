Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Scanzi attacca Giorgia Meloni: in politica estera l’Italia sarebbe “oltremodo marginale” e la premier eviterebbe il tema per non irritare alleati ed elettori, in maggioranza contrari alle armi a Kiev. Sulla manovra parla di “mance e mancette” e di tagli a pensioni, scuola e sanità nascosti dietro lo stop al bollo.

Andrea Scanzi punge Giorgia Meloni

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano è intervenuto giovedì 19 novembre a “Otto e Mezzo” su La7 in collegamento. Lilli Gruber ha chiesto se la politica estera, dopo le tensioni con Donald Trump e il dossier ucraino, possa ritorcersi contro la premier in piena campagna elettorale. “Senza dubbio” ha risposto Scanzi, per il quale Meloni affronta poco il tema perché “non tocca palla come larga parte dell’Europa, è inutile che finga di aver ottenuto grandi risultati. L’Italia è oltremodo marginale”.

Per il giornalista non regge più il racconto della leader occidentale stimata da tutti. Poi la domanda polemica: “Quali sono i grandi risultati della presunta pontiera Giorgia Meloni che doveva essere appunto il trait d’union tra gli Stati Uniti e l’Europa?”.

ANSA

Il contesto non aiuta Palazzo Chigi: proprio oggi Trump si è collegato al tavolo di Berlino dall’Air Force One e ha chiesto agli europei perché continuino a stanziare miliardi per Kiev. Meloni ha ribadito che “non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina” e ha poi annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari italiani.

Scanzi vede anche una ragione di coalizione: insistere sul tema rischierebbe di aprire nuovi fronti con gli alleati, perché “Salvini abbaia ma non morde” ed è contrario a ulteriori aiuti a Kiev. Contrario è anche Roberto Vannacci, oggi fuori dall’alleanza con il suo Futuro Nazionale.

Il sondaggio

C’è poi l’umore del Paese: Scanzi ha citato il sondaggio YouTrend per Sky TG24, rilanciato in prima pagina dal Fatto. Le interviste sono state raccolte tra il 14 e il 16 novembre:

il 58% degli italiani vuole interrompere l’invio di armi;

il 39% chiede di fermare anche i fondi e di restare neutrale;

il 19% manterrebbe soltanto l’aiuto economico;

tra chi vota centrodestra la quota contraria alle armi è al 56%.

Scanzi ha aggiunto le piazze per Gaza e la vicinanza del governo a Netanyahu, poi ha concluso: “tutte queste cose in cabina elettorale si pagano e allora la Meloni parla d’altro”.

La manovra e le “pillole” video

Sulla legge di bilancio, che la premier promuove ogni giorno con brevi video, Scanzi dice che molto dipenderà da come la racconteranno i media e da quanto gli italiani saranno attenti. “In questo è abbastanza brava a parlare da sola e a vendere le pentole” ha detto, per poi aggiungere: “Quando Meloni può parlare da sola sembra persino credibile in alcuni casi, poi non appena per disgrazia qualcuno le fa mezza domanda reagisce come se l’avessero bombardato casa”.

Per Scanzi la premier voleva chiudere la legislatura “come Craxi o Berlusconi”, con una manovra piena di “mance, mancette, promesse, bonus, condoni affinché poi gli italiani la votassero per ringraziarla”. La misura di punta è lo stop al bollo, ora strutturale, per auto fino a 80 kW e moto: circa il 70% dei veicoli in circolazione. Dal 2028 costerà circa 2,4 miliardi l’anno. Fratelli d’Italia ha anche presentato emendamenti per riaprire la sanatoria edilizia del 2003.

Il giudizio finale di Scanzi è netto: “purtroppo è una manovra vuota, è una manovra con poco dentro” e che fa cassa “su pensionati, scuola, welfare e sanità pubblica”. Da qui l’invito al centrosinistra a ripetere agli elettori: “Vi siete resi conto che dietro la cancellazione del bollo c’è il pensionamento che è sempre più difficile, la sanità pubblica che è sempre più in difficoltà, la scuola pubblica che è sempre più in difficoltà, il Welfare che è sempre più in difficoltà”. Questa, per lui, è la realtà che sta oltre “queste pillole abbastanza patetiche di monologhi meloniani”.