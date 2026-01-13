Andrea Sempio "preoccupato solo dall'impronta 33" tra gli indizi del caso di Garlasco per il rinvio a giudizio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio indica nell’impronta 33 l’unico vero elemento che potrebbe avere rilievo tecnico in un rinvio a giudizio nel caso del delitto di Garlasco. Durante una recente intervista televisiva, Sempio ha raccontato la pressione mediatica su di sé e sulla famiglia e ribadisce di “non avere le competenze” per mettere in dubbio la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Garlasco, i timori di Andrea Sempio

Nel corso di un’intervista a “La vita in diretta”, Andrea Sempio ha parlato apertamente della pressione mediatica e giudiziaria che sta vivendo dopo la riapertura dell’attenzione investigativa sul delitto di Garlasco.

Un confronto intenso, nel quale Sempio ha affrontato sia il piano umano sia quello tecnico, indicando con chiarezza quale sia, a suo avviso, l’unico elemento davvero delicato: la cosiddetta impronta 33.

L’impronta 33 e il rischio di rinvio a giudizio

Alla domanda diretta se gli indizi a suo carico possano essere sufficienti per un rinvio a giudizio, Sempio ha risposto infatti senza esitazioni: “Di per sé no, questo non mi preoccupa”. Tuttavia, subito dopo, ha introdotto un distinguo fondamentale.

“Credo che l’unica cosa che si potrebbe chiedere di verificare in un rinvio a giudizio sia la 33, però sto parlando di qualcosa che non so, cioè a livello proprio di procedura” ha affermato Sempio.

La pressione mediatica

Il resto dell’intervista restituisce il ritratto di una persona consapevole di vivere sotto una lente di ingrandimento costante. Sempio ha raccontato di un vero e proprio monitoraggio informale da parte di cittadini comuni, che sui social e in gruppi privati si scambiano informazioni sui suoi spostamenti quotidiani.

“C’è proprio chi scrive ‘l’ho visto a tal posto, al tal giorno’, un altro che scrive ‘no, l’ho visto in quell’altro’. Conducono le loro piccole indagini e ti seguono, e sono persone normali, non sono inquirenti”.

Sempio ha raccontato questo particolare per rendere l’idea dell’influenza del caso sull’opinione pubblica. “È come se fosse diventata una serie tv a cui loro possono partecipare. È assurda come situazione”.

L’opinione su Stasi

Interrogato sulla condanna definitiva di Alberto Stasi, Sempio ribadisce una posizione netta: le sentenze vanno rispettate. “Io non ho le competenze per metterle in dubbio. Quindi questo è ciò a cui hanno portato le sentenze. Io mi appoggio su questo e accetto questo verdetto. Poi non ho le competenze per dire o pensare altro”.

“Le mie carte le conosco a menadito” ha aggiunto. “Le carte che riguardano i procedimenti di Stasi, quelle io non le ho guardate. E francamente anche da quello che è emerso finora nulla mi ha fatto pensare diversamente. Però io in questo periodo sono stato concentrato su tutto ciò che riguardava me. Quindi le mie carte le so pienamente, le sue non le conosco”.