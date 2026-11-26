Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il tentennamento di Giorgia Meloni sulla presenza ai funerali di Gianni De Gennaro ha scatenato la reazione di Andrea Scanzi. Il giornalista ha attaccato la premier che non ha confermato la partecipazione alle esequie in programma lunedì prossimo a Roma. Secondo Scanzi, la reazione degli esponenti di governo alla morte di De Gennaro è stata di sostanziale imbarazzo.

Le parole di Giorgia Meloni sul funerale di De Gennaro

Interpellata a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti sulla partecipazione al funerale di Gianni De Gennaro. Le esequie, in forma solenne, si terranno lunedì 30 novembre nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma.

La premier, che ha assicurato la presenza di un esponente del governo, ha detto che proverà a incastrare il funerale tra gli impegni. Confermata, invece, la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ANSA

L’attacco di Andrea Scanzi a Giorgia Meloni

Andrea Scanzi, ospite di Otto e mezzo, ha criticato duramente il tono utilizzato da Giorgia Meloni nel commentare la possibile partecipazione ai funerali di Gianni De Gennaro. “Mi domando se questa sia la postura di un Presidente del Consiglio che, di fronte a un atto tragico che ha lacerato inesorabilmente questo Paese, sta lì a fare polemiche”, osserva il giornalista, contestando anche i riferimenti generici della premier a chi alimenterebbe la tifoseria.

Ma è soprattutto la risposta sulla presenza alle esequie a suscitare le sue perplessità: “Il tono e le parole scelte, nel dire sostanzialmente vedrò se troverò il tempo di andare al funerale, sono inappropriati”. Una simile risposta, conclude Scanzi, sarebbe accettabile per un impegno ordinario, non per le esequie solenni di una figura istituzionale di primo piano.

Secondo Scanzi, si sta parlando poco dell’imbarazzo provato sulla vicenda da Fratelli d’Italia e dal governo: “Se ci avete fatto caso, nel momento in cui è uscita la notizia tragica della morte di De Gennaro, c’è stato il riflesso pavloviano di questa maggioranza che è subito partita lancia in resta contro la magistratura e la stampa per la gogna mediatica riservata a De Gennaro”.

Suicidio di De Gennaro, la ricostruzione di Andrea Scanzi

Un atteggiamento che, ha aggiunto Scanzi, è però durato poco, perché “l’impianto e la tesi dell’inchiesta della procura di Caltanissetta piace da morire a questa destra ai meloniani” visto che riconduce “tutto quello che è successo e che ha portato alla strage di via D’Amelio nasce e finisce dentro l’alveo della mafia di Cosa Nostra”.

Una ricostruzione che, prosegue Scanzi, “rientra nel report nel famoso dossier dei ROS mafia e appalti, cioè c’entra solo la mafia e non c’entrano parti deviate dello Stato”.

“In qualche modo la tragedia di De Gennaro è un inciampo enorme di fronte a questa narrazione e questa lettera che meritoriamente è uscita sul Corriere della Sera è un ulteriore inciampo. Per tutti questi motivi la Meloni, come sempre fa, tende a imboscarsi”, ha concluso Andrea Scanzi.