Andrea Scanzi contro Giorgia Meloni, "se non capisci la geopolitica cambia lavoro, non sei una passante"

Il giornalista Andrea Scanzi, ospite al programma Otto e Mezzo, ha criticato Giorgia Meloni per come sta gestendo la comunicazione in merito alla posizione dell’Italia sulla guerra in Iran. La firma de Il Fatto Quotidiano ha usato toni duri, affermando che la premier, se non ha gli strumenti per comprendere la geopolitica, dovrebbe cambiare lavoro. Scanzi ha attaccato la presidente del Consiglio anche sul referendum sulla giustizia.

Iran, Andrea Scanzi attacca Giorgia Meloni: “Inadeguatezza evidente”

“Vedo una Giorgia Meloni in profonda difficoltà. Vedo una Giorgia Meloni che ha vinto le elezioni promettendo rivoluzioni e che invece è diventata profondamente andreottiana, senza però avere l’acume di Andreotti. Cito Andreotti perché il suo motto era “meglio tirare a campare che tirare le cuoia””: Così Andrea Scanzi nel commentare l’operato della premier in merito a quanto sta accadendo in Iran e alla posizione dell’Italia.

“Non mi pare – ha aggiunto – una grande evoluzione per la presunta rivoluzionaria Giorgia Meloni essere diventata andreottiana ed espressione dell’establishment più grigio e, per certi versi, più greve”.

E ancora: “Intanto ci vedo un’inadeguatezza evidente. Non esiste, in un Paese civile e democratico, che dopo dieci giorni dall’inizio di una guerra il presidente del Consiglio, a una domanda diretta, risponda: “Non posso dire nulla, non condivido e non condanno perché non ho gli strumenti”. Se non ha gli strumenti per comprendere la contemporaneità e la geopolitica, allora ha sbagliato lavoro: faccia un’altra cosa. Non è una passante qualsiasi, è il presidente del Consiglio”.

Scanzi: “Quando parlano Tajani e Crosetto fanno disastri”

“Dal punto di vista politico – ha commentato ancora la firma de Il Fatto Quotidiano – ci vedo due aspetti. Il primo è parlare il meno possibile, finché potrà farlo, di un evento, di un conflitto bellico che è profondamente impopolare. Lei non ci vuole mettere la faccia, prende tempo e lascia che parlino gli altri, anche se quando parlano gli altri spesso fanno dei disastri, come Tajani o Crosetto. Per ora, dunque, ci mette poco la faccia”.

“L’altro elemento, che è un po’ patetico ma evidente, è che lei non si espone troppo perché vuole ancora passare per colei che fa da pontiere tra l’Unione europea e gli Stati Uniti. Sebbene tutti sappiano, come ha detto anche Trump, che lei è l’alleata più vicina a Trump e la più ossequiosa nei suoi confronti, cerca di mantenere questa immagine: sono d’accordo con Trump, ma non troppo, per non inimicarsi l’Unione europea. Tuttavia questo giochino non può durare a lungo”, ha dichiarato il giornalista.

Scanzi sul referendum: “Quelli del governo non sanno cosa dire”

Scanzi ha anche commentato la campagna del governo per il “sì” al referendum sulla giustizia: “Ci sono poi due elementi evidenti, ribaditi anche dalla Bartolozzi. Il primo aspetto è l’inadeguatezza della classe dirigente meloniana. La stessa Bartolozzi, nello stesso intervento, a un certo punto ha avuto il coraggio di dire che, se vince il sì, torneranno dall’estero i giovani che sono scappati. Io vorrei sapere quale sia il nesso: vince il sì e la fuga dei cervelli all’estero si ferma? Torniamo tutti in Italia perché ha vinto il sì? Su quali basi?”

“Questi – ha proseguito nella sua critica il giornalista – non sanno davvero cosa dire e sparano sciocchezze continuamente, molto spesso sciocchezze sesquipedali”.

“L’altro elemento – ha aggiunto – è questa idea del votate sì così finalmente la magistratura non ci romperà più le scatole. Questo lo hanno detto più o meno tutti gli esponenti del sì. Non significa necessariamente che, se vince il sì, accadrà davvero questo. Ma è il vero obiettivo? Credo che ci siano pochi dubbi, quantomeno sulla genesi della riforma e sulla volontà di Nordio e della maggioranza di centrodestra”.

Secondo Scanzi, “l’obiettivo di Meloni, di Salvini e di Forza Italia è perseguire fino in fondo il sogno berlusconiano: assecondare, o per meglio dire assoggettare, il potere della magistratura al potere esecutivo”.

“C’è poi anche un elemento politico interessante – ha osservato il giornalista – la Meloni, in questo caso, un po’ ci ha messo la faccia, quasi a dire “votate me”. Sa che i sondaggi non sono negativi ma incerti. Allo stesso tempo, però, ha ribadito una cosa che Renzi non ribadì — e Renzi infatti sbagliò — cioè che, anche se perde, resterà comunque in sella. Qualcuno potrebbe interpretarlo come un mettere le mani avanti: se perdiamo, io resto comunque”.

Infine Scanzi ha sostenuto che il referendum costituzionale, “ancora più questo che è particolarmente tecnico, funziona in questo modo: è del tutto ovvio che la maggioranza delle persone andrà a votare pensando “mi piace la Meloni, voto sì” oppure “non mi piace la Meloni, voto no”. Non dico che sia giusto o sbagliato: è un dato di fatto”.