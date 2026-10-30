Andrea Scanzi litiga con Lilli Gruber a Otto e Mezzo, battibecco sul ruolo di Renzi nel Campo Largo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Le fibrillazioni dentro il Campo largo si diffondono anche negli studi di Otto e Mezzo e fa discutere anche Andrea Scanzi e Lilli Gruber. Durante la diretta Tv, il giornalista è sembrato infastidito dalle domande della conduttrice relative alle resistenze manifestate da Giuseppe Conte sulla presenza di Matteo Renzi nel Campo largo. “Mi fa molto ridere questa insistenza su Renzi” ha commentato la firma del del Fatto Quotidiano, anche lui convinto che Italia Viva farebbe più danni che benefici alle urne.

Le resistenze di Giuseppe Conte su Matteo Renzi

Nei giorni delle trattative tra alleati del Campo largo su primarie e programma, a tenere banco sono le condizioni che Giuseppe Conte sembra voler dettare a Elly Schlein sulla partecipazione di Matteo Renzi alla coalizione.

Una presenza scomoda per il leader del Movimento, che non ha nascosto di ritenere Italia Viva un ostacolo per la vittoria delle elezioni politiche: “Se una parte dell’elettorato del M5S non andasse a votare per la presenza di Renzi, noi non manderemmo mai a casa Meloni” il timore dell’ex premier.

ANSA

L’irritazione di Andrea Scanzi

Tesi sposata da Andrea Scanzi, il quale interrogato sul tema dalla conduttrice di Otto e Mezzo ha avvertito anche lui senza mezzi termini il rischio di allearsi con l’ex premier: “Non è vero che c’è bisogno di Renzi” il pensiero del giornalista.

“Conte non ha un potere taumaturgico tale da dire in diretta televisiva ‘Cinque Stelle, votate me anche se c’è Renzi’, perché gli elettori Cinque Stelle se ne fregano altamente di quello che gli dice Conte perché non sopportano Renzi“.

Il botta e risposta con Lilli Gruber

Apparso indispettito dalla domanda di Lilli Gruber, Scanzi ha sostenuto che l’errore di fondo sia “pensare che se tu sommi tanti numeri prendi più voti”.

“Io sono convinto che se ci metti Renzi tu prendi meno voti perché, ammesso che tu porti il 2% nel cosiddetto Campo largo” ha spiegato il giornalista in collegamento, “fai scappare buona parte dei Cinque Stelle, fai scappare buona parte di AVS, non becchi neanche un astenuto nuovo, neanche un deluso e non becchi giovani.

Di fronte all’obiezione della conduttrice che la coalizione di centrosinistra sarebbe “ampia e larga” con la partecipazione di diverse componenti, la firma del Fatto Quotidiano non ha nascosto la sua irritazione: “Renzi è uno che noi conosciamo dal 2014, io un po’ di memoria ce l’ho, se ogni volta mi fai questa domanda Lili, io ti dirò fino all’ultimo dei miei giorni che per me Renzi è il più grande disastro del centrosinistra: è uno sfolla voti, è uno sfolla consensi ed è uno che sebbene goda di ottima stampa e di ottima televisione è inchiodato al 2%”.