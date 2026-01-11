Andrea Sempio si sfoga su Garlasco, dal Dna all'impronta fino a biglietti e scontrini, la difesa dell'indagato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Andrea Sempio ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato di ogni aspetto della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, in cui è indagato. Sempio ha parlato del Dna, dell’impronta e di tutti gli elementi che la procura ha portato contro di lui. Ha rievocato anche il suo rapporto con Chiara Poggi.

Sempio attacca su Garlasco “Sono diventato il colpevole prescelto”

Andrea Sempio ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo, su Canale 5, nella quale ha parlato di tutti gli aspetti dell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco nella quale è indagato dalla procura di Pavia.

Sempio ha attaccato i media, sia per l’atteggiamento con cui hanno trattato la vicenda, sia per averlo scelto a suo parere come “colpevole desiderato“. Ha poi parlato delle tifoserie che si sono create sui social, affermando che il pubblico vive la vicenda ormai come “una serie Tv”.

ANSA Andrea Sempio all’epoca dell’omicidio

Per quanto riguarda il lato processuale dell’inchiesta, Sempio ha detto di credere che la procura chiederà il rinvio a giudizio ma che, in fase di udienza preliminare, la sua posizione verrà archiviata. Sull’omicidio ha detto di credere alle sentenze che hanno condannato Stasi.

Il giudizio di Sempio sulle perizie

Per quanto riguarda il Dna, Sempio ha spiegato i risultati della perizia in maniera precisa, utilizzando anche alcuni dettagli tecnici:

La genetista stessa ha detto che la base da cui si parte non va bene. Il materiale era poco e mal conservato. I risultati sono attribuibili a nessuno. La compatibilità con il mio Dna viene fuori nell’indagine biostatistica, ma partendo da una base sbagliata. Altre repliche non portavano ai miei risultati.

Allo stesso modo, Sempio ha detto di non essere preoccupato nemmeno dall’impronta, visto che “non è insanguinata” e che, in quanto amico del fratello di Chiara Poggi, Marco, lui stesso frequentava spesso la casa diventata scena del crimine.

Il rapporto con Chiara e le telefonate a casa Poggi

Sempio ha anche parlato del suo rapporto con Chiara Poggi, spiegando di conoscerla praticamente solo di vista, in quanto sorella di uno dei suoi migliori amici. “Non avevo nemmeno il suo numero di telefono” ha spiegato.

Ha quindi negato le insinuazioni riguardo a una sua possibile infatuazione per la ragazza e ha spiegato le telefonate fatte a casa Poggi nei giorni precedenti all’omicidio, fatte quando Marco Poggi era in vacanza con i genitori:

Io stavo cercando di contattare Marco. Ho chiamato casa per capire quando sarebbe tornato. Nello stesso periodo un amico del padre di Chiara ha fatto la stessa identica telefonata, perché cercava il padre.

Lo scontrino e i biglietti

Infine, Sempio ha spiegato che lo scontrino del parcheggio di Vigevano che lo colloca lontano dalla scena del crimine al momento dell’omicidio è stato conservato per cautela, “come tante altre persone vicine ai Poggi hanno fatto con altri elementi”, ed è stato mostrato quando è stato chiesto, quindi un anno dopo i fatti.

Ha poi spiegato che né il suo malore né quello della madre sono legati alle indagini o agli scontrini, attribuendo queste ricostruzioni ai giornali e non alla procura.

Allo stesso modo, Sempio ha spiegato che il biglietto a lui attribuito e che alcuni ritengono possa somigliare a una confessione, che riportava le parole “ho fatto cose inimmaginabili”, si riferiva semplicemente a una giornata qualunque, particolarmente caotica, e non aveva nulla a che vedere con le indagini o, tanto meno, con l’omicidio.