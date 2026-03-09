Andrea Sempio e la paura di una condanna per Garlasco, "il rischio c'è e sono preoccupato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio, intervistato a “Lo Stato delle Cose”, parla del timore di una condanna nel caso Garlasco, ammettendo che l’idea di un processo e del carcere lo preoccupa ma dice di essere pronto ad affrontarlo. Nell’intervista affronta i temi principali del caso: i diari sequestrati, lo scontrino consegnato agli investigatori e il rapporto con Marco Poggi.

Garlasco, parla Andrea Sempio

La prospettiva di un processo e la preoccupazione di una possibile condanna sono al centro della nuova intervista rilasciata da Andrea Sempio alla trasmissione televisiva “Lo Stato delle Cose”. Nel colloquio, Sempio ha affrontato diversi temi legati alla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco.

“È una accusa pesantissima” ha commentato. “Io spero che questa sia l’ultima volta che venga chiarito tutto e basta”. E alla domanda sulla possibilità di arrivare a processo ha risposto: “Se arriverà, la affronteremo”.

ANSA

Sempio sulla possibile condanna

Il tema della possibile condanna è tornato quando si è parlato della possibilità di finire in carcere come accaduto ad Alberto Stasi. Sempio ha ammesso il rischio: “Qualora si vada a processo, certo che c’è il rischio anche di una condanna. È vero. E la cosa ovviamente mi preoccupa, mi fa paura”.

“Se Stasi è in carcere da dieci anni, i suoi avvocati hanno sollevato dei dubbi, ciò ha portato a riaprire l’indagine o comunque a fare determinati accertamenti, mi fa pensare che qualora dovesse capitare a me, in qualche modo riusciremo a, non so, riaprire il tutto, andare a chiarirlo” ha aggiunto.

Su Stasi, però, ha detto di non avere particolari dubbi. “Sulla sua sentenza, no, ma non perché io ritengo quella sentenza perfetta, ma proprio perché non l’ho letta e non sono in grado di commentarla. Ad oggi, appunto, non ho visto nulla che me la faccia smentire”.

I diari sequestrati e il profilo psicologico

Durante l’intervista è emerso anche il tema del materiale sequestrato durante le perquisizioni, fra cui i suoi diari e quaderni. “È vero, di sicuro hanno visto la parte di me in cui sei deluso per qualcosa, in cui stai soffrendo”.

Nel corso del colloquio viene citata anche una frase attribuita a lui in una intercettazione sul cosiddetto “mondo ideale”, dove per ogni uomo ci dovrebbero essere “quattro donne”.

“Io quella cosa non me la ricordo” ha affermato. “Non è che sia qualcosa che rappresenti il mio rapporto con le donne. Perché a questo punto hanno sentito anche varie persone a me vicino. Se io fossi quel tipo di persona, emergerebbe da ciò che hanno detto le persone che mi conoscono”.

Lo scontrino e il verbale contestato

Un passaggio centrale dell’intervista riguarda lo scontrino che Sempio avrebbe consegnato agli investigatori come prova dei suoi spostamenti.

“Io lo scontrino, innanzitutto, non l’avevo portato con me. Io vado lì e mi richiedono ancora delle chiamate e finisce tutto lì. Mi rimandano a casa, ero con mio padre in quel momento. Sto ritornando a Garlasco, mi richiamano indietro per farmi ancora delle domande. Torno indietro, tocchiamo il tema del 13 agosto, io racconto la giornata, nomino lo scontrino. Allora poi finisce, mi dicono: ‘Ok, finito il verbale lo vai a prendere’. Finisco tutto quello che avevo da dire, vado a casa, lo riprendo, riporto lo scontrino. Loro lo prendono, lo fotocopiano e via.”

Alla contestazione che nel verbale non ci sarebbe traccia di questa ricostruzione, ha aggiunto: “Questo non c’è, però c’è anche un’altra cosa. Mi sentono, vedono che non stavo bene… a un certo punto chiamano l’ambulanza”.

I rapporti con Marco Poggi e la famiglia

Nell’intervista si parla anche del rapporto con Marco Poggi. Sempio racconta che continua a sentirlo, anche se raramente:

“Sì. Non ci vediamo, ci sentiamo ancora ogni tanto al telefono” ha spiegato. “E questa cosa pesa su di me, diciamo, come protagonista, ma ovviamente è un grandissimo peso anche su di lui e sulla sua famiglia”.

Infine Sempio parla di quello che potrebbe emergere dalla perizia Cattaneo e del possibile movente dell’omicidio, senza una risposta. “Stiamo attendendo anche noi. Non lo so, finora un movente non si è ancora sentito. Non ho commesso io l’omicidio. Ok? Quindi può uscir fuori l’orario che sarà… non mi interessa”.