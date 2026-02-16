Andrea Sempio e il video intimo nel pc di Chiara Poggi con Alberto Stasi, "non l'ho mai visto, sono innocente"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio ha parlato al Tg1 a un anno dalla riapertura del caso Garlasco. L’indagato ha ribadito la propria innocenza e negato di aver mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi trovato nel pc della giovane. Come unica ammissione, Sempio ha dichiarato che potrebbe aver caricato sul computer il filmato dove è ripreso con alcuni amici, tra cui Marco Poggi, il fratello di Chiara.

Garlasco, l’intervista di Andrea Sempio

Andrea Sempio è tornato a parlare del caso di Garlasco a un anno dalla riapertura del caso, per rivendicare la sua estraneità ai fatti.

Nell’intervista a cura di Giuseppe Lavenia per il Tg1, l’indagato ha ribadito con fermezza la propria posizione, chiarendo in particolare di non aver mai visto il video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi sul pc della ragazza.

“In realtà io penso che le verifiche che hanno fatto finora, come ad esempio i risultati dell’incidente probatorio, dimostrino sempre la stessa cosa: la versione che ho dato io l’altra volta” ha sostenuto Sempio.

“Di sicuro non sono tranquillo, perché comunque in una situazione del genere nessuno può dire di essere tranquillo. Che ci possa essere una richiesta di rinvio a giudizio è una cosa che abbiamo messo in conto, se ci sarà la affronteremo. Anche perché la richiesta di rinvio a giudizio non è appunto la sicurezza che poi ci sarà un processo”.

Il video di Chiara Poggi e Alberto Stasi sul pc

Uno dei punti più delicati emersi nelle ultime settimane riguarda l’analisi dei computer di Chiara Poggi e di Alberto Stasi. Tra i file presenti nel pc della giovane, secondo quanto riferito, ci sarebbe anche un video intimo della coppia.

“Ho sentito anche questa cosa qua, ma no, non è una cosa che né io né, credo, nessuno dei miei amici che frequentava la casa, aveva accesso al computer, ha mai visto” ha affermato Sempio.

Le ipotesi investigative a proposito del video sono legate alla presenza, sullo stesso computer, anche di un altro filmato in cui Sempio compare con il fratello di Chiara Poggi, Marco, e altri amici.

“Credo che ovviamente a metterlo sul computer saremo stati io e lui” ha ammesso “perché ovviamente il video ce l’avevo io, saremo stati io e lui a metterlo”.

Alla domanda su cosa direbbe oggi ai genitori di Chiara, qualora li incontrasse, Sempio ha risposto di non ritenere necessario ribadire la propria innocenza direttamente a loro. “Non credo neanche di aver bisogno di dirglielo” ha affermato “perché non credo ci sia il minimo sospetto o il minimo dubbio dalla loro parte”.