Andrea Scanzi insulta giovane fan di Meloni, la replica: "Episodio che dice molto più su di lui che su di me"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Scanzi, di recente, ha commentato in modo duro un episodio avvenuto a Fenix, la festa di Gioventù nazionale, ossia la juniores di Fratelli d’Italia. Al laghetto dell’Eur a Roma, sotto una tensostruttura, si sono svolti dibattiti e confronti su più temi. Il 16 settembre era presente anche Giorgia Meloni. Durante il suo discorso, la premier ha fatto una battuta e alcuni ragazzi si sono messi a ridere. Scanzi ha biasimato tale reazione usando parole pesanti. Una delle giovani prese di mira ha risposto al giornalista.

Andrea Scanzi contro una giovane che ha riso a una battuta di Giorgia Meloni: “Vita di m.”

A interessarsi della vicenda è stato Roberto Giusti, opinionista politico che su Facebook, dove è seguito da oltre 670mila follower, ha rilanciato quanto ha detto Scanzi in riferimento alle risate di alcuni giovani a Fenix, dopo una battuta di Meloni.

“Ma chi è che la ascolta (Meloni, ndr)? Poi questi che hanno 18 e 20 anni che ridono di fronte a una che urla e fa queste battute da asilo nido. Che vita di merd** conducete a essere contenti di ascoltare una pesciarola”, ha tuonato il giornalista.

ANSA

La risposta della ragazza a Scanzi: “Soltanto disprezzo nei miei confronti”

Giusti ha contattato una delle ragazze che hanno riso alla battuta della premier. La giovane di nome Sara, attraverso un videomessaggio, ha così replicato al giornalista.

“Si vede un fermo immagine di me che sorrido a una battuta di Giorgia Meloni durante il discorso a Fenix domenica mattina – ha esordito la ragazza – La cosa che mi colpisce di più non è tanto la differenza politica che ci può essere tra me e loro, perché non ci possiamo fare assolutamente niente su quello”.

“La cosa che mi colpisce molto, che mi rattrista tanto – ha aggiunto Sara – è che una persona adulta con un’esposizione pubblica come la sua si permette di venire a giudicare una ragazza di 22 anni. Lui in quel video non fa nessun commento politico, ma crea soltanto disprezzo nei miei confronti”.

E ancora: “Quindi non è che lui ha parlato di temi politici, ma è andato a giudicare la mia vita personale, che non può sapere perché non mi conosce. Tutto ciò è stato fatto per arrivare ad attaccare Giorgia Meloni”.

“Loro – ha proseguito la ragazza – sono quelli che parlano di rispetto delle donne, dei giovani, però questo solo quando torna comodo a loro. Adesso è successo a una ragazza di destra e non c’è nessun problema. Se fosse successo invece a un ragazzo di sinistra, sicuramente le cose erano ben diverse”.

“Io domenica ho sorriso e sono contenta di aver sorriso. Ne vado fiera. Sono fiera di essere una ragazza di destra e quello che è successo dice molto più su di lui come persona, su Andrea Scanzi, che su me stessa”, ha concluso la giovane.

Roberto Giusti a Scanzi: “Chieda scusa”

Terminato il videomessaggio di Sara, Giusti si è rivolto direttamente a Scanzi, auspicando che porga le sue scuse alla 22enne.

“Ringrazio Sara e sinceramente spero che Scanzi metta da parte l’orgoglio e, visto che è adulto, che chieda scusa”, ha concluso Giusti.