Andrea Sempio a Quarto Grado: "Ho temuto di essere arrestato", la novità sull'interrogatorio

Andrea Sempio ha rivelato a Quarto Grado di aver temuto di essere arrestato il giorno della perquisizione a casa. Il conduttore del programma, Gianluigi Nuzzi, ha fatto sapere che il 37enne sarà interrogato il 20 maggio dalla Procura nell’ambito delle indagini per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

Le parole di Andrea Sempio a Quarto Grado

Per il delitto di Garlasco avvenuto nell’agosto 2007 è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi. Recentemente sono state avviate nuove indagini che non si sono ancora concluse.

Nel giorno della perquisizione a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori, il 37enne è stato raggiunto da un’inviata del programma Quarto Grado. “Sono un po’ provato, è stata una giornata lunga”, ha detto l’uomo alla giornalista specificando di essere “più preoccupato per i miei genitori perché i carabinieri sono stati anche da loro ed è stata lunga”

Fonte foto: ANSA

La perquisizione a casa Sempio

Il timore di Sempio di essere arrestato

Sempio ha poi rivelato di aver temuto che gli agenti fossero arrivati per arrestarlo.

“Io oggi non sono stato portato via dai carabinieri né non sono stato in caserma. All’inizio pensavo fossero venuti a casa per arrestarmi – ha raccontato – erano circa dieci agenti, ma avevano solo un mandato di perquisizione“.

A una domanda sugli oggetti ritrovati nel canale di Tromello, Sempio ha dichiarato di non conoscere quel torrente. “Non so assolutamente nulla. Ora mi sento stanco anche solo per pensare, mi sento vuoto”, ha concluso.

Cosa è stato ritrovato nel canale di Tromello

Lo stesso giorno della perquisizione a casa Sempio, i carabinieri hanno condotto ricerche nel canale di Tromello, dietro una vecchia casa di corte della famiglia delle gemelle Cappa, le cugine di Chiara Poggi, alla ricerca dell’arma del delitto.

Nel canale sono stati trovati un attizzatoio da camino, la testa di una mazzetta da muratore, il manico e la testa di un’ascia.

Le ricerche in questo tratto sarebbero legate a quanto affermato da un presunto testimone in un’intervista alle Le Iene. Il testimone avrebbe raccontato di aver visto qualcuno sarebbe gettare l’arma del delitto di Chiara Poggi, descritta come un lungo oggetto metallico (compatibile con un attizzatoio da camino) lanciato nella roggia che scorre tra le case.

Guarda il video di Andrea Sempio a Quarto Grado: