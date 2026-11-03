Andrea Sempio a processo per Garlasco, la reazione dei legali di Stasi: "Lo difendano senza attaccare Alberto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, contestando crudeltà e movente abietto. I legali di Alberto Stasi definiscono la richiesta un passaggio decisivo e annunciano nuovi elementi per la revisione, chiedendo che la difesa di Sempio faccia il proprio lavoro senza mettere il loro assistito nel mirino.

Parlano gli avvocati di Alberto Stasi

Il 3 novembre 2026 la Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Era attesa la prima reazione alla notizia da parte degli avvocati di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni per il delitto.

A riportarla è l’Ansa. Giada Bocellari e Antonio De Rensis hanno definito la richiesta dei pm “un passaggio decisivo” e “l’unico epilogo possibile” alla luce del quadro investigativo emerso. Nella loro nota, tuttavia, i legali hanno premesso il rispetto per le garanzie dell’indagato.

ANSA

La richiesta alla difesa di Andrea Sempio

I legali si sono poi rivolti direttamente alla difesa di Sempio, auspicando che, con l’avvio della fase preliminare, “le energie siano orientate alla difesa della posizione di quest’ultimo e non si cerchino percorsi alternativi, attaccando ancora una volta la persona di Alberto Stasi, come avvenuto di recente peraltro su aspetti che non trovano alcun fondamento né connessione con l’omicidio addebitato oggi a Sempio”.

Il riferimento riguarda alcuni interventi e botta e risposta televisivi degli ultimi giorni. Bocellari e De Rensis hanno aggiunto che ogni “tentativo in tal senso troverà, d’ora in avanti, una ferma risposta da parte della difesa Stasi”.

Il percorso verso la revisione

In parallelo, com’è noto, la difesa di Stasi sta lavorando a un’istanza di revisione davanti alla Corte d’Appello di Brescia. Gli avvocati sostengono che la nuova inchiesta abbia fatto emergere aspetti rilevanti anche per la posizione dell’ex studente della Bocconi, e anticipano di avere ulteriori elementi non ancora resi pubblici. Sui tempi del deposito, i legali hanno glissato, limitandosi ad affermare che “ci saranno aggiornamenti tra non molto”.

Tra i punti al centro della possibile revisione figurano gli accertamenti biologici sui pedali della bicicletta di Stasi. Secondo quanto riferito nelle ricostruzioni giornalistiche degli atti, due analisi successive avrebbero dato esito negativo e non sarebbero state incluse nel fascicolo processuale.

Quanto alla prospettiva della revisione, Bocellari e De Rensis hanno scritto di ritenere che, “alla luce dei gravissimi fatti emersi (e di quelli non ancora emersi ma di cui la difesa Stasi è in possesso)”, l’atteggiamento da tenere nei confronti del loro assistito sia “quello di una rispettosa attesa del giudizio di revisione”. Sempio, dal canto suo, ha dichiarato attraverso i legali di essere pronto ad affrontare la nuova fase e convinto che la propria innocenza sarà dimostrata.