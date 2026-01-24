Andrea Sempio a Quarto Grado per il caso Garlasco, Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De Pace
Selvaggia Lucarelli commenta Andrea Sempio a Quarto Grado: "Domane stupide e inutili, ha ridicolizzato interlocutori improbabili"
Selvaggia Lucarelli ha commentato la partecipazione di Andrea Sempio a Quarto Grado, in una puntata incentrata su alibi, spostamenti e comportamenti legati all’omicidio di Chiara Poggi. “Sempio ha ridicolizzato gli interlocutori improbabili che si è ritrovato in studio”, ha detto la scrittrice tramite una storia su Instagram.
- Selvaggia Lucarelli commenta Andrea Sempio a Quarto Grado
- Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De Pace
- Andrea Sempio "contro tutti"
Selvaggia Lucarelli commenta Andrea Sempio a Quarto Grado
Una partecipazione, quella di Andrea Sempio a Quarto Grado di venerdì 23 gennaio, che era destinata a far discutere.
Una puntata seguita anche da Selvaggia Lucarelli, che ha sempre seguito le vicende legate al delitto di Garlasco e al modo in cui la stampa segue e commenta il nuovo filone di indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.
La scrittrice e opinionista ha detto la sua sulla partecipazione di Sempio al programma condotto da Gianluigi Nuzzi, tramite una storia postata su Instagram.
Selvaggia Lucarelli stronca Abbate e Bernardini De Pace
“Andrea Sempio sta ridicolizzando gli interlocutori improbabili che is è ritrovato in studio”, ha scritto la Lucarelli.
Poi ha aggiunto: “Con calma serafica sottolinea stupidità e inutilità di domande e osservazioni, di suggestioni e sospetti basati sul nulla”.
E infine: “Abbate e Bernardini De Pace al cospetto di Sempio sembrano gli indagati balbettanti e confusi e lui il giornalista/avvocato”.
Andrea Sempio “contro tutti”
Quest’ultimo commento è riferito al giornalista Carmelo Abbate e all’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, presenti in studio.
A Quarto Grado Sempio ha accettato una sorta di “uno contro tutti”, come gli stesso ospiti hanno definito la dinamica.
Nel corso della puntata, infatti, Sempio si è difeso sui sospetti sulla sua presenza a Garlasco, sullo scontrino di Vigevano e sulle relazioni personali, definendo molte contestazioni suggestive.