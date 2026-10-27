Andrea Scanzi parla di Beppe Grillo, "credo che la vicenda del figlio Ciro l'abbia drammaticamente scosso"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Andrea Scanzi, ospite al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, ha parlato di svariati temi riguardanti la politica. In particolare ha commentato la parabola di Beppe Grillo, il modo in cui tratta alcuni personaggi politici e le condizioni di Alessandro Di Battista, con il quale ha un profondo rapporto di amicizia. In riferimento alle questioni personali del fondatore del Movimento 5 Stelle, ha dichiarato di credere che la vicenda processuale del figlio Ciro lo abbia segnato molto.

Andrea Scanzi: “Beppe Grillo? La vicenda del figlio Ciro credo lo abbia scosso a livello psicologico”

“Come artista sono ancora fan di Beppe Grillo, credo che in Pulp Podcast con Fedez e quell’altro (Mr Marra, ndr) se li è messi in tasca. Loro lo avevano chiamato anche per fargli un po’ tana e attaccare di brutto Conte e il Fatto Quotidiano. Lui ha fatto quello che fa sempre: lui è sempre il padrone di casa. Io quando lo intervistavo non toccavo palla, lui fa dei monologhi e tu gli metti in mezzo delle domande”. Così Scanzi sul comico.

E ancora: “Come mattatore mi piace ancora molto, politicamente lo trovo meno lucido. Credo che con il governo Draghi abbia fatto un disastro e abbia detto cattiverie a vecchi amici”.

ANSA

Spazio poi alla vicenda di Ciro Grillo che, insieme a tre amici, è stato condannato in primo grado a 8 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. “Credo che la vicenda del figlio Ciro lo abbia drammaticamente scosso a livello psicologico”, ha osservato il giornalista.

Il retroscena sul messaggio di Alessandro Giuli

Scanzi ha poi parlato del suo personale gradimento dei leader politici, affermando che quasi sempre peggiora. “Qualcuno però mi ha sorpreso in positivo a livello privato, ad esempio sul caso del vaccino mi colpì Alessandro Giuli, l’attuale ministro della Cultura. Mi espresse solidarietà in privato. Lui non era ministro allora, ma mi aiutò in qualche modo in un momento difficile della mia vita”, ha ricordato.

“Con lui non affondo mai la lama perché mi ha aiutato – ha proseguito Scanzi – Comunque l’ho criticato molte volte”.

“Dico che se devo colpire duro con la satira lo faccio con chi disistimo totalmente – ha ragionato il giornalista – Ad esempio con Valditara e Lollobrigida. Magari con Giuli affondo la lama a forza sette, con gli altri affondo a forza dieci e lode”.

Le parole su Alessandro Di Battista: “Piangevo tutti i giorni, per me è un fratello”

Nelle scorse settimane Alessandro Di Battista si è sentito male mentre era a Cuba. Si è scoperto che sta lottando contro un tumore al cervello.

“Ho vissuto malissimo la sua malattia perché è per me un fratello – ha spiegato Scanzi – Sta combattendo e le cure stanno funzionando. Della sua malattia sono stato la prima o la seconda persona che l’ha saputo”.

“Dopo averlo saputo piangevo un’ora tutti i giorni, non accettavo il fatto che ad Alessandro fosse caduta addosso questa spada di Damocle. Nessuno se la merita, men che meno lui”, ha concluso.