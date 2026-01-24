Andrea Sempio a Quarto Grado per il caso Garlasco, Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De Pace

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Selvaggia Lucarelli ha commentato la partecipazione di Andrea Sempio a Quarto Grado, in una puntata incentrata su alibi, spostamenti e comportamenti legati all’omicidio di Chiara Poggi. “Sempio ha ridicolizzato gli interlocutori improbabili che si è ritrovato in studio”, ha detto la scrittrice tramite una storia su Instagram.

Selvaggia Lucarelli commenta Andrea Sempio a Quarto Grado

Una partecipazione, quella di Andrea Sempio a Quarto Grado di venerdì 23 gennaio, che era destinata a far discutere.

Una puntata seguita anche da Selvaggia Lucarelli, che ha sempre seguito le vicende legate al delitto di Garlasco e al modo in cui la stampa segue e commenta il nuovo filone di indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

ANSA

La scrittrice e opinionista ha detto la sua sulla partecipazione di Sempio al programma condotto da Gianluigi Nuzzi, tramite una storia postata su Instagram.

Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De Pace

“Andrea Sempio sta ridicolizzando gli interlocutori improbabili che is è ritrovato in studio”, ha scritto la Lucarelli.

Poi ha aggiunto: “Con calma serafica sottolinea stupidità e inutilità di domande e osservazioni, di suggestioni e sospetti basati sul nulla”.

E infine: “Abbate e Bernardini De Pace al cospetto di Sempio sembrano gli indagati balbettanti e confusi e lui il giornalista/avvocato”.

Andrea Sempio “contro tutti”

Quest’ultimo commento è riferito al giornalista Carmelo Abbate e all’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, presenti in studio.

A Quarto Grado Sempio ha accettato una sorta di “uno contro tutti”, come gli stesso ospiti hanno definito la dinamica.

Nel corso della puntata, infatti, Sempio si è difeso sui sospetti sulla sua presenza a Garlasco, sullo scontrino di Vigevano e sulle relazioni personali, definendo molte contestazioni suggestive.