Andrea Sempio e Garlasco, "Lo scontrino di Vigevano è falso": bomba di Fabrizio Gallo legale di Massimo Lovati

Il famoso scontrino che costituisce l’alibi di Andrea Sempio nell’ambito delle indagini sul delitto di Garlasco ora ha un nuovo detrattore, Massimo Lovati. L’ex legale dell’indagato per concorso in omicidio, attraverso il suo avvocato, definisce quella prova su cui punta il suo ex assistito “carta straccia” se non c’è riscontro esterno e controproducente per la linea difensiva.

Massimo Lovati contro lo scontrino di Andrea Sempio

Le affermazioni, che potrebbero minare la credibilità dell’alibi di Andrea Sempio, sono arrivate nel corso del programma Storie Italiane.

Fabrizio Gallo, avvocato che difende Massimo Lovati nelle contestazioni disciplinari e nelle indagini nate dalle sue affermazioni contro il professor Angelo Giarda, difensore di Alberto Stasi, scomparso nel 2021, ha riferito quanto gli è stato detto dal suo assistito.

Ansa Liborio Cataliotti, il nuovo legale di Andrea Sempio

Secondo Massimo Lovati lo scontrino di Vigevano è solo un indizio.

Per costituire una prova deve esserci un riscontro esterno, come ad esempio una telecamera per accertare la sua presenza.

In caso di assenza si tratta di “carta straccia”.

Delitto di Garlasco, la corsa all’alibi

Fabrizio Gallo ha anche sottolineato uno dei principali aspetti su cui punterebbe la procura di Pavia.

I sospetti su Andrea Sempio sarebbero scattati proprio per aver conservato lo scontrino di Vigevano, come a volersi costruire l’alibi perfetto.

Su questo punta il dito anche il suo ex avvocato.

“Massimo Lovati sostiene che, se una persona è innocente, non ha bisogno di correre per trovarsi un alibi”.

Sarebbe un autogol voler rimarcare che era lontano dal luogo dell’omicidio di Chiara Poggi.

“Se lui continua a usare quello scontrino, va contro un muro: lo scontrino è falso”, questa la convinzione dell’ ex legale di Andrea Sempio.

Massimo Lovati attacca Andrea Sempio

Da determinate dichiarazioni sembrerebbe che lo storico avvocato di Andrea Sempio avrebbe mal digerito di essere stato rimosso dall’incarico.

Massimo Lovati diceva che si sarebbe arrivati all’archiviazione per il delitto di Garlasco. Oggi protende per il rinvio a giudizio.

Ha cambiato parere una volta “a mio avviso, colpito dal fatto che Sempio lo liquida dopo nove anni in cui gli è stato vicino”, ha sottolineato Fabrizio Gallo.