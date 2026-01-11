Andrea Sempio difende il padre dall'accusa di corruzione: "I conti tornano, i soldi erano per gli avvocati"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

In un’intervista, Andrea Sempio ha parlato dell’inchiesta che coinvolge il padre e l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Secondo Sempio, non c’è alcuna prova che porti a concludere che ci sia stata corruzione: il denaro che si è mosso dal conto corrente della famiglia era destinato agli avvocati e il biglietto ritrovato riporta esattamente quello.

Andrea Sempio sul caso del padre

Durante una lunga intervista rilasciata alla trasmissione di Canale 5 Verissimo, Andrea Sempio ha difeso il padre dalle accuse di corruzione mosse nei suoi confronti.

Sempio ha dichiarato di non essere preoccupato dal punto di vista processuale. Ha spiegato che il denaro mosso dai conti dei Sempio nel 2017 era destinato a pagare gli avvocati.

Lo stesso bigliettino che è al centro dell’inchiesta proverebbe esattamente questo, visto che le cifre riportate combaciano con quelle rilevate dai movimenti bancari: “I conti tornano“, ha chiarito Sempio.

Le accuse al padre di Sempio

Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, è indagato con l’accusa di aver corrotto il procuratore di Pavia Mario Venditti per far scagionare il figlio durante l’inchiesta del 2017 sull’omicidio di Garlasco.

L’indagine si basa su un foglietto trovato nel 2025 in casa dei genitori di Andrea Sempio, che riporta le scritte “20/30€”, “Venditti”, “gip archivia”.

Secondo la procura di Brescia, che è competente per le indagini che riguardano i magistrati di Pavia, questo farebbe sospettare che i Sempio abbiano pagato 20 o 30mila euro a Venditti per far scagionare il figlio. Anche Venditti è indagato per corruzione.

La vita dei genitori dopo l’inchiesta

Andrea Sempio ha però aggiunto che c’è un altro aspetto dell’inchiesta sul padre che lo preoccupa, ed è l’effetto che la pressione mediatica sta avendo sulle vite dei suoi genitori:

Sono preoccupato per quello che vive mio padre. Gli agguati dei giornalisti, notizie che prendono cose che non c'entrano niente. La parte legale è quella più tranquilla.

Sempio ha poi spiegato di non sentirsi in colpa per la situazione, ma di avvertirne la responsabilità, visto che anche questa inchiesta si riconduce a quella su Garlasco, che lo riguarda.